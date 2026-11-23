Erstmals hat ein Netzwerk aus Wissenschaft und Greenpeace Satellitenbilder von 2017 bis 2026 verglichen. Fazit: Deutschlands Wälder erholen sich, aber nicht überall.

Die Wald-Allianz hat heute auf der Bundespressekonferenz ihren Waldökosystembericht vorgestellt. Satellitenbilder belegen, wie stark der Wald unter der Trockenheit des Hitzesommers gelitten hat. 23.11.2026 | 2:32 min

Dürre, Pilze, Käfer: Wie geht es den Wäldern in Deutschland? Was hat sich in den vergangenen zehn Jahren verändert?

Diese Fragen will der erste Waldökosystembericht 2026 beantworten. Herausgegeben von der Wald-Allianz - ein "Netzwerk für sozialökologische Waldbewirtschaftung". Dafür haben sie Satellitendaten - vor allem von der Europäischen Weltraumorganisation ESA - ausgewertet.

Wer unterstützt die Wald-Allianz? Das Netzwerk für sozialökologische Waldbewirtschaftung wird unterstützt von: Greenpeace e.V., Umweltstiftung Greenpeace, Naturwald Akademie gGmbH, Econics Institute e.V., Bergwaldprojekt e.V., Ecosia GmbH und Wohllebens Waldakademie.



Sie selbst bezeichnen sich als "Netzwerk für Menschen aus Waldbesitz, Waldpraxis, Wissenschaft und Zivilgesellschaft".



Quelle: Wald-Allianz

Wald-Allianz: Aufwärtstrend, aber keine Entwarnung

Jede Waldfläche haben die Forscher verglichen - zum ersten Mal mit Hilfe von Satellitenbildern aus den Jahren 2017 bis 2026. Dieser Vergleich zeige deutlich, welche Wälder sich behaupten und welche weiter unter Druck stehen würden, so Dr. Torsten Welle von der Wald-Allianz.

Von 2018 bis 2024 seien Deutschlands Wälder in jedem Jahr weniger grün und vital gewesen. Die Dürrejahre von 2018 und 2020 hätten zuerst Fichten und Kiefern betroffen, später dann die Laubwälder.

Satellitenbilder zeigen den Zustand des Waldes von oben - wie hier im Nationalpark Harz 2023 Quelle: Wald-Allianz, Copernicus

Seit 2025 gehe es wieder aufwärts - vor allem bei Buchen- und Eichenwäldern. "Das ist aber keine Entwarnung", sagte Welle bei der Vorstellung des Waldökosystemberichts.

Ein Teil des scheinbaren Aufwärtstrends entsteht, weil die schwächsten Fichtenforste bereits abgestorben sind. Auf diesen Flächen wachsen Gräser und junge Bäume nach. Es wird wieder grün, aber es entsteht noch lange kein Wald. „ Dr. Torsten Welle, Wald-Allianz

Wo Wald abgestorben sei, sollten die Flächen nicht geräumt werden, sondern sich selbst überlassen werden.

Die Entwicklung der Fichten- und Kiefernforsten zu Laubwäldern aus heimischen Baumarten muss auf großer Fläche konsequent umgesetzt werden, da mit neuen Schäden zu rechnen ist. „ Dr. Torsten Welle, Wald-Allianz

Anhaltende Hitze, Trockenheit und Winde führen immer häufiger zu großflächigen Bränden. Doch was passiert mit der verbrannten Fläche und wie erholt sich die Natur davon? 18.09.2026 | 1:54 min

Mehr als die Hälfte der neuen Schadflächen im Süden und Südwesten

Seit 2017 seien mindestens 600.000 Hektar Schadflächen neu entstanden. Das betreffe zu 80 Prozent Nadelwälder. Zwischenzeitlich habe sich die Lage mal verbessert, doch seit 2025 und 2026 würden die Schadflächen wieder zunehmen.

"In Baden-Württemberg war die neue Schadfläche 4,5 mal so groß und in Rheinland-Pfalz 3,1 mal so groß", so Dr. Torsten Welle. "Auffällig ist die Betroffenheit der Buchenwälder in Baden-Württemberg. Ihr Anteil der Schadflächen liegt dort mit 11,5 Prozent dreimal so hoch wie im Bundesdurchschnitt."

Zwei Drittel der Wälder in Deutschland sind stabil, gut zwölf Prozent instabil. Besonders schlecht schneiden die Nadelforster ab. „ Dr. Torsten Welle, Wald-Allianz

Trockenheit und Dürre setzen den Wäldern stark zu. Sterben Bäume ab oder brennen sie, geben sie gespeichertes CO2 frei. Förster suchen deshalb nach Wegen, die Wälder widerstandsfähiger zu machen. 27.08.2026 | 1:43 min

Überraschend stabil: Die Buche

Ein Ergebnis des Waldökosystemberichts überrasche. Denn die Buche gelte seit Jahren als "stark geschädigt", so Welle. "Unsere Daten zeigen ein anderes Bild. 85 Prozent der Buchenwälder sind stabil, nur drei Prozent instabil."

In der Praxis zeigt sich dieser erfreuliche Trend zum Beispiel in Thüringen. Försterin Uta Krispin greift in ihren Buchenbeständen nur noch behutsam ein. "Der Buche gefällt es viel besser, wenn es unter ihr dicht zugewachsen ist, statt dass sie im prallen Sonnenlicht steht."

Man darf den Wald nicht zu sehr aufräumen. „ Uta Krispin, Revierleiterin des Forstreviers Erfurt

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Deutschlands Wälder sind stark zerschnitten

Laut Waldökosystembericht sind die Wälder bundesweit in 4,3 Millionen überwiegend sehr kleine Flächen unterteilt.

Ein großes Problem, welches auch Försterin Krispin an ihrem Steigerwald in Erfurt sieht. Neben dem Klimawandel setzen vor allem Straßen und Wege dem Forst zu: "Diese vielen Wege sind natürliche Einschnitte und Windschneisen, die den Wald insgesamt austrocknen."

Hinzu kommt die Verkehrssicherung: Entlang der Strecken müssen Bäume gefällt werden, die sonst als Totholz oder Bodenverankerung stehen bleiben könnten. "Insofern müssen wir schauen, dass wir den Rest des Waldes entsprechend behandeln und nochmal genauer hinschauen", so Krispin.

Die Arbeit bleibe eine Gratwanderung zwischen Naturschutz und Holzwirtschaft. Um ihr 1.200 Hektar großes Revier wetterfest zu machen, setzt sie verstärkt auf Artenvielfalt, etwa auf trockentolerante Wildkirschen und andere Wildobstsorten. "Das haben wir früher weniger im Fokus gehabt", sagt Krispin.

Wir müssen schneller mitdenken, genauer hinschauen und schneller reagieren. „ Uta Krispin, Revierleiterin des Forstreviers Erfurt