Guten Morgen,

wenn Lars Klingbeil heute um 10:10 Uhr ans Rednerpult des Bundestags tritt, wird er etwas begründen, was in diesem Ausmaß bemerkenswert ist. Nämlich, dass im Bundeshaushalt mehr als 200 Milliarden Euro neue Schulden stehen.

Die Nettokreditaufnahme für 2027 sollte erst bei rund 203 Milliarden Euro liegen. Inzwischen ist klar, dass es noch mehr werden. Rund 210 Milliarden Euro. Der Finanzminister hatte das Mitte November bereits vehement verteidigt:

Wir investieren in die Modernisierung unseres Landes. Das sind Investitionen in die Schulen, in die Kitas, in Straßen, in Brücken, auch in die Forschung. „ Lars Klingbeil, Bundesfinanzminister

Das Problem: Investitionen auf Pump kosten. 2027 wird der Bund allein knapp 42 Milliarden Euro an Zinsen zahlen müssen. 2030, wenn die Nettokreditaufnahme fast 220 Milliarden Euro betragen wird, werden die Zinsausgaben bei fast 81 Milliarden Euro liegen.

Quelle: ZDF

Wenn nach Klingbeil die Opposition ans Rednerpult tritt, dürfte es massive Kritik hageln. Einen "gigantischen Schuldenberg" hatte Linken-Politiker Dietmar Bartsch moniert. Und die AfD kritisiert, Deutschland stecke "in einer Schuldenspirale, die wir dringend durchbrechen müssen".

Die ganze Woche über berät der Bundestag den Haushalt, also die Etats der verschiedenen Ressorts wie Gesundheit, Forschung, Verteidigung. Am Mittwoch dann der Höhepunkt: die dreistündige Generaldebatte mit Kanzler Friedrich Merz sowie den Vorsitzenden der jeweiligen Fraktionen.

Es dürfte in diesem Jahr eine besonders hitzige Debatte werden. Um die Eckpfeiler der Politik. Und um neue Schulden in Milliardenhöhe.

Herzliche Grüße aus Berlin

Dominik Rzepka, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

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Zusammengestellt von Torben Heine.