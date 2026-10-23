Starkes Erdbeben in Tibet - mindestens 16 Tote

Bei einem Erdbeben in Tibet sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Es soll das schwerste Beben in der Region seit fünf Jahren gewesen sein. Die Rettungsarbeiten dauern an.

Nach Angaben eines staatlichen Fernsehsenders war es das stärkste Erdbeben in der Region seit fünf Jahren. Quelle: dpa

Bei einem Erdbeben der Stärke 7,0 im Norden der autonomen Region Tibet in China sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 32 Menschen seien verletzt worden, berichteten staatliche Medien. Nach Angaben der örtlichen Behörden befanden sich elf Verletzte in ernstem Zustand; 21 erlitten leichte Verletzungen.

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Mehr als 300 Häuser eingestürzt

Mindestens 339 Häuser stürzten den Angaben zufolge ein. Polizei und Feuerwehr suchten weiter nach Verschütteten und errichteten Zelte für Menschen, die ihre Unterkunft verloren hatten. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag (Ortszeit) dauerten die Rettungsarbeiten demnach an, das Ausmaß der Schäden werde weiter ausgewertet. Nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders CCTV war es das stärkste Erdbeben in der Region seit fünf Jahren.

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Das Beben hatte sich am Donnerstag um 22:33 Uhr (Ortszeit) ereignet. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag das Epizentrum 191 Kilometer ostnordöstlich von Nagqu. Die USGS gab die Tiefe mit 18 Kilometern an, das chinesische Erdbebenzentrum mit zehn Kilometern. Nagqu liegt mehr als 300 Kilometer nördlich der tibetischen Hauptstadt Lhasa. Die Gegend gilt laut Xinhua als dünn besiedelt. Das Gebiet im Bereich des Epizentrums liegt demnach durchschnittlich auf einer Höhe von 4.800 Metern.

In der Region kommt es immer wieder zu schweren Erdbeben. Im Januar 2025 waren bei einem Beben im ländlichen Kreis Tingri in Tibet mindestens 126 Menschen getötet worden.

Quelle: AP, AFP, dpa