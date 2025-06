Update am Morgen: Zur Frage der Staatsräson

Genau dies aber scheint umso mehr geboten - und wir versuchen es in größtmöglicher Differenzierung heute in unserer Ausgabe von ZDF frontal (ab 21 Uhr im TV und hier im Stream ). Wir blicken darauf, was "Staatsräson" eigentlich bedeutet - und warum die existenzielle Bedrohung Israels kein Gefühl ist, sondern Realität. Und fragen zudem: Bedeutet die Verpflichtung, Israels Existenz zu schützen, im Umkehrschluss alles gutzuheißen, was Israels Regierung tut? Die humanitäre Lage im Gaza-Streifen lässt daran in jüngster Zeit selbst viele derjenigen zweifeln, die sich traditionell sehr eng an Israels Seite sehen.