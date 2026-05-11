Update am Abend: Wütender Hegseth, Eishockey und Fall Fabian

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nach den Midterms ist vor dem Amtsenthebungsverfahren: Der selbsternannte "Kriegsminister" der USA, Pete Hegseth, muss sich einem solchen stellen - und wütet dagegen. Außerdem: Urteil im Prozess um getöteten Grundschüler Fabian aus Güstrow und die 2027 anstehende Eishockey-WM wird politisch. Die Themen des Tages. Die Themen des Tages.

Hegseth wehrt sich gegen Amtsenthebungsverfahren

Das ist passiert: US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat ein gegen ihn angestrebtes Amtsenthebungsverfahren als "politisches Spektakel" und "Farce" bezeichnet. Die gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen rechtfertigten keine Amtsenthebung, sagte Hegseth bei einer Pressekonferenz im Pentagon - seiner ersten seit mehr als 180 Tagen.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat ein gegen ihn angestrebtes Amtsenthebungsverfahren als "politisches Spektakel" und "Farce" bezeichnet. Die gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen rechtfertigten keine Amtsenthebung, sagte Hegseth bei einer Pressekonferenz im Pentagon - seiner ersten seit mehr als 180 Tagen. Das ist der Hintergrund: Gestern hatte der US-Abgeordnete Thomas Massie, ein Republikaner, eine Resolution für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Hegseth eingereicht. Der Antrag konzentriert sich vor allem auf den Iran-Krieg, nimmt aber auch auf Hegseths Rolle bei anderen Militäreinsätzen Bezug. Die US-Verfassung führt als Gründe für eine Amtsenthebung "schwere Verbrechen und Verfehlungen" an - die Entscheidung, ob diese Tatbestände erfüllt sind, liegt beim Kongress aus Senat und Repräsentantenhaus.

Gestern hatte der US-Abgeordnete Thomas Massie, ein Republikaner, eine Resolution für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Hegseth eingereicht. Der Antrag konzentriert sich vor allem auf den Iran-Krieg, nimmt aber auch auf Hegseths Rolle bei anderen Militäreinsätzen Bezug. Die US-Verfassung führt als Gründe für eine Amtsenthebung "schwere Verbrechen und Verfehlungen" an - die Entscheidung, ob diese Tatbestände erfüllt sind, liegt beim Kongress aus Senat und Repräsentantenhaus. Das sagt ZDF-Korrespondent David Sauer: US-Präsident Trump habe die Zwischenwahlen selbst zu einer Abstimmung über seine Person gemacht und trage deshalb Verantwortung für das Ergebnis, erklärt der Korrespondent. Und: "Wenn jetzt zum Beispiel jemand auch nur als Bauernopfer gesucht würde, der dafür den Kopf hinhalten müsste, würden mit Sicherheit alle Finger als Erstes auf Hegseth zeigen."

ZDFheute live, 09.11.2026, 20:42 Uhr 09.11.2026 | 13:08 min

Mord an Fabian: Gina H. erhält lebenslänglich

Das ist passiert: Im Prozess um den Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow ist die Angeklagte Gina H. zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Gina H. beteuerte bis zuletzt ihre Unschuld.

Im Prozess um den Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow ist die Angeklagte Gina H. zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Gina H. beteuerte bis zuletzt ihre Unschuld. Das ist der Hintergrund: Der Mord an dem Grundschüler hatte im Oktober 2025 bundesweit für Betroffenheit gesorgt. Tagelang hatten Hunderte Polizisten nach ihm gesucht - bis schließlich die Leiche eines Kindes an einem kleinen Ackertümpel südwestlich von Güstrow gefunden wurde. Der Leichnam, der nach der Tat angezündet worden war, wurde wenig später als Fabian identifiziert. Gina H. selbst, die lange mit Fabians Vater liiert war, hatte den Fund der Polizei gemeldet. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft stand der Junge - aus Sicht der Angeklagten - der Fortführung der Beziehung zu Fabians Vater im Weg.

ZDFheute Xpress, 10.11.2026, 15:16 Uhr 10.11.2026 | 3:11 min

Eishockey-WM wird politisch

Das ist passiert: Steht die Eishockey-WM in Deutschland auf der Kippe? In einem guten halben Jahr soll die Heim-WM im Fußballstadion von Schalke 04 beginnen. Doch die Teilnahme Russlands wird zum Politikum.

