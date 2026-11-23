Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Heizölpreis fast verdoppelt. Wie Kunden damit umgehen - und was Experten für die Preisentwicklung erwarten.

Fast jeder fünfte Haushalt in Deutschland heizt mit Öl. Die Preise haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Experten raten, die Entwicklung zu beobachten, aber nicht zu lange zu warten. 23.11.2026 | 1:56 min

Jennifer Saur ist bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin im baden-württembergischen Sachsenheim. Einmal im Jahr prüft sie die Heizanlagen ihrer Kundinnen und Kunden. Wie viele andere aus ihrem Berufsstand ist auch sie zusätzlich als Energieberaterin tätig.

Teures Heizöl: Sorgen bei Kunden

Derzeit bekomme sie viele Anfragen, vor allem von Heizölkunden. Viele machen sich Sorgen, sagt sie. Fragen sich, wie sie neue Heizöllieferungen bezahlen können. Manche würden sich mit der Nachbarschaft zusammenschließen, um bei einer Sammelbestellung Lieferkosten zu sparen.

Viele haben auch über den Sommer die Heizung komplett ausgehabt, haben dann im Sportstudio oder im Freibad geduscht, haben sich kleine Balkonkraftwerke angeschlossen, um dahingehend auch noch ein bisschen Energie zu sparen. „ Jennifer Saur, Schornsteinfegerin

Jennifer Saur, Schornsteinfegerin. Quelle: ZDF

Nicht jeder habe leider das Budget für eine neue Heizung, so die Schornsteinfegerin. "Ich habe natürlich auch viele Kunden, die anstatt 3.000 Liter dieses Jahr nur 1.000 Liter kaufen, weil sie sagen, sie würden gern mehr, aber mehr ist einfach nicht drin."

Im Vergleich zum Vorjahr ist Heizöl derzeit fast doppelt so teuer. Volltanken oder auf fallende Preise hoffen - viele Kunden sind verunsichert. Der kommende Winter wird auf jeden Fall teuer. 13.10.2026 | 1:55 min

Kunde: "Dann stelle ich die Heizung um und hole mir eine Wärmepumpe"

Heute ist sie bei Familie Braun in Hohenhaslach zu Besuch. Wie jedes Jahr überprüft sie die Heizung auf Betriebs- und Brandsicherheit. Direkt neben der Ölzentralheizung steht der Heizöltank. 3.500 Liter passen hinein, das reiche für zwei Heizperioden, so Heinz Braun. Er ist erleichtert, dass er seinen Tank schon im Sommer 2025 aufgefüllt hat. "Dieses Jahr habe ich nicht getankt, weil da war mir es einfach zu teuer", erzählt er.

Mein Bruder hat für 1,60 Euro getankt, ich habe ein Jahr vorher 90 Cent gezahlt. Da tut mir der Geldbeutel weh, wenn ich das machen müsste. „ Heinz Braun

Heinz Braun in seinem Heizungskeller. Quelle: ZDF

Aktuell ist sein Tank noch halb voll, damit komme er gut über den Winter. Aber Braun fragt sich, wie es danach weitergehen soll, denn seine Heizung ist schon über 30 Jahre alt. "Sie hatte mich bisher noch nie im Stich gelassen, toi, toi, toi, aber man steckt nicht drin." Für ihn ist die kommende Preisentwicklung entscheidend.

Wenn es nächstes Jahr immer noch so teuer ist und der Heizöl-Tank ist fast leer, dann stelle ich die Heizung um und hole mir eine Wärmepumpe. „ Heinz Braun

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Iran-Krieg: Weniger Angebot führt zu höheren Preisen

Dass sich der Heizölpreis in diesem Jahr fast verdoppelt hat, hänge stark mit der aktuellen geopolitischen Lage zusammen, sagt Kai Hufendiek. Er ist Professor für Energiewirtschaft an der Universität Stuttgart und beobachtet die Preisentwicklung genau.

"Wir sind in Europa eine Importregion für Diesel und Heizöl. Wir haben also nicht ausreichend eigene Raffineriekapazitäten und deswegen hängen wir dort an den Weltmärkten." Die Sperrung der Straße von Hormus habe das Angebot am Weltmarkt massiv reduziert, so der Experte.

Boost für Erneuerbare in vielen Ländern : Iran-Krieg: Preiskrise drängt zu Tempo bei Energiewende Gerade Asien war von der Hormus-Blockade stark betroffen. Viele Länder beschleunigen jetzt ihre Energiewende - nicht nur für den Klimaschutz. Was dort aktuell passiert. Elisa Miebach, Antalya mit Video 2:49

Heizölpreis 2027: Großhandel liefert Anhaltspunkte

Doch wie entwickelt sich der Heizölpreis im kommenden Winter? Können Kundinnen und Kunden bald auf niedrigere Preise hoffen?

Ich sage immer, trauen Sie keinem, der Ihnen solche Tipps gibt! Denn das ist nicht wirklich einschätzbar. „ Kai Hufendiek, Professor für Energiewirtschaft

Doch der Blick auf den Großhandel liefere erste Anhaltspunkte. Denn dort könne man heute schon Heizöl für die Lieferung in einem Jahr kaufen. "Wenn ich da reinschaue, dann sind wir jetzt bei etwa dem 2,15-fachen Preis und sinken auf den 1,5-fachen zurück. Der Markt geht schon davon aus, dass es wieder billiger wird. Aber was bis dorthin passiert, das ist natürlich unwägbar und das kann kein Mensch sagen", so Hufendiek.

Zum 1. November müssen die meisten deutschen Gasspeicher zu mindestens 80 Prozent gefüllt sein. Die Energieversorger haben dies in diesem Jahr nicht erreicht. 01.11.2026 | 1:41 min

Heizölkunde: Belastung, mit der man "auch klarkommen muss"

Diese Unsicherheit spürt auch Reinhard Baumgärtner aus Hohenhaslach. Sein Hof liegt nur wenige Minuten von dem Haus der Brauns entfernt. Gemeinsam mit seiner Familie führt er ein Weingut in fünfter Generation. Geheizt wird mit einer Öl-Zentralheizung, die versorge sein Privathaus, die Vinothek und einen Eventraum. Pro Jahr verbrauche er circa 6.000 Liter Heizöl.

Vor zehn Jahren habe er für circa 4.000 Euro eingekauft. Jetzt zahle er rund 9.000 Euro:

Das ist schon eine Belastung, mit der man einfach auch klarkommen muss und auf die man sich einstellen muss. „ Reinhard Baumgärtner

Was kostet Heizen im Winter? Ein Blick auf Gas, Heizöl und Strom, zeigt, was Mieter und Hauseigentümer erwartet und wie sich die Energiepreise entwickeln könnten. 05.10.2026 | 4:19 min

Vor vier Wochen habe er seinen Wintervorrat eingekauft. "Mein Bruder ist Heizölhändler, da bin ich gut beraten, aber er weiß auch nicht, wie die Preisentwicklung ist", so Baumgärtner. "Früher hat man da überhaupt sich keine Gedanken gemacht, da haben wir einfach bestellt, wie man es gebraucht hat, und heute macht man sich schon mehr Gedanken."

Seine Heizung ist nun schon 40 Jahre alt. Mit einem Umstieg habe er sich bisher noch nicht genauer beschäftigt: "Mit der Wärmepumpe habe ich noch keine Erfahrung im direkten Betrieb, was zum Beispiel die Störanfälligkeit betrifft", sagt er. "Für uns ist es einfach wichtig, dass die Heizung läuft."

Raffaele Hieber berichtet aus dem ZDF-Studio in Stuttgart.