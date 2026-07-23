Update am Morgen: Wagt Europa die digitale Unabhängigkeit?

Guten Morgen,

die Frage, ob Europa sich heute traut, ist berechtigt. Denn schon mindestens zweimal hat die EU-Kommission die Verhängung einer fetten Strafzahlung gegen den US-Tech-Giganten Google verschoben. Aus Angst vor der Strafzoll-Wut des amerikanischen Präsidenten. Doch nun mehren sich die Anzeichen, dass EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen heute tun wird, was eigentlich längst ihr Job ist: nämlich europäisches Recht für europäische Nutzer durchzusetzen. Auch wenn es die ganz großen US-Tech-Plattformen betrifft.

Und darum geht's: Die EU hat vor vier Jahren eine Verordnung für faire und offene digitale Märkte verabschiedet, den sogenannten Digital Markets Act. Darin legt Europa fest, dass die großen Plattformen zum Beispiel bei Onlinesuchen nicht die eigenen Dienste bevorzugen dürfen, sondern auch Angebote von Wettbewerbern anzeigen müssen. Das geschieht bislang zu wenig - unfairer Wettbewerb, sagt die EU. Der zweite Vorwurf betrifft den App-Store Google Play. Hier müsste die Plattform die Kunden darüber informieren, dass es auch andere, günstigere Angebote außerhalb des Play Stores gibt.

Heute soll nun also die Strafe verkündet werden, angeblich die höchste seit Inkrafttreten des Digital Markets Act. Möglich wären bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes eines Konzerns, bei Google waren das im letzten Jahr 400 Milliarden US-Dollar.

Traut sich von der Leyen also, dem Tech-Giganten 40 Milliarden US-Dollar Strafe aufzubrummen? Vielleicht nicht, glauben viele in Brüssel, aber auch eine deutlich geringere Summe wäre schon ein Zeichen.

Dass Europa nicht vor einem wütenden US-Präsidenten kuscht, der vermutlich mit Strafzöllen drohen wird. Dass Europa durchsetzt, worauf es stolz ist: nämlich Fairness im Wettbewerb und die Achtung von Gesetzen. Und dass Europa nicht nur von Souveränität redet, sondern sie auch lebt. Wenigstens ein bisschen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag

Anne Gellinek, stellvertretende Chefredakteurin

Was im Nahen Osten passiert ist

Zwölfte Angriffswelle der USA auf Iran in Folge: Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Donnerstag seine Angriffe auf Iran fortgesetzt. Das Regionalkommando Centcom erklärte erneut, die Angriffe dienten dazu, "Irans Fähigkeit weiter zu schwächen, zivile Seeleute und Handelsschiffe in den Gewässern der Region zu bedrohen". Die USA versuchten, die Kontrolle über die Straße von Hormus zurückzugewinnen und den internationalen Schiffsverkehr wiederherzustellen.

Huthi schießen auf Öltanker: Die Huthi-Miliz im Jemen hat nach eigenen Angaben zwei saudiarabische Öltanker im Roten Meer beschossen. Die beiden Schiffe hätten gegen eine Seeblockade verstoßen, die Anfang der Woche von den Huthis gegen Saudi-Arabien verhängt worden war. Wie die britische Behörde für maritime Sicherheit (UKMTO) berichtete, wurde ein Öltanker im Roten Meer von einem "unbekannten Geschoss" getroffen. Dadurch sei nach Angaben des Kapitäns ein Feuer ausgebrochen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Kiew will Sitzung im UN-Sicherheitsrat: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben wegen russischer Angriffe auf Schiffe im Schwarzen Meer eine Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat beantragt. Außenminister Sybiha warf Russland in einem Post auf X vor, mindestens drei zivile Frachtschiffe in den vergangenen Tagen bombardiert zu haben. Er sprach von Dutzenden Toten und Verletzten in der Folge und warf Moskau vor, die globale Lebensmittelsicherheit zu gefährden.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 23.07.2026, 00:00 Uhr 23.07.2026 | 0:37 min

