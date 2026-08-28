Update am Morgen: Sachsen-Anhalt und das Dilemma der CDU

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Wenn nächste Woche in Sachsen-Anhalt gewählt wird, blickt nicht nur ganz Deutschland auf das Land, sondern die halbe Welt. Denn in Umfragen liegt seit Wochen die AfD vorne. Deren Landesverband in Sachsen-Anhalt wird vom Landesverfassungsschutz seit November 2023 als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" eingestuft, doch den Umfrageerfolgen hat diese Einstufung keinen Abbruch getan. Kurz vor der Landtagswahl sieht auch das aktuelle ZDF-Politbarometer Extra die AfD in Sachsen-Anhalt als stärkste Partei in der Wahl-Projektion.

Quelle: ZDF

Die Frage, die sich nun alle stellen: Kann die AfD nach der Wahl in Sachsen-Anhalt die Regierung stellen? Sollte die AfD keine absolute Mehrheit bekommen, könnte rein rechnerisch die CDU womöglich weiterregieren. Doch dafür käme sie politisch ganz schön ins Schwitzen. Aktuell stellt die CDU in Magdeburg den Ministerpräsidenten, Sven Schulze. Den hätten die meisten Befragten auch weiterhin lieber als Landesvater als seinen Herausforderer Ulrich Siegmund.

Quelle: ZDF

Damit Schulze im Amt bleiben könnte, müsste die CDU nach jetzigem Stand ein Bündnis schmieden, an dem in der einen oder anderen Weise die Linke beteiligt wäre. Das aber schließt bundesweit ein immer noch gültiger Parteitagsbeschluss der Christdemokraten aus. Entsprechend ausweichend reagiert Sven Schulze bisher, wenn er danach gefragt wird, ob er im Ernstfall mit der Linken kooperieren würde.

Fragt man die CDU-Anhängerinnen und Anhänger in Sachsen-Anhalt, ist die Sache relativ klar. Mit der AfD wollen die meisten auch in Zukunft keine Zusammenarbeit, während sich eine Mehrheit eine Zusammenarbeit mit der Linken in Sachsen-Anhalt inzwischen offenbar vorstellen kann.

Quelle: ZDF

Nächste Woche Sonntag können rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte entscheiden, wie es in Sachsen-Anhalt politisch weitergeht.

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Shakuntala Banerjee, Leiterin der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen

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Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion