Update am Abend: Anzeige gegen Dobrindt und Streit um Pflegereform

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gut eine Woche ist der klare Wahlsieg der Linken in Berlin her - die Partei will nun eine Dreierkoalition mit Grünen und SPD schmieden. Zeitgleich brodelt die Debatte um die Position von Teilen der Linken zum Antisemitismus. Eine Aussage Alexander Dobrindts (CSU) bei maybrit illner sorgt für zusätzliche Schlagzeilen - und eine Anzeige. Politisch umstritten ist auch die Pflegereform, sie droht zum Zankapfel zu werden. Und hitzige Gemüter gibt es darüber hinaus nach dem historischen 0:1-Flop der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Griechenland.

Eralp zeigt Dobrindt wegen Antisemitismus-Aussage an

Das ist passiert: Die Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp hat nach Angaben ihres Anwalts gemeinsam mit ihrer Partei Strafanzeige gegen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt erstattet. Sie wirft ihm üble Nachrede und Beleidigung vor.

Die Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp hat nach Angaben ihres Anwalts gemeinsam mit ihrer Partei Strafanzeige gegen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt erstattet. Sie wirft ihm üble Nachrede und Beleidigung vor. Das ist der Hintergrund: In ihrer Sendung hatte sich Maybrit Illner vergangenen Donnerstag versprochen und gesagt: "Elif Eralp sagt, sie ist Antisemitin." Sie korrigierte sich aber sofort zu "sie ist keine Antisemitin"; Dobrindt reagierte mit: "Na doch".

In ihrer Sendung hatte sich Maybrit Illner vergangenen Donnerstag versprochen und gesagt: "Elif Eralp sagt, sie ist Antisemitin." Sie korrigierte sich aber sofort zu "sie ist keine Antisemitin"; Dobrindt reagierte mit: "Na doch". Das sagen die Beteiligten: Eralps Anwalt wertet Dobrindts Reaktion als Behauptung über Eralp, die ihr politisches Wirken erheblich erschweren könne. Er fordert Vorermittlungen durch den Staatsschutz der Staatsanwaltschaft. Der Landesgeschäftsführer der Berliner Linken fordert eine Entschuldigung von Dobrindt. Dobrindt selbst reagierte auf die Anzeige nicht inhaltlich. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte lediglich, man habe die Medienberichterstattung über die Anzeige zur Kenntnis genommen. Zu Dobrindts Aussage in der Sendung sagte der Sprecher nur: "Die Worte stehen für sich."

Ausschnitt aus der Sendung maybrit illner vom 24.09.2026 ab 22:15 Uhr. 28.09.2026 | 0:27 min

SPD droht mit Blockade der Pflegereform

Das ist passiert: Die Bundesregierung will die geplante Pflegereform am Mittwoch im Kabinett beschließen. Doch die SPD droht mit einer Blockade.

Die Bundesregierung will die geplante Pflegereform am Mittwoch im Kabinett beschließen. Doch die SPD droht mit einer Blockade. Das ist der Hintergrund: CDU und SPD verhandeln noch über Details und die Finanzierung der Reform. Themen, über die sie sich nicht einigen, sollen zunächst nicht ins Kabinett kommen.

CDU und SPD verhandeln noch über Details und die Finanzierung der Reform. Themen, über die sie sich nicht einigen, sollen zunächst nicht ins Kabinett kommen. Darum ist das wichtig: Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) will zusätzliche Belastungen für die rund vier Millionen pflegenden Angehörigen vermeiden, dafür ist aber noch eine Gegenfinanzierung nötig. Die SPD fordert einen Pflegedeckel von 1.500 Euro in Altersheimen und warnt vor Leistungskürzungen. Streit gibt es auch über mehr als fünf Milliarden Euro, die der Bund während der Pandemie der Pflegekasse entnommen hat. Eine Rückzahlung könnte der Pflegeversicherung finanziellen Spielraum verschaffen.