Bundesverfassungsgericht urteilt zu Tempo bei Gesetzgebung: Das alte "Heizungsgesetz" der Ampel-Regierung beschäftigt noch einmal das Bundesverfassungsgericht. Heute verkündet es in Karlsruhe sein Urteil über die Frage, ob das Gesetzgebungsverfahren im Sommer 2023 zu schnell lief. Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann sieht die Abgeordnetenrechte verletzt, weil wegen kurzfristiger Änderungen am Vorschlag nicht genug Zeit zur Beratung und Prüfung gewesen sei.

Debatte über Nachfolge von UN-Generalsekretär: Die Amtszeit von UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist Ende dieses Jahres vorbei. Bisher gibt es sechs offizielle Nominierungen für seine Nachfolge. In New York stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten heute den Fragen der UN-Mitgliedstaaten und der Zivilgesellschaft.

EZB entscheidet über Zinsen: Nach der ersten Zinserhöhung seit fast drei Jahren im Juni dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) nun abwarten. Volkswirte rechnen damit, dass die Euro-Währungshüter bei ihrer geldpolitischen Sitzung heute die Leitzinsen unverändert lassen werden.

Ausführlich informiert

Daniel Siad, enger Vertrauter des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, war mutmaßlich in das Verschwinden der vermissten Michele verwickelt. Jetzt ist er tot. ZDFheute live mit den Hintergründen:

ZDFheute live, 22.07.2026, 19:30 Uhr 22.07.2026 | 22:41 min

Sportlich in den Tag

Los geht's heute mit den "Finals 2026" in Hannover. Am ersten Wettkampftag dieses Multisportevents werden die Deutschen Meistertitel unter anderem im Gerätturnen, Stabhochsprung oder Schwimmen vergeben, aber auch im Windsurfen, Karate und Siebener-Rugby. Wir zeigen die Wettkämpfe in mehreren parallelen Livestreams, los geht's um 9:35 Uhr. Im TV sendet das ZDF heute ab 13 Uhr.

Wir begleiten das Multisport-Event mit einem umfassenden Angebot:

Tägliche parallele Livestreams

Kompakte Zusammenfassungen

Hintergründe, Emotionen und Highlights

Gesagt

Einen roten Baum zu sehen, bringt dich zum Nachdenken: Was bedeuten uns Bäume, wie stehe ich zu der Natur und was ist unsere Beziehung zu ihr? „ Jack White, Gitarrist und Sänger der Band "The White Stripes"

Jack White ist als Gitarrist und Sänger der Band "The White Stripes" bekannt. Der Amerikaner macht aber auch visuelle Kunst. In London präsentiert er diese nun zum ersten Mal der Öffentlichkeit:

heute in Europa, 22.07.2026, 16 Uhr 22.07.2026 | 1:49 min

Wissenswertes zu Tieren und Natur

Hitzewellen setzen Hummeln stark zu. Ab Temperaturen von etwa 28 bis 32 Grad können sie kaum noch fliegen, weil sie überhitzen. Das gefährdet ihre Nahrungssuche.

heute in Europa, 22.07.2026, 16 Uhr 22.07.2026 | 0:22 min

Spektakuläres zum Start in den Tag

Extremsportler Elias Schwärzler ist mit seinem Mountainbike von einem Heißluftballon in 950 Metern Höhe gesprungen. Er zeigt einen doppelten Frontflip und landet dabei sicher - eine Weltpremiere.

ZDFheute Xpress, 22.07.2026, 17:07 Uhr 22.07.2026 | 1:33 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 23.07.2026 | 2:33 min

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So wird das Wetter heute

Heute scheint an der Ostsee und im Süden länger die Sonne. Sonst ist es oft bewölkt und vor allem im Osten, vereinzelt aber auch an den Alpen, sind Schauer unterwegs. Die Höchstwerte erreichen 18 bis 27 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Annika Heffter.