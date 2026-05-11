Update am Abend: Pflege-Einschnitte und weniger Lust aufs Netz

Guten Abend,

ein Reformentwurf, der Millionen Pflegebedürftige und Beitragszahler betrifft, der schnellste Weg zum WM-Tor auf dem Bildschirm und eine überraschende Trendwende bei der Internetnutzung. Hier kommt Ihr Update am Abend:

Eine Pflegereform mit "vielen Einschnitten"

Das ist passiert: Bundesgesundheitsministerin Nina Warken hat einen Referentenentwurf für eine Pflegereform vorgelegt. Um drohende Beitragssteigerungen abzuwenden, sollen unter anderem Kinderlose mehr einzahlen und der Zugang zu Pflegegraden erschwert werden.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken hat einen Referentenentwurf für eine Pflegereform vorgelegt. Um drohende Beitragssteigerungen abzuwenden, sollen unter anderem Kinderlose mehr einzahlen und der Zugang zu Pflegegraden erschwert werden. Das ist der Hintergrund: Die Pflegekassen steuern auf ein Defizit von 7,6 Milliarden Euro im Jahr 2027 zu. 2028 sollen es bereits mehr als 15 Milliarden sein. Über sechs Millionen Menschen sind derzeit pflegebedürftig, ein Rekordwert. Besonders junge Menschen trifft das Reformpaket gleich mehrfach.

Die Pflegekassen steuern auf ein Defizit von 7,6 Milliarden Euro im Jahr 2027 zu. 2028 sollen es bereits mehr als 15 Milliarden sein. Über sechs Millionen Menschen sind derzeit pflegebedürftig, ein Rekordwert. Besonders junge Menschen trifft das Reformpaket gleich mehrfach. Das sagt unser Korrespondent: Die Kosten für Pflege sind massiv gestiegen, der Entwurf dreht deshalb an vielen Stellschrauben: weniger Leistungen ab Pflegegrad 1, längere Selbstbeteiligung bei Heimkosten, höhere Beiträge für Gutverdiener und künftig auch für Minijobber. "Dass es am Ende für viele Einschnitte geben wird, dürfte sich kaum vermeiden lassen, wenn tatsächlich eine tragfähige Reform rauskommen soll", sagt unser Hauptstadt-Korrespondent Daniel Pontzen.

ZDFheute Xpress, 04.06.2026, 13:08 Uhr 04.06.2026 | 1:24 min

So geht es jetzt weiter: Der Entwurf geht nun in die Ressortabstimmung - es wird noch mit Änderungen gerechnet. Besonders umstritten ist die geplante Kürzung von Rentenpunkten für pflegende Angehörige. Ein Systemwechsel, der auch Beamte zur Einzahlung verpflichten würde, ist nicht vorgesehen, obwohl SPD und Teile der CSU das fordern. Frühestens Ende Juni soll der Entwurf ins Kabinett.

Deutsche verbringen weniger Zeit im Internet

Das ist passiert: Laut der aktuellen Postbank-Digitalstudie 2026 verbringen Deutsche im Schnitt 67,4 Stunden pro Woche online - rund fünf Stunden weniger als im Vorjahr.

Laut der aktuellen Postbank-Digitalstudie 2026 verbringen Deutsche im Schnitt 67,4 Stunden pro Woche online - rund fünf Stunden weniger als im Vorjahr. Das ist der Hintergrund: Vor allem unter 40-Jährige reduzieren ihre Bildschirmzeit gezielt. Eigentlich ist das die Generation, die als "always-on" gilt. Ihre Smartphone-Nutzung sank um drei Stunden auf 31 Stunden pro Woche.

Vor allem unter 40-Jährige reduzieren ihre Bildschirmzeit gezielt. Eigentlich ist das die Generation, die als "always-on" gilt. Ihre Smartphone-Nutzung sank um drei Stunden auf 31 Stunden pro Woche. Darum ist das wichtig: Die Motivationen sind vielseitig. Mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbys, weniger Ablenkung, weniger gesundheitliche Belastung. Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok verlieren spürbar, die Nutzung fiel von 71 auf 64 Prozent. Einen Gegentrend gibt es aber auch schon: KI-Tools wie ChatGPT sind für 56 Prozent derjenigen, die künftig mehr Zeit online verbringen wollen, der wichtigste Grund dafür.

