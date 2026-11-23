Modernisieren oder hoffen?:Heizöl: Wie Kunden unter hohen Preisen ächzen
von Raffaele Hieber
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Heizölpreis fast verdoppelt. Wie Kunden damit umgehen - und was Experten für die Preisentwicklung erwarten.
Jennifer Saur ist bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin im baden-württembergischen Sachsenheim. Einmal im Jahr prüft sie die Heizanlagen ihrer Kundinnen und Kunden. Wie viele andere aus ihrem Berufsstand ist auch sie zusätzlich als Energieberaterin tätig.
Teures Heizöl: Sorgen bei Kunden
Derzeit bekomme sie viele Anfragen, vor allem von Heizölkunden. Viele machen sich Sorgen, sagt sie. Fragen sich, wie sie neue Heizöllieferungen bezahlen können. Manche würden sich mit der Nachbarschaft zusammenschließen, um bei einer Sammelbestellung Lieferkosten zu sparen.
Nicht jeder habe leider das Budget für eine neue Heizung, so die Schornsteinfegerin. "Ich habe natürlich auch viele Kunden, die anstatt 3.000 Liter dieses Jahr nur 1.000 Liter kaufen, weil sie sagen, sie würden gern mehr, aber mehr ist einfach nicht drin."
Kunde: "Dann stelle ich die Heizung um und hole mir eine Wärmepumpe"
Heute ist sie bei Familie Braun in Hohenhaslach zu Besuch. Wie jedes Jahr überprüft sie die Heizung auf Betriebs- und Brandsicherheit. Direkt neben der Ölzentralheizung steht der Heizöltank. 3.500 Liter passen hinein, das reiche für zwei Heizperioden, so Heinz Braun. Er ist erleichtert, dass er seinen Tank schon im Sommer 2025 aufgefüllt hat. "Dieses Jahr habe ich nicht getankt, weil da war mir es einfach zu teuer", erzählt er.
Aktuell ist sein Tank noch halb voll, damit komme er gut über den Winter. Aber Braun fragt sich, wie es danach weitergehen soll, denn seine Heizung ist schon über 30 Jahre alt. "Sie hatte mich bisher noch nie im Stich gelassen, toi, toi, toi, aber man steckt nicht drin." Für ihn ist die kommende Preisentwicklung entscheidend.
Iran-Krieg: Weniger Angebot führt zu höheren Preisen
Dass sich der Heizölpreis in diesem Jahr fast verdoppelt hat, hänge stark mit der aktuellen geopolitischen Lage zusammen, sagt Kai Hufendiek. Er ist Professor für Energiewirtschaft an der Universität Stuttgart und beobachtet die Preisentwicklung genau.
"Wir sind in Europa eine Importregion für Diesel und Heizöl. Wir haben also nicht ausreichend eigene Raffineriekapazitäten und deswegen hängen wir dort an den Weltmärkten." Die Sperrung der Straße von Hormus habe das Angebot am Weltmarkt massiv reduziert, so der Experte.
Heizölpreis 2027: Großhandel liefert Anhaltspunkte
Doch wie entwickelt sich der Heizölpreis im kommenden Winter? Können Kundinnen und Kunden bald auf niedrigere Preise hoffen?
Doch der Blick auf den Großhandel liefere erste Anhaltspunkte. Denn dort könne man heute schon Heizöl für die Lieferung in einem Jahr kaufen. "Wenn ich da reinschaue, dann sind wir jetzt bei etwa dem 2,15-fachen Preis und sinken auf den 1,5-fachen zurück. Der Markt geht schon davon aus, dass es wieder billiger wird. Aber was bis dorthin passiert, das ist natürlich unwägbar und das kann kein Mensch sagen", so Hufendiek.
Heizölkunde: Belastung, mit der man "auch klarkommen muss"
Diese Unsicherheit spürt auch Reinhard Baumgärtner aus Hohenhaslach. Sein Hof liegt nur wenige Minuten von dem Haus der Brauns entfernt. Gemeinsam mit seiner Familie führt er ein Weingut in fünfter Generation. Geheizt wird mit einer Öl-Zentralheizung, die versorge sein Privathaus, die Vinothek und einen Eventraum. Pro Jahr verbrauche er circa 6.000 Liter Heizöl.
Vor zehn Jahren habe er für circa 4.000 Euro eingekauft. Jetzt zahle er rund 9.000 Euro:
Vor vier Wochen habe er seinen Wintervorrat eingekauft. "Mein Bruder ist Heizölhändler, da bin ich gut beraten, aber er weiß auch nicht, wie die Preisentwicklung ist", so Baumgärtner. "Früher hat man da überhaupt sich keine Gedanken gemacht, da haben wir einfach bestellt, wie man es gebraucht hat, und heute macht man sich schon mehr Gedanken."
Seine Heizung ist nun schon 40 Jahre alt. Mit einem Umstieg habe er sich bisher noch nicht genauer beschäftigt: "Mit der Wärmepumpe habe ich noch keine Erfahrung im direkten Betrieb, was zum Beispiel die Störanfälligkeit betrifft", sagt er. "Für uns ist es einfach wichtig, dass die Heizung läuft."
Raffaele Hieber berichtet aus dem ZDF-Studio in Stuttgart.
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