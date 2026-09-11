Update am Morgen: Nach der Wahl ist vor den Wahlen

Nach der Wahl ist vor den Wahlen

Guten Morgen,

wenn die zuletzt alles andere als erfolgsverwöhnte SPD etwas Tröstliches sucht, lohnt für sie der Blick Richtung Ostsee. SPD-Landesmutter Manuela Schwesig schickt sich an, ihrer Partei so etwas wie Hoffnung zu verleihen. In Mecklenburg-Vorpommern käme sie - Stand jetzt - zwar nicht an ihr Ergebnis von 2021 heran - würde aber dennoch mit der erstarkten AfD um Platz eins kämpfen. Die Koalitionspartnerin der SPD, die Linke, könnte demnach ihr Ergebnis halten. Alle anderen Parteien lägen weit dahinter. BSW, Grüne und sogar die CDU müssten die Fünf-Prozent-Hürde im Blick haben.

Quelle: ZDF

Aus Sicht der SPD sind dabei zwei Aspekte entscheidend: Zum einen will eine klare Mehrheit die amtierende Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Amt behalten. Für AfD-Mann Leif-Erik Holm sprechen sich weit weniger aus.

Quelle: ZDF

Zum anderen traut eine Mehrheit der Befragten der SPD zu, die entscheidenden Probleme im Land zu lösen. Ob Wirtschaft, Bildung oder Infrastruktur - bei all diesen Themen wird der SPD die größte Kompetenz zugeschrieben. Nur beim von den dortigen Befragten als weniger wichtig erachteten Thema "Flüchtlinge / Asyl" liegt die AfD vor der SPD. Und so führt denn auch die bisherige Koalition aus SPD und Linke die möglichen Koalitionsmodelle in der Beliebtheit klar an.

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Ganz anders sieht es in Berlin aus. Wenn schon am nächsten Sonntag die Wahl zum Abgeordnetenhaus wäre, ergäbe sich ein diffuses Bild. CDU, Grüne, Linke, AfD: alle vier Parteien schwankten umeinander. Größter Gewinner: Die Linke, die mit der CDU um Platz eins kämpfen würde. Das BSW spielte keine Rolle. Die SPD keine große.

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Nachdem sich der noch amtierende Regierende Bürgermeister Kai Wegner mit seinem Tennis-Match während des großen Stromausfalls ins Aus gespielt hat, lautet die Frage: Wer wird sein Nachfolger? Egal ob CDU, Grüne oder Linke: Kein Kandidat oder keine Kandidatin liegt klar vorne. Und auffallender noch: Ein Großteil will sie entweder nicht oder kennt sie gar nicht.

Auch in Berlin sind nicht Flüchtlinge oder Asyl das beherrschende Thema. Es ist mit großem Abstand der angespannte Wohnungsmarkt, gefolgt von Verkehr und Kriminalität. Wer die Probleme am ehesten lösen kann? Ein jedes ein anderer. Nur in einem Punkt herrscht weitgehend Einigkeit: Wenn die AfD nach der Wahl am Senat beteiligt wäre, fände das eine überwältigende Mehrheit schlecht.

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Sollte es so kommen am 20. September, wird jede Partei gewisse Erfolge und Rückschläge zu verbuchen und zu verkraften haben. Nur FDP-Chef Kubicki träfe es doppelt: Seine FDP läge, wie schon in Sachsen-Anhalt, unter ferner liefen.

Wie auch immer Sie auf diese Wahlen schauen; ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, und kommen Sie gut ins Wochenende!

Ralph Szepanski, Moderator der heute-Nachrichten

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Beratungen des Bundeshaushalts: Rente und Raumfahrt zählen zu den zwei Themenbereichen, die zum Abschluss der ersten Lesung des Haushaltsentwurfs im Bundestag beraten werden. Auf der Tagesordnung stehen der Etat für Arbeit und Soziales sowie der Haushalt für Forschung, Technologie und Raumfahrt.

USA gedenken der Opfer des 11. September: 25 Jahre nach den terroristischen Anschlägen auf die USA gedenken Amerikaner der Opfer des 11. September 2001. US-Präsident Donald Trump wird bei einer Gedenkveranstaltung am Pentagon in der Nähe von Washington D.C. erwartet. In New York sollen Angehörige am Morgen am Ort des Anschlags auf die Zwillingstürme des World Trade Centers die Namen der Getöteten verlesen.

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Ein Vierteljahrhundert ist der bekannteste und folgenreichste Terroranschlag der jüngeren Geschichte mit dem heutigen Tag her. Am 11. September - oder im Englischen kurz 9/11 (nine eleven) - verübten islamistische Terroristen der Organisation Al-Qaida Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon in den USA, ein weiteres Flugzeug stürzte in Pennsylvania ab. Es starben etwa 3.000 Menschen.

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Laut Putin sollen seine Truppen den Ort Swjatohirsk eingenommen haben - ein Video des ukrainischen Militärs widerlegt das. Wie ehrlich ist Putin zu seinen Soldaten? ZDFheute live analysiert:

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25 Jahre nach dem ersten PISA-Schock lassen die Ergebnisse der wohl bekanntesten Bildungsstudie wieder aufhorchen: Deutschlands Schüler schneiden so schlecht ab wie noch nie! Woran liegt das, was muss jetzt bildungspolitisch getan werden und brauchen wir vielleicht sogar einen Neustart im Bildungssystem?

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Für den FC Bayern heißt das Sehnsuchtsziel in der Champions League auch in dieser Saison Titelgewinn. Im Auftaktspiel sammelten die Münchner wieder Tore - und freuten sich über einen Musiala, der Akzente setzte.

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Und falls Sie es am Abend verpasst haben: Die Basketball-Nationalmannschaft der Frauen hat überraschend das WM-Viertelfinale gegen Belgien mit 93:74 gewonnen. Damit stehen die DBB-Frauen erstmals in einem WM-Halbfinale.

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Im Interview mit ZDFheute erklärt EZB-Präsidentin Christine Lagarde, was die Europäische Zentralbank im Kampf gegen Inflation unternimmt und warum Bargeld auch in einer zunehmend digitalen Welt eine Zukunft haben soll.

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 10.09.2026 | 2:07 min

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Heute kann es im Nordwesten und Südosten etwas Regen geben. Sonst bleibt es bei einem Mix aus zahlreichen Wolken und Sonne trocken. Die Temperatur steigt auf Werte von 17 bis 25 Grad.

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Quelle: ZDF

Zusammengestellt von David Metzmacher.