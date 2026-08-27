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Politik
Ausland

Streit mit Kanada: USA benennen Lake Ontario in "Lake America" um

Grenzsee zwischen USA und Kanada:Trump benennt Lake Ontario in "Lake America" um

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Der Streit zwischen den USA und Kanada geht weiter: US-Präsident Donald Trump hat den Grenzsee Lake Ontario in "Lake America" umbenannt. In dem Konflikt ging es zuletzt um Zölle.

Menschen blicken vom Hafen in Toronto über Lake Ontario

Der Lake Ontario zwischen den USA und Kanada - hier mit Blick von Toronto in Kanada - soll ab sofort "Lake America" heißen.

Quelle: AP

Im andauernden Zollstreit mit Kanada hat US-Präsident Donald Trump den Grenzsee Lake Ontario in "Lake America" umbenannt. Er unterschrieb im Oval Office vor laufenden Kameras eine entsprechende Verfügung, die sofort in Kraft treten sollte.

Carney drohte Trump mit Gegenzöllen, sollte dieser neue Zölle erheben.

Nach den gescheiterten Handelsgesprächen bringt US-Präsident Trump neue Zölle ins Spiel. Kanadas Premierminister Carney droht mit Gegenzöllen.

25.08.2026 | 1:32 min

Die US-Regierung betonte, dass der größte Teil des Seevolumens in den USA liege, ebenso die tiefsten Stellen. Mit dem Namen solle zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich um einen US-amerikanischen See handele. Mit der Verfügung Trumps wird den Angaben zufolge die offizielle US-Datenbank für geografische Orte und Namen angewiesen, den Namen zu ändern.

X-Post des Weißen Hauses

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Der See liegt zwischen der kanadischen Provinz Ontario und dem US-Bundesstaat New York und ist einer der fünf sogenannten Großen Seen von Nordamerika.

Handelsstreit zwischen USA und Kanada

Vor Tagen hatte Trump die Umbenennung ins Spiel gebracht und dies mit einem wirtschaftlichen Aspekt verknüpft: "Die Vereinigten Staaten erwägen ernsthaft, den Lake Ontario in 'Lake America' umzubenennen, da wir nicht mehr damit rechnen, nennenswerte Geschäfte mit Ontario zu tätigen", hatte er auf der Plattform Truth Social geschrieben. Ontario ist Kanadas bevölkerungsreichste Provinz und wirtschaftlich eng mit den USA verflochten.

ZDF-Korrespondent Armin Coerper in New York bei Tageslicht. Im Hintergrund sieht man eine befahrene Straße

Kanada reagiert mit Gegenmaßnahmen auf Trumps neue Zölle. Das Land sei wirtschaftlich verwundbar, wolle dem Druck der USA aber standhalten, so ZDF-Korrespondent Coerper.

25.08.2026 | 6:20 min

Der Handelsstreit zwischen den USA und Kanada war am Wochenende nach dem Scheitern von Verhandlungen eskaliert. Nachdem die US-Regierung hohe Zölle gegen das Nachbarland verkündet hatte, verhängte Kanada Gegenzölle.

Trump hat in seiner zweiten Amtszeit wiederholt mit Ansprüchen auf ausländisches Territorium für Irritationen gesorgt. Mehrfach erwog er öffentlich, Kanada zum 51. Bundesstaat der USA zu machen. Den Golf von Mexiko benannte er gleich am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit per Dekret in "Golf von Amerika" um. Mexiko akzeptiert die Umbenennung zwar nicht, auf offiziellen Karten und auch bei Google in den USA erscheint aber die neue Bezeichnung.

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Quelle: dpa, AFP, AP
Über den Konflikt zwischen Kanada und USA berichteten verschiedene Sendungen, etwa das heute journal update am 26.08.2026 ab 00:05 Uhr sowie ZDFheute live am 25.08.2026 ab 20:35 Uhr.

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