ZDFheute Xpress, 04.06.2026, 12:43 Uhr 04.06.2026 | 0:23 min

WM schauen ohne Verzögerungs-Ärger

Das ist passier t: Das c't-Magazin hat getestet, welcher TV- oder Streaming-Weg das WM-Bild am schnellsten liefert - mit teils überraschenden Ergebnissen.

t: Das c't-Magazin hat getestet, welcher TV- oder Streaming-Weg das WM-Bild am schnellsten liefert - mit teils überraschenden Ergebnissen. Das ist der Hintergrund: Live ist nicht gleich live: Selbst klassisches Fernsehen hat eine Verzögerung von einigen Sekunden. Beim Streaming kann es deutlich mehr sein. Wer also per App schaut, während der Nachbar per Satellit guckt, erlebt das Tor später. So kann einiges an Spannung flöten gehen .

Live ist nicht gleich live: Selbst klassisches Fernsehen hat eine Verzögerung von einigen Sekunden. Beim Streaming kann es deutlich mehr sein. Wer also per App schaut, während der Nachbar per Satellit guckt, erlebt das Tor später. So kann einiges an Spannung flöten gehen Das empfehlen Experten: Satellit und Kabel sind am schnellsten, Antennenfernsehen liegt knapp dahinter. Wer streamen will, fährt mit den Apps und Websites von ARD und ZDF am besten, sie sind teilweise nur zwei bis drei Sekunden hinter dem Satellitensignal. Andere Plattformen lagen im Test bis zu 20 Sekunden zurück. Wer unterwegs schaut, sollte laut c't-Expertin Kuhlmann auf WLAN setzen und die Videoqualität in der App reduzieren - das spart Pufferzeit und damit wertvolle Sekunden.

04.06.2026 | 2:41 min

Zahlen des Tages

25,3 Millionen. So viele Menschen verfügten im vergangenen Jahr über ein anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Million Dollar, zeigt eine Analyse des Beratungsunternehmens Capgemini. Das seien fast zwei Millionen mehr als 2024. In Deutschland zählten Capgemini zufolge 2025 rund 1,78 Millionen Menschen zur Gruppe der vermögenden Privatpersonen und damit 11,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Deren Vermögen nahm demnach um 12,7 Prozent auf gut 7,1 Billionen Dollar (rund 6,1 Billionen Euro) zu, auch dank einer nachlassenden Inflation.

Sport

Afrika zwischen Titel-Hoffnung und Konflikten: Bei der WM 2022 war Afrika mit fünf Teams vertreten, nun sind es zehn. Die besten Chancen werden Marokko und dem Senegal eingeräumt, Kamerun-Bezwinger Kap Verde debütiert derweil.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

In Wolfhagen sind Kühe von einer Weide ausgebüxt und in eine Notaufnahme gelaufen. Durch eine automatische Tür gelangten sie ins Innere des Gebäudes und von dort ins Treppenhaus.

ZDFheute Xpress, 04.06.2026, 13:46 Uhr 04.06.2026 | 0:36 min

Streaming-Tipps für den Abend

Musterschülerin Pip klärt ungelöste Verbrechen auf. Doch dabei gerät sie immer tiefer in ein Netz aus Gewalt, Lügen und Geheimnissen. Wie weit darf sie gehen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen? Die zweite Staffel "A Good Girl's Guide to Murder" verspricht wieder Spannung aus der Feder von Holly Jackson. (Sechs Folgen á 45 min)

27.05.2026 | 49:23 min

Rezept des Tages: Tomaten-Focaccia

05.06.2026

Backen muss nicht nur süß sein. Das zeigt Cynthia Barcomi mit ihrer Tomaten-Focaccia. Die richtige Behandlung des Hefeteigs ist für das italienische Fladenbrot entscheidend.

Das Rezept gibt es hier zum Download.

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