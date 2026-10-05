Update am Morgen: Merz' Führungskraft auch in Berlin gefragt

Guten Morgen,

der Bundeskanzler hat die Nacht im Schlafwagen verbracht. Im Sonderzug von Kiew zurück nach Polen nach einem Kurzbesuch beim ukrainischen Präsidenten. Ich bin auch schon mit diesem Zug durch die Ukraine gefahren seit Kriegsbeginn, habe unruhig geschlafen und konnte mir damals doch ziemlich sicher sein: Die Russen wissen, welcher deutsche Minister gerade in diesem Zug mitfährt und werden die Strecke wohl nicht bombardieren. Darauf kann heute niemand mehr setzen. Der russische Außenminister Lawrow hat vor dem Merz-Überraschungsbesuch gewarnt, Ausländer und Diplomaten seien in der Ukraine in "tödlicher Gefahr".

Friedrich Merz ist trotzdem hingefahren, mehrfach heulten die Alarmsirenen während seines Besuchs in Kiew. Merz aber sagte: "Wir lassen uns auch nicht einschüchtern durch einen Drohnenangriff." Diana Zimmermann, Leiterin unseres Hauptstadtstudios, hat Merz auf dieser dramatischen Reise begleitet. "Ich erlebe ihn hier angstfrei", textet sie mir, "und sehr ernsthaft".

Dianas Bericht von der Merz-Reise nach Kiew: Botschaften über Botschaften

Mit Merz kamen Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und eine ganze Wirtschaftsdelegation nach Kiew. Gleich mehrere Rüstungsdeals zwischen Deutschland und der Ukraine wurden unterschrieben. Zurück in Berlin aber muss der Kanzler damit umgehen, dass hier die Zustimmung für die Unterstützung des angegriffenen Landes zurückgeht und dass seine Regierung auch im Ausland als instabil gilt. Auf eine entsprechende Frage meiner Kollegin Diana Zimmermann antwortet Merz in Kiew:

Vielleicht ist manch einem im Inland nicht hinreichend klar, was es bedeuten würde, wenn die deutsche Bundesregierung den Aufgaben, denen sie gestellt ist, nicht gewachsen wäre. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Merz befürchtet "unermessliche Folgen für ganz Europa" und werde deshalb "alles tun, um die Regierung in Deutschland weiter stabil zu führen."

Seine Führungskraft unter Beweis stellen muss Merz schon diese Woche wieder: Am Mittwoch trifft sich zum ersten Mal nach der Sommerpause der Koalitionsausschuss, dreimal drei Vertreter der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD beraten dann im kleinen Kreis über strittige Themen.

Zuletzt hatte die Koalition ihre Dissonanzen vor allem in der Öffentlichkeit ausgetragen, den Streit über die Zuckersteuer genau wie ihre unterschiedlichen Ideen für eine Renten- und Pflegereform. Und auch beim Haushalt für 2027, der im November verabschiedet werden muss, droht neuer Knatsch: Die Union will dem Haushaltsentwurf von Finanzminister Lars Klingbeil, SPD, nur zustimmen, wenn Arbeitsministerin Bärbel Bas, SPD, endlich ihren Gesetzentwurf zu Rente und Arbeit vorlegt. Der Koalitionsausschuss am Mittwoch muss also wohl zuallererst wieder für bessere Atmosphäre sorgen.

Ihnen wünsche ich einen ungetrübten Start in die Woche!

Christiane Hübscher, Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio

ZDFheute Update am Morgen : Der schnelle Nachrichtenüberblick zum Start in den Tag Kein Nachrichtenstress, keine Informationslücken: Die wichtigsten Themen des Tages, sorgfältig ausgewählt und verständlich erklärt – als Newsletter. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Was heute noch wichtig ist

Öffentliche Anhörung der Nachrichtendienst-Chefs // Nobelpreis-Bekanntgabe startet mit Medizin // Verleihung des Deutschen Buchpreises 04.10.2026 | 0:58 min

Nobelpreis-Woche startet: Mit der Kategorie Medizin oder Physiologie beginnt die Bekanntgabe der diesjährigen Preisträger. In den kommenden Tagen folgen die Auszeichnungen für Physik, Chemie, Literatur und Frieden. Die für Wirtschaft bildet am 12. Oktober den Abschluss.

Deutscher Buchpreis wird verliehen: Vor dem Start der Buchmesse in dieser Woche wird am Abend in Frankfurt die Auszeichnung für den besten deutschsprachigen Roman verliehen. In der Endrunde sind sechs Autorinnen und Autoren.

Pläne für Marinehafen: Auf einer Pressekonferenz mit Verteidigungsminister Boris Pistorius und Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies soll heute Konkreteres zu einem möglichen neuen Marinestützpunkt in Emden erläutert werden.

Ausführlich informiert

ZDFheute live: Das Oktoberfest endet mit Bestwerten bei den Besucherzahlen. Überschattet wird das Volksfest von Unfällen und sexuellen Übergriffen. ZDFheute live berichtet, wie Betroffenen geholfen wird und wie Prävention aussehen kann:

ZDFheute live, 04.10.2026, 15:30 Uhr 04.10.2026 | 29:10 min

Sportlich in den Tag

Remis im vierten Nations-League-Spiel: Deutschland hat auch das zweite Nations-League-Spiel gegen Griechenland nicht gewonnen. In Thessaloniki fehlte auch etwas das Glück im Abschluss.

Deutschland findet keine Lücke im griechischen Abwehrriegel Deutschland hat auch das zweite Nations-League-Spiel gegen Griechenland nicht gewonnen. In Thessaloniki fehlte auch etwas das Glück im Abschluss.

Weitere Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Vom Namen her ist es eigentlich nur ein Brot mit Butter - und ist doch so viel mehr: Smørrebrød. Auch in teuren Lokalen und der Sterneküche darf das Heiligtum der dänischen Küche nicht fehlen - als kleines Kunstwerk.

heute in Europa, 02.10.2026, 16 Uhr 02.10.2026 | 2:09 min

Terra X - die Wissens-Kolumne

Dopamin Detox ist der neueste Trend in der Blase der Selbstoptimierung. Warum diese "Diät" Quatsch ist - und wie wir dennoch die Kontrolle über unser Gehirn zurückerobern, erklärt Martin Korte, Professor für Zelluläre Neurobiologie, in der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 05.10.2026 | 3:18 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Montag scheint nach Nebelauflösung verbreitet die Sonne. Dichtere Wolken gibt es ganz im Norden und am Alpenrand. Südlich der Donau kann es am Vormittag auch noch gewittrige Schauer geben. Die Temperatur steigt auf Werte von 18 bis 23 Grad. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.