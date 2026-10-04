Brand am Gardasee: Hessische Feuerwehrleute helfen im Urlaub

Auf einem Campingplatz am Gardasee ist ein Feuer ausgebrochen. Mitten im Einsatz: vier Feuerwehrleute aus Hessen, die dort eigentlich Urlaub machten.

Bei einem Brand auf dem Campingplatz „Bella Italia“ am Gardasee um 6 Uhr morgens sind mehr als 20 Menschen verletzt worden. Explodierende Gasflaschen erschwerten die Löscharbeiten. 04.10.2026 | 0:21 min

Bei einem Brand auf einem großen Campingplatz am Gardasee sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der italienischen Behörden mussten 24 Menschen vor Ort behandelt oder ins Krankenhaus gebracht werden. Einer davon erlitt schwere Verbrennungen an den Beinen. Die meisten kamen mit Kohlenmonoxidvergiftungen davon. Zur Brandursache gab es zunächst keine genaueren Informationen. Die Polizei ermittelt.

Erschwerte Löscharbeiten durch explodierende Gasflaschen

Das Feuer brach den Behörden zufolge in einem Bungalow auf dem Campingplatz "Bella Italia" in der Gemeinde Peschiera del Garda am Südufer des Sees kurz nach 6 Uhr morgens aus, noch in der Dunkelheit. Die Flammen schlugen viele Meter hoch. Die Rauchsäule ragte weit hinauf in den Himmel. Der Brand konnte nach Angaben der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Nach Angaben der Rettungsdienste wurden sieben Menschen in die Notaufnahme gebracht, darunter eine Familie aus der Schweiz mit drei Kindern. Zusammen mit der Feuerwehr waren zahlreiche Rettungswagen im Einsatz. Die Löscharbeiten seien durch explodierende Gasflaschen erschwert worden, hieß es. Zur Identität der weiteren Verletzten machten die Behörden zunächst keine näheren Angaben.

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Feuerwehrleute aus Hessen halfen beim Löschen

Ihre ständige Einsatzbereitschaft haben auch vier Feuerwehrleute aus Hessen unter Beweis gestellt: Sie halfen am Sonntag beim Löschen des Feuers. Die vier Feuerwehrleute aus dem hessischen Dietzenbach, die in Peschiera del Garda Urlaub machten, hätten beim Einsatz gegen die Flammen geholfen. "Sie haben die Urlauber geweckt, versucht, die Flammen einzudämmen, die Gasflaschen weggebracht und einen Verletzten vor Eintreffen der Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht", berichtet Luca Zaia, der Ex-Präsident der Region Venetien, auf Facebook. Er dankte den Deutschen für ihren "Mut und die Solidarität".

Die Freiwillige Feuerwehr Dietzenbach teilte auf Facebook mehrere Bilder des Einsatzes, die zuvor Zaia gepostet hatte. "Unsere Kameraden sind auch im Urlaub gefordert! Vielen Dank für euren Einsatz unter schwierigsten Bedingungen!", hieß es dazu.

Beitrag von Luca Zaia auf Facebook Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Facebook nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Facebook übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Facebook informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Facebook-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Rund 20 Bungalows sind zerstört

Der Campingplatz an Italiens größtem See wird als Fünf-Sterne-Anlage beworben, die vor allem für Familien geeignet sei. Neben Stellplätzen für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte gibt es dort zahlreiche Apartments. Die Flammen hätten 20 Bungalows, mehrere Fahrzeuge und Vegetation auf dem Zeltplatz erfasst.

Der Gardasee gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen Italiens und ist auch bei Touristen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr beliebt.

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