Steht die Eishockey-WM in Deutschland auf der Kippe? In einem guten halben Jahr soll die Heim-WM im Fußballstadion von Schalke 04 beginnen. Doch die Teilnahme Russlands wird zum Politikum. Das ist der Hintergrund: Der Eishockey-Weltverband IIHF hatte die russische Mannschaft nach Beginn des Angriffskriegs von allen Wettbewerben ausgeschlossen. Ende Oktober hob der internationale Sportgerichtshof CAS diese Sperre wieder auf. Der Ausschluss Russlands sei nicht ausreichend begründet, so die Richter.

Der Eishockey-Weltverband IIHF hatte die russische Mannschaft nach Beginn des Angriffskriegs von allen Wettbewerben ausgeschlossen. Ende Oktober hob der internationale Sportgerichtshof CAS diese Sperre wieder auf. Der Ausschluss Russlands sei nicht ausreichend begründet, so die Richter. So reagiert der Deutsche Eishockey-Bund: Der DEB hofft, dass der Weltverband die Sperre Russlands neu begründet: "Eine Zulassung Russlands hat für uns als Gastgeber erhebliche sicherheitsrelevante, politische und wirtschaftliche Folgen." Verbandschef Frank Lutz hatte zuletzt auch deshalb eine Rückgabe der WM als Option genannt, auch wenn das aktuell nicht geplant sei.

Der DEB hofft, dass der Weltverband die Sperre Russlands neu begründet: "Eine Zulassung Russlands hat für uns als Gastgeber erhebliche sicherheitsrelevante, politische und wirtschaftliche Folgen." Verbandschef Frank Lutz hatte zuletzt auch deshalb eine Rückgabe der WM als Option genannt, auch wenn das aktuell nicht geplant sei. Das sagt die Politik: Eine Sprecherin des Sport-Staatsministers Ronald Rauhe sagte auf ZDFheute-Anfrage, dass eine Teilnahme Russlands die Ausrichtung der WM "aus sportlichen und wirtschaftlichen Gründen faktisch unmöglich" machen würde. AfD und Linke haben sich dagegen für eine Teilnahme Russlands ausgesprochen.

Interview mit DEB-Vorsitzendem Frank Lutz im aktuellen sportstudio:

das aktuelle sportstudio, 08.11.2026, 00:07 Uhr 08.11.2026 | 5:40 min

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Ratgeber: Welche Wege zu mehr Widerstandskraft führen

Reizbarkeit, Zerstreutheit, Gedankenkreisen und innere Unruhe: So zeigt sich mentale Überlastung bei Dauerstress. So kann die psychische Widerstandskraft gezielt trainiert werden:

Ein Lichtblick

Deutschlands Sportvereine melden zum dritten Mal in Folge einen Mitgliederrekord. Erstmals sind mehr als 30 Millionen Mitgliedschaften registriert, ein Plus von über 770.000 gegenüber 2024.

ZDFheute Xpress, 10.11.2026, 11:38 Uhr 10.11.2026 | 0:33 min

Sport

Champions League der Frauen: Fünf Punkte aus drei Spielen - die Fußballerinnen von Paris Saint-Germain und des FC Bayern haben vor dem direkten Duell heute Abend exakt die gleiche Ausbeute in der Champions League geholt. Die Partie in Frankreich ist also eine wegweisende. Ob die Münchnerinnen einen großen Schritt hin zur direkten Qualifikation für das Viertelfinale gehen können, sehen Sie ab 20:55 Uhr live bei uns im Stream.

Aufatmen an der Säbener Straße: Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany (40) ist rund zweieinhalb Wochen nach seinem Zusammenbruch zurück. Der Belgier sei "auf dem Wege der Besserung" und seit Wochenbeginn am Trainingsgelände, teilten die Münchner am Dienstag mit.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Erstmals startete ein humanoider Roboter bei einem Ultramarathon in der Antarktis. Der Roboter Oestdr lief bei minus 24 Grad etwa drei Kilometer, bis seine Batterie versagte.

ZDFheute, 10.11.2026, 06:41 Uhr 10.11.2026 | 0:43 min

Streaming-Tipp für den Abend

"The Zone of Interest" ist ein historisches Drama, das das Grauen des Holocausts erschreckend greifbar macht, aber ohne es dabei direkt zu zeigen: Der Film beleuchtet das alltägliche, fast spießbürgerliche Familienleben von KZ-Kommandant Rudolf Höss und seiner Frau Hedwig - direkt an der Gartenmauer des Konzentrationslagers Auschwitz. (100 Minuten)

09.11.2026 | 100:26 min

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