Update am Morgen: Öl als Druckmittel

Guten Morgen,

"Tod, Feuer und Zorn" würden über Iran hereinbrechen, sollte weiterhin kein Öl mehr über die Straße von Hormus fließen, so droht der US-Präsident einmal mehr dem Regime in Teheran. Die Vereinigten Staaten würden das Land zwanzigmal härter treffen als bisher. Doch auch wenn Präsident Trump "zwanzigmal" in Großbuchstaben schreibt, Iran bleibt ebenso unnachgiebig.

heute, 10.03.2026, 19:00 Uhr 10.03.2026 | 1:52 min

Man werde nicht zulassen, dass auch nur ein Liter Öl aus der Region an die feindliche Seite und ihre Partner exportiert werde, erklärten die iranischen Revolutionsgarden am Dienstag. Der Krieg in Iran, seine Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und den gesamten Nahen Osten, er beschäftigt uns auch diese Woche im auslandsjournal.

Denn auch der Libanon wird erneut massiv von israelischen Luftschlägen getroffen, seit die mit Iran verbündete Hisbollah-Miliz ihrerseits Raketen auf Israel geschossen hat. Seit Beginn dieser neuesten Angriffe zwischen Hisbollah und Israel sollen fast 700.000 Menschen aus Südlibanon geflüchtet sein, das teilte die UN mit. Golineh Atai berichtet über die Ängste der Libanesen vor israelischen Raketen und die der Menschen am Golf vor den iranischen Drohnen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Und werfen wir noch einen Blick in die Zukunft: Heute in drei Monaten beginnt die Fußballweltmeisterschaft, Anpfiff ist in Mexiko-City, dieser bunten, riesigen Stadt. Doch zuletzt hat Mexiko Schlagzeilen gemacht, die vermutlich einige Fußball-Fans erschreckt haben: Vor rund drei Wochen wurde im Bundesstaat Jalisco einer der mächtigsten Drogenbosse, Nemesio Oseguera Cervantes, auch bekannt als "El Mencho", bei einem Militäreinsatz getötet.

Als Reaktion auf den Tod ihres Anführers griffen Kartellmitglieder in mehreren Orten Banken und Tankstellen an, zündeten Autos an und errichteten Straßenblockaden. Seit Jahrzehnten leiden viele Menschen in Mexiko unter der Gewalt der Drogen-Kartelle.

auslandsjournal am 11.03.2026, online verfügbar ab 10.03.2026, 15:22 Uhr 11.02.2026 | 14:17 min

Matthias Pupat ist es gelungen, einen Einblick in das berüchtigte Sinaloa-Kartell zu bekommen, der viele überraschen wird. Er war unterwegs mit den Frauen der Drogenbosse, die als Trendsetterinnen zu Schönheits-Idealen von Millionen Mexikanerinnen wurden.

Ich freue mich auf Sie heute Abend im auslandsjournal,

Alica Jung, Moderatorin auslandsjournal

Was heute noch wichtig ist

Was am Mittwoch wichtig wird - der Ausblick im Video vom heute journal update. 11.03.2026 | 0:54 min

Spitzen von Union und SPD beraten im Koalitionsausschuss: Nach Angaben aus der Koalition soll es unter anderem um Haushaltsfragen und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit gehen. Die SPD will bei den Beratungen mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) auch über die Folgen des Kriegs im Iran sprechen – vor allem im Hinblick auf die steigenden Spritpreise.

Entwicklung von Rheinmetall: Die weltweiten Krisen und Kriege spielen der Rüstungsschmiede in die Karten. Der Konzern legt Zahlen und einen Ausblick vor.

Alterskontrolle für E-Zigaretten-Tanks? Der Bundesgerichtshof (BGH) will klären, ob beim Verkauf von leeren Ersatztanks für E-Zigaretten im Internet das Alter der Käuferinnen und Käufer kontrolliert werden muss. Über die Frage streiten zwei Handelsfirmen, die online E-Zigaretten verkaufen. Der Kläger meint, ein Verkauf ohne Alters-Check verstoße gegen den Jugendschutz.

Grafik des Tages

Die Kernschmelzen im japanischen Atomkraftwerk "Fukushima I" als Folge des Tsunamis am 11. März 2011 waren die schwerste Nuklearkatastrophe seit dem ukrainischen Tschernobyl 1986. Das Grafikvideo erklärt, was danach unternommen wurde, um die Strahlung in den Griff zu bekommen. Radioaktives Material ist in Fukushima immer noch vorhanden:

11.03.2026 | 1:58 min

Gesagt

Ich glaube, es war ein strategischer Fehler für Europa, einer zuverlässigen, erschwinglichen und emissionsarmen Energiequelle den Rücken zu kehren. „ Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin

heute, 10.03.2026, 19:00 Uhr 10.03.2026 | 0:27 min

Ausführlich informiert

Iranische Terroraktionen in Deutschland? Experten gehen von einer erhöhten Gefahr aus. Welche Netzwerke hat das Regime hierzulande? ZDFheute live analysiert.

ZDFheute live, 10.03.2026, 16:00 Uhr 10.03.2026 | 25:59 min

Paralympische Winterspiele

Die Höhepunkte des gestrigen Tages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit Ski Alpin, Skilanglauf, Eishockey und Rollstuhlcurling:

10.03.2026 | 4:35 min

Nach ihrer Disqualifikation im Sprint-Rennen will Leonie Walter heute über die 10-Kilometer-Distanz eine Medaille holen. Neben ihr haben noch Sebastian Marburger, Linn Kazmaier und Anja Wicker Medaillenchancen. Ab 9:45 Uhr im ZDF-Stream.

Sportlich in den Tag

Leverkusen bekommt es im Champions-League-Achtelfinale mit Europas wohl bestem Team zu tun. Gegner FC Arsenal ist lukrativ, doch der Werkself droht der Verlust aller Saisonziele.

Im Pokal-Viertelfinale wartet auf die HSV-Frauen eine schwere Aufgabe: Der FC Bayern ist zu Gast im Volksparkstadion. Die Partie ab 18:30 Uhr im ZDF-Livestream.

10.03.2026 | 0:46 min

Zahl des Tages

58 Anschläge

Im Jahr 2024 meldeten 14 EU-Mitgliedstaaten insgesamt 58 Anschläge (34 vollendet, 5 gescheitert und 19 vereitelt). Die meisten Anschläge wurden dem dschihadistischen Terrorismus zugeschrieben (24), gefolgt von linksgerichtetem und anarchistischem Terrorismus (21). Heute am europäischen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt sind zahlreiche Behörden trauerbeflaggt.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 10.03.2026 | 1:59 min

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch zieht von Westen ein Regengebiet auf, später bilden sich in Franken und im Erzgebirge Gewitter. Im Osten und Südosten bleibt es am längsten trocken. Die Temperaturen erreichen 10 bis 18 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Das Wetter am Mittwoch 11.03.2026 Quelle: ZDF

Zusammengestellt von David Metzmacher.