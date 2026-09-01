Update am Morgen: EU-Treffen im Zeichen der Drohnen-Attacke

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etwa eine Autostunde südlich von Dublin liegt das irische County Wicklow. Umgeben von Feldern, Wiesen und gleich mehreren Golfplätzen treffen sich dort heute die EU-Außenminister. Der zweitägige Termin ist als "informeller Austausch" angekündigt. Das heißt: Beschlüsse werden nicht erwartet, strategische Beratungen allerdings schon, unter anderem zu weiteren EU-Sanktionen gegen Russland. Ein Dauerthema, doch dieses Mal dürfte Außenminister Johann Wadephul Nachrichten aus Deutschland im Gepäck haben.

Denn in Berlin mehren sich die Spekulationen, dass die Bundesregierung in zeitlichem Zusammenhang mit dem Treffen Russland als Verantwortlichen für den versuchten Drohnen-Anschlag am Flughafen Leipzig benennen und ein eigenes Maßnahmenpaket gegen Moskau verkünden könnte.

Die Pläne bestätigen oder gar Details nennen wollte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag noch nicht. Auch als Journalisten mehrfach nachbohrten, ließ er sich nicht in die Karten schauen. Die Bewertung werde "in aller Ruhe und Überlegtheit" geschehen, so der Regierungssprecher.

Als eigenständige deutsche Maßnahmen wären etwa die Ausweisung russischer Diplomaten, eine Schließung des russischen Hauses in Berlin oder die Ausweitung der militärischen Unterstützung für die Ukraine theoretisch möglich. Viele andere Instrumente liegen allerdings nicht in der Hand der Bundesregierung. Insbesondere für Sanktionen ist die EU zuständig.

Dort waren die Diskussionen darüber aber nicht nur zuletzt häufig von Einzelinteressen und Ausnahmen geprägt. Falls Deutschland sich als Reaktion auf Leipzig also für schärfere Sanktionen einsetzen will, wird Außenminister Wadephul in Wicklow vermutlich noch Überzeugungsarbeit leisten müssen.

Einen schönen Tag und viel Spaß beim Weiterlesen wünscht Ihnen

Jan Henrich, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

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Was heute noch wichtig ist

Treffen der EU-Verteidigungsminister in Irland // Abnehmpräparat Wegovy bald in Pillenform erhältlich // Führungswechsel beim Tech-Unternehmen Apple nach 15 Jahren 31.08.2026 | 1:07 min

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Neue Abnehmpille kommt in die Apotheken: Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk bringt die Pillen-Variante seines Abnehmmedikaments Wegovy in Deutschland auf den Markt. Deutschland ist damit das erste Land in der EU, in dem das Präparat zur Gewichtsreduktion in dieser Form angeboten wird. Der Schritt verschärft den Wettbewerb mit dem US-Rivalen Eli Lilly auf dem lukrativen Markt für Adipositas-Medikamente.

Apple-Chef Tim Cook übergibt an seinen Nachfolger John Ternus: Beim iPhone-Hersteller Apple steht heute ein Führungswechsel an: Vorstandschef Tim Cook (65) übergibt seinen Posten an Nachfolger John Ternus. Der 51-jährige Ternus soll den Konzern ins Zeitalter Künstlicher Intelligenz führen. Cook übernimmt den Vorsitz des Verwaltungsrats. Er bleibt damit nach rund 15 Jahren an der Spitze von Apple als eine Art Mentor erhalten.

Sportlich in den Tag

Personalsorgen beim BVB vor dem DFB-Pokal-Spiel: Die Verletzung des neuen Offensivstars Konstantelias überschattet Dortmunds Auftritt am Abend beim krassen Außenseiter HEBC Hamburg. Muss der BVB noch mal umplanen?

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Wenn es Nacht wird in Rom, strahlen die Schönheiten der Stadt in besonderem Glanz. Abendliche Führungen schaffen eine beinahe mystische Atmosphäre.

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Eine Feministin ist eine Person, die an die Stärke von Frauen genauso glaubt wie an die Stärke aller anderen Menschen. Es geht um Gleichberechtigung, um Fairness, und ich finde, es ist etwas Großartiges, ein Teil davon zu sein. „ Zendaya, US-Schauspielerin und Sängerin

Es gibt wohl keine Schauspielerin, die derzeit so gefragt ist wie sie: Zendaya ist aktuell in den Kino-Blockbustern "Die Odyssee" und "Spider-Man: Brand New Day" zu sehen. In diesem Jahr folgt dann noch der Abschluss der "Dune"-Reihe. Heute wird die US-Schauspielerin 30 Jahre alt.

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Die AfD liegt vorn, die CDU steht unter Druck: Sachsen-Anhalt wählt am 6. September einen neuen Landtag. Wer steht wofür? Alle 15 Parteien und ihre Ziele im Überblick finden Sie hier. Die jüngsten Umfrageergebnisse des ZDF-Politbarometers haben wir für Sie außerdem in diesem Video zusammengefasst:

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Am Dienstag gibt es im Norden einige Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Sonst wechseln Sonne und Wolken und es bleibt meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 26 Grad.

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Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Annika Heffter