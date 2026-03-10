Mehrere Tote bei Brand in Linienbus in der Schweiz

Bei einem schweren Brand in einem Linienbus sind in der Schweiz mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Es gab laut Polizei auch mehrere Verletzte.

Mehrere Tote bei Feuer in Linienbus in der Schweiz

Bei einem schweren Brand in einem Linienbus sind in der Schweiz sechs Menschen ums Leben gekommen. Mindestens vier weitere seien verletzt worden, berichtete die Polizei im Kanton Freiburg am Abend. Drei seien in einem kritischen Zustand. Auch ein Rettungssanitäter sei verletzt worden.

Polizei geht von menschlichem Verschulden aus

Die Zeitung "Blick" zitiert einen Augenzeugen im Ort Kerzers, nach dessen Angaben ein Mann Benzin im Bus ausgeschüttet und sich selbst in Brand gesetzt haben soll. Die Polizei bestätigt das so nicht, sagt aber, dass der Brand durch menschliches Verschulden ausgelöst wurde. In sozialen Medien kursierten Bilder von dem brennenden Gefährt. Meterhohe Flammen und eine Rauchsäule, die weit in den Himmel ragte, waren darauf zu sehen.

Die Feuerwehr löschte die Flammen, aber der Bus brannte völlig aus. Auf den Bildern sind zahlreiche Menschen zu sehen, die den brennenden Bus mit Handy-Kameras filmen. Es handelt sich um einen Bus des Unternehmens Postauto, das vor allem Linien-Verbindungen im ländlichen Raum anbietet.

Quelle: dpa, AFP