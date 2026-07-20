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Wechsel in Ungarn: Schach-Großmeisterin soll Präsidentin werden

Wechsel in Ungarn:Schach-Großmeisterin Polgar soll Präsidentin werden

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Sie ist in keiner Partei und in Ungarn sehr bekannt und geschätzt: die Schach-Großmeisterin Judit Polgar. Jetzt soll sie Präsidentin des Landes werden.

Ungarn, Budapest: Judit Polgar, Schachspielerin aus Ungarn, spricht auf der Pressekonferenz des Weltschachfestivals 2023.

Ungarns Regierungschef Magyar schlägt die Schachgroßmeisterin Judit Polgar als neue Präsidentin vor. Sie gilt als spielstärkste Frau der Schach-Geschichte.

20.07.2026 | 0:28 min

Ungarns Regierungschef Peter Magyar will die Schach-Großmeisterin Judit Polgar als Präsidentin vorschlagen.

Unser Land braucht Einheit, Frieden und einen Präsidenten, auf den alle Ungarn stolz sein können.

Peter Magyar, Regierungschef Ungarn

Das erklärte Magyar im Onlinedienst Facebook. Er werde sich mit Polgar treffen und sie fragen, ob sie bereit sei, das Amt bis zur Verabschiedung einer neuen Verfassung auszuüben.

Polgar gilt als größte Schachspielerin jemals

Polgar gilt als die größte Schachspielerin aller Zeiten. Sie war rund ein Vierteljahrhundert lang die Nummer eins der Frauen im Schach und ist bis heute die einzige Frau, die es unter die besten Zehn aller Kategorien weltweit geschafft hat. 2014 zog sie sich aus dem Schach-