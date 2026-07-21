Update am Morgen: Deutschlands Suche nach digitaler Unabhängigkeit

Guten Morgen,

heute früh schon gegoogelt? Oder ChatGPT zu Rate gezogen? Wenn ja, dann haben Sie heute wahrscheinlich schon Daten ins Ausland verschickt. Denn die meisten Internet- und KI-Anbieter, die wir im Alltag benutzen, betreiben ihre Clouds nicht in Deutschland.

Und dies ist ein digitaler Dorn im Auge von Politik und Wirtschaft. Der Digitalverband Bitkom hat aktuell 603 Unternehmen in Deutschland befragt. Für 97 Prozent spielt der Ort, an dem die Server ihrer Cloud-Dienstleister stehen, eine Rolle bei der Anbieterwahl. 100 Prozent würden Deutschland als Standort bevorzugen.

Noch hinkt Deutschland im weltweiten KI-Wettlauf hinterher, doch das soll sich ändern. Heute eröffnet der Schwarz-Konzern (Lidl, Kaufland) den neuen Schwarz Digits Campus in Bad Friedrichshall in Baden-Württemberg. Dort sollen rund 3.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Cloud- und Sicherheitslösungen für Unternehmen und Behörden arbeiten. Das Ganze, so sagt es der 86-jährige Gründer Dieter Schwarz, soll ein deutsches Gegengewicht zu den internationalen Tech-Giganten werden.

ZDFheute Xpress, 28.06.2026, 05:55 Uhr 28.06.2026 | 1:03 min

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) ist heute live bei uns im ZDF-Morgenmagazin. Thema: Was muss geschehen, damit Deutschland digital unabhängiger wird? Die Antwort darauf ist wahrlich komplexer als ein simpler Prompt.

Kommen Sie gut in den Tag!

Andreas Wunn, Redaktionsleiter und Moderator ZDF-Morgenmagazin und ZDF-Mittagsmagazin

Was im Nahen Osten passiert ist

US-Militär startet erneute Angriffswelle gegen Iran: Die US-Streitkräfte haben eine neue Angriffswelle gegen Iran durchgeführt. Ziel seien militärische Einrichtungen gewesen, darunter Luftverteidigungssysteme, Kommandozentralen und Startanlagen für Drohnen und Raketen, teilt das für die Region zuständige US-Kommando Centcom mit. So sollen die Möglichkeiten Irans, weiter Handelsschiffe in der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus anzugreifen, geschwächt werden. Nach fünf Stunden seien die Angriffe beendet worden.

Wieder nächtliche Explosionen in Iran: Nach Beginn der erneuten Angriffswelle des US-Militärs auf Ziele in Iran melden örtliche Medien wieder Explosionen in mehreren Gebieten der Islamischen Republik. Betroffen seien Konarak in der südöstlichen Provinz Sistan-Belutschistan und die Hafenstadt Tschahbahar am Golf von Oman. Der regierungstreue Sender "Press TV" berichtete zudem von US-Angriffen im Gebiet der Stadt Schiras im zentralen Süden Irans.

Behörde: Erneut Tanker in Straße von Hormus angegriffen: Er sei vor der Küste des Omans von einem "unbekannten Geschoss" getroffen worden, meldet die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) in der Nacht. Der Vorfall ereignete sich demnach acht Seemeilen (knapp 15 Kilometer) nordöstlich des omanischen Ortes Limah.

Trump will getötete Soldaten in Delaware ehren: Seine Pressesprecherin Karoline Leavitt teilte mit, Trump werde an der feierlichen Überführung kürzlich getöteter US-Militärangehöriger auf einen Luftwaffenstützpunkt im Bundesstaat Delaware teilnehmen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was heute noch wichtig ist

Präsident von Aserbaidschan zu Gast in Berlin / Vorstellung Bundeslagebild "Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen 2025" / neue Heizungsförderung startet 20.07.2026 | 0:58 min

Neue Heizungsförderung: Von heute an können wieder neue Anträge auf staatliche Förderung für den Heizungstausch gestellt werden. Dabei will die Bundesregierung die Förderung für den Heizungstausch deutlich absenken. Demnach soll unter anderem die Höhe der förderfähigen Kosten etwa für den Einbau einer Wärmepumpe sinken, auch der sogenannte Klimageschwindigkeitsbonus werde "zeitlich gestreckt und schrittweise gesenkt".

Lagebild zu Kindesmissbrauch: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), BKA-Chef Holger Münch und die Missbrauchsbeauftragte des Bundes, Kerstin Claus, legen in Berlin eine Lageeinschätzung mit aktuellen Zahlen zum Ausmaß von Kindesmissbrauch in Deutschland vor. Das jährlich veröffentlichte Bundeslagebild "Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen" wirft auf Basis der bereits veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2025 noch einmal einen gesonderten Blick auf das Thema.

Sport

Die FIFA-Einnahmen sprudeln: Nach der WM 2026 geht der Verband von mehr als 15 Milliarden Dollar Umsatz aus.

ZDFheute live, 19.07.2026, 14:00 Uhr 19.07.2026 | 41:23 min

Beim FC Bayern läuft die Saisonvorbereitung an, begleitet von Wechselgerüchten um Superstar Olise. Die Zugänge Saibari und Brown sollen die Chance auf den Champions-League-Titel erhöhen.

Zahl des Tages

2.150 Menschen sind in Deutschland im vergangenen Jahr an den Folgen des Konsums illegalisierter Substanzen verstorben. Allein in Berlin sind es 300 Menschen. Tatsächlich werden die Drogentoten in Deutschland immer jünger. Fast jeder vierte von bundesweit 2.150 ist laut den Anfang Juli veröffentlichten Zahlen für 2025 jünger als 30 Jahre.

Am heutigen Gedenktag für Drogentote warnt die Caritas nochmal besonders eindringlich vor den Gefahren. "Neue Substanzen und neue, digital gestützte Vertriebswege machen Drogen leichter verfügbar und gefährlicher als je zuvor", sagte Caritas-Präsidentin Eva Welskop-Deffaa.

Weitere Schlagzeilen

Gesagt

Die Deutschen haben nur einen Spieler unter 22 - und der ist 23. „ Kevin Keegan

Die englische Fußballikone Kevin Keegan ist tot. Wie seine Familie am Montag bekannt gab, starb der zweimalige Ballon-d'Or-Gewinner und einstige Profi des Hamburger SV im Alter von 75 Jahren. Das legendäre Zitat über die deutsche Nationalmannschaft tätigte er als TV-Experte fürs britische Fernsehen.

Als Spieler wurde Keegan dreimal englischer Meister und einmal Europapokalsieger mit dem FC Liverpool, bevor er 1977 zum HSV wechselte, für den er drei Jahre lang spielte.

Kevin Keegan (Archivbild) Quelle: dpa

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 21.07.2026 | 2:02 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Der Dienstag beginnt meist sonnig, nur im Süden und Osten auch mit mehr Wolkenfeldern. Ab dem Mittag bilden sich einige Quellwolken und von der Lausitz bis nach Niederbayern sind Schauer möglich. An der Nordsee weht ein frischer Nordwestwind. Die Höchstwerte erreichen 19 bis 26 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion