Update am Abend: Neue Freunde für Merz, wenig Platz für Atommüll

Eine Orchidee für Merz in Singapur, keine Bewährung für Beate Zschäpe und die Suche nach einem Atommüll-Endlager wird enger. Der Tag in Kürze.

Guten Abend,

Friedrich Merz wirbt in Fernost um neue Verbündete, Beate Zschäpe muss im Gefängnis bleiben und bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager wird die Auswahl immer kleiner - der Nachrichtenüberblick:

Merz sucht Freunde in Asien

Das ist passiert: Bundeskanzler Friedrich Merz wirbt auf seiner Asienreise für engere wirtschaftliche und sicherheitspolitische Beziehungen. In Singapur spricht er sich für ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und der transpazifischen Partnerschaft aus.

Bundeskanzler Friedrich Merz wirbt auf seiner Asienreise für engere wirtschaftliche und sicherheitspolitische Beziehungen. In Singapur spricht er sich für ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und der transpazifischen Partnerschaft aus. Das ist der Hintergrund: Merz besucht Singapur, Südkorea und Japan. Gemeinsam mit den Partnern will er die Abhängigkeit von China verringern und die Zusammenarbeit in Handel, Technologie und Verteidigung ausbauen. Begleitet wird er von einer großen Wirtschaftsdelegation. Bisher wurde er mit offenen Armen empfangen, Singapur benannte sogar eine Orchidee nach dem Kanzler: die "Vanda Friedrich Merz".

ZDFheute, 27.10.2026, 13:22 Uhr 27.10.2026 | 0:29 min

Das macht die Reise kompliziert: Merz will neue Partnerschaften stärken, während China und Russland die bisherige internationale Ordnung herausfordern. Die Annäherung an andere asiatische Staaten könnte Europas Handlungsspielraum vergrößern. Es sind "Äußerungen, die hier gut ankommen", berichtet unsere Hauptstadt-Korrespondentin Diana Zimmermann, die Merz in Asien begleitet. Sie könnten allerdings "den heute beginnenden Besuch von Frank-Walter Steinmeier in China etwas schwieriger machen". Der Bundespräsident ist unterwegs nach Peking.

ZDFheute, 27.10.2026, 14:01 Uhr 27.10.2026 | 1:26 min

NSU-Terroristin Zschäpe bleibt mindestens bis 2035 in Haft

Das ist passiert: Beate Zschäpe muss mindestens bis 2035 im Gefängnis bleiben. Das Oberlandesgericht München legte eine Mindesthaftdauer von 24 Jahren fest. Vor Gericht räumte die NSU-Terroristin erstmals ein, von den Morden der rechtsextremen Terrorzelle gewusst zu haben.

Beate Zschäpe muss mindestens bis 2035 im Gefängnis bleiben. Das Oberlandesgericht München legte eine Mindesthaftdauer von 24 Jahren fest. Vor Gericht räumte die NSU-Terroristin erstmals ein, von den Morden der rechtsextremen Terrorzelle gewusst zu haben. Das ist der Hintergrund: Zschäpe wurde 2018 wegen ihrer Mittäterschaft an den Morden des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Die NSU-Terroristen ermordeten neun Menschen mit Migrationsgeschichte und eine Polizistin.

Zschäpe wurde 2018 wegen ihrer Mittäterschaft an den Morden des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Die NSU-Terroristen ermordeten neun Menschen mit Migrationsgeschichte und eine Polizistin. Das sagt das Gericht: Das Gericht wertete Zschäpes spätes Eingeständnis ihrer Mitwisserschaft zwar zu ihren Gunsten, wegen der außergewöhnlichen Schwere der Taten muss sie aber mindestens 24 Jahre verbüßen. Frühestens 2035 wird erneut geprüft, ob sie auf Bewährung freikommen kann. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig.

ZDFheute Xpress, 27.10.2026, 10:39 Uhr 27.10.2026 | 0:32 min

Wenig Platz für Atommüll

Das ist passiert: Bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll sind nur noch weniger als fünf Prozent der Fläche Deutschlands im Rennen. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat ihre Prüfung auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet. Rheinland-Pfalz, Hessen, Berlin, Sachsen und das Saarland sind bereits ausgeschieden.

Das ist der Hintergrund : Gesucht wird ein Standort, an dem der Atommüll für eine Million Jahre sicher gelagert werden kann. Dafür muss das Gestein unter anderem stabil sein, Wärme ableiten können und verhindern, dass radioaktive Stoffe ins Grundwasser gelangen. Das Endlager soll dabei von mindestens 300 Metern Gestein überdeckt sein.

: Gesucht wird ein Standort, an dem der Atommüll für eine Million Jahre sicher gelagert werden kann. Dafür muss das Gestein unter anderem stabil sein, Wärme ableiten können und verhindern, dass radioaktive Stoffe ins Grundwasser gelangen. Das Endlager soll dabei von mindestens 300 Metern Gestein überdeckt sein. Darum ist das wichtig: Bisher lagert der Atommüll in oberirdischen Zwischenlagern. Umweltminister Carsten Schneider will die Suche nun "beschleunigen" - was bei dieser kniffligen Frage bedeutet, er will bis spätestens 2050 einen Standort finden. Die jetzt veröffentlichten Ergebnisse sind allerdings noch vorläufig: Ende 2027 sollen konkrete Regionen für weitere Untersuchungen vorgeschlagen werden. Die endgültige Standortentscheidung trifft dann der Bundestag.

ZDF-Morgenmagazin, 27.10.2026, 05:30 Uhr 27.10.2026 | 2:36 min

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Ratgeber: So kommen Sie an Ihr digitales Führungszeugnis

Inzwischen gibt es das Führungszeugnis auch in digitaler Form. So werden einfache, erweiterte oder Europäische Führungszeugnisse nun als PDF-Datei zugestellt. Was dafür nötig ist, erklärt Thilo Hopert:

Volle Kanne, 27.10.2026, 06:37 Uhr 08.10.2026 | 0:41 min

Sport

Harry Kane vom FC Bayern ist gestern Abend zum Weltfußballer des Jahres gekürt worden. Unser Autor Maik Rosner würdigt den englischen Torjäger, der über sich selbst sagt: "Ich war nicht das Kind, für das es sofort nach oben ging." Die Strahlkraft des Titels könnte auch seinem Verein helfen.

Heute beginnt die zweite Runde im DFB-Pokal der Männer. Das ZDF überträgt die Partie zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen ab 20:15 Uhr live, im Anschluss gibt es Zusammenfassungen aller Partien.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Eine Party ganz ohne Kater: Beim Coffee Rave in Berlin feiern Hunderte zu elektronischen Beats - mit Kaffee, Tee oder Orangensaft. Die Party endet um 17 Uhr. So bleibt Zeit für den Rest des Wochenendes.

ZDFheute, 27.10.2026, 10:36 Uhr 27.10.2026 | 0:54 min

Streaming-Tipp für den Abend

Eigentlich hat Liz alles, was man sich nur wünschen kann, trotzdem ist sie unglücklich. Nach dem Scheitern ihrer Ehe nimmt sie sich eine Auszeit von einem Jahr, um den Kopf frei zu kriegen - und kommt sich Stück für Stück selbst näher. In der Bestsellerverfilmung "Eat Pray Love" des autobiografischen Reiseberichts von Elizabeth Gilbert entdeckt Julia Roberts, dass es mehr als einen Weg gibt, sein Leben zu gestalten. (135 min, verfügbar bis 31.10.2026)

24.10.2026 | 134:17 min

Rezept des Tages: Gruselpaprika vom Grill

Das bevorstehende Halloween macht kreativ. Auch Grillprofi Carsten Goms hat Spaß an gruselig angehauchten Grillideen. Bei ihm bekommt nicht der Kürbis Augen und Mund, sondern die Paprika.

Volle Kanne, 27.10.2026, 09:05 Uhr 27.10.2026 | 7:46 min

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