Ausführlich informieren wir Sie auch bei ZDFheute live dazu: Pflege: Was es jetzt braucht

ZDF-Morgenmagazin vom 28.09.2026 um 06:20 Uhr. 28.09.2026 | 2:05 min

Deutschland verliert gegen Griechenland - Klopp übernimmt Verantwortung

Das ist passiert: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League 0:1 gegen Griechenland verloren. Bundestrainer Jürgen Klopp übernahm nach dem zweiten sieglosen Spiel die Verantwortung für den Fehlstart. Gegen die Niederlande erreichte die DFB-Elf ein 1:1.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League 0:1 gegen Griechenland verloren. Bundestrainer Jürgen Klopp übernahm nach dem zweiten sieglosen Spiel die Verantwortung für den Fehlstart. Gegen die Niederlande erreichte die DFB-Elf ein 1:1. Das ist der Hintergrund: Klopp hatte für die beiden Spiele einen Doppelkader mit zahlreichen Neulingen zusammengestellt. Drei Monate nach dem WM-Flop wächst durch die Niederlage erneut die Kritik am DFB-Team. Klopp sieht keinen Grund, die Mannschaft abzuschreiben, räumt aber ein, dass sie noch nicht so gut sei wie erhofft. Er bat darum, Kritik an ihn statt an die Spieler zu richten. Für das Spiel gegen Serbien setzt er auf seinen zweiten, ausgeruhten Kader.

Klopp hatte für die beiden Spiele einen Doppelkader mit zahlreichen Neulingen zusammengestellt. Drei Monate nach dem WM-Flop wächst durch die Niederlage erneut die Kritik am DFB-Team. Klopp sieht keinen Grund, die Mannschaft abzuschreiben, räumt aber ein, dass sie noch nicht so gut sei wie erhofft. Er bat darum, Kritik an ihn statt an die Spieler zu richten. Für das Spiel gegen Serbien setzt er auf seinen zweiten, ausgeruhten Kader. Das sagen unsere Reporter: "Der Frust war der Mannschaft wirklich ins Gesicht geschrieben", berichtet ZDF-Reporterin Lili Engels. Aus ihrer Sicht gehe es aktuell darum, "die richtigen Spieler zu finden". So versuche Klopp, Informationen zu sammeln und möglichst viele Spieler zu sehen. Um Siege gehe es nicht "in erster Linie". Klopps Appell an Fußballdeutschland sei, dass es Geduld brauche.

ZDF-Morgenmagazin vom 28.09.2026 um 09:46 Uhr. 28.09.2026 | 3:03 min

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Ratgeber: Wie kann der Hund mit ins Büro?

Hunde sind soziale Tiere, die am liebsten mit ihren Besitzern zusammen sind. Doch mit ins Büro dürfen sie meistens nicht kommen. Mit unseren Tipps könnte es aber dennoch klappen.

Volle Kanne vom 11.09.2026 um 00:11 Uhr. 08.09.2026 | 5:06 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

ZDFheute Xpress vom 28.09.2026 um 12:40 Uhr. 28.09.2026 | 0:22 min

Der Sommer ist vorbei - das Niedrigwasser des Rheins aber ist geblieben. Und hat in Köln einen neuen historischen Tiefststand erreicht. Der Pegelstand sank auf 40 Zentimeter, wie aus aktuellen Daten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein hervorgeht.

Ein Lichtblick

heute in Europa vom 24.09.2026 um 16:25 Uhr 24.09.2026 | 2:03 min

Mehr als 20 Jahre mussten die Fans der Kinderbuchreihe "Der Grüffelo" von Julia Donaldson und Illustrator Axel Scheffler warten. Nun aber gibt es Zuwachs in der Familie der Monster, die stets von einer kleinen Maus ausgetrickst werden. Die Grüffelo-Oma zieht ein.

In der realen Tierwelt hatte indes ein Robbenjunges in Neuseeland großes Glück: Die Polizei geleitete das Tier über eine vielbefahrene Straße, um es vor dem Verkehr zu schützen. Anschließend brachten die Beamten die Robbe wieder ins Wasser.

Quelle: NEW ZEALAND POLICE / AFP

Streaming-Tipp für den Abend

Diese Unternehmerinnen und Unternehmer sind jung, weltweit vernetzt und definieren Reichtum im 21. Jahrhundert neu. In "Next Gen Rich" wirft ZDFinfo einen Blick in die neue Generation der Superreichen. (44 Minuten)

ZDFinfo vom 28.09.2026 um 13:30 Uhr. 26.09.2026 | 43:31 min

Rezept des Tages: Knuspriger Schweinebauch mit BBQ-Kürbis

Volle Kanne vom 28.09.2026 um 10:46 Uhr. 28.09.2026 | 7:46 min

Knuspriger Schweinebauch vom Grill trifft auf BBQ-Kürbis, gegrillten Apfel und Senfcreme. Herzhaft, süß und rauchig: das perfekte Herbstgericht für Grillfans von Carsten Goms. Den Download zum Rezept finden Sie hier.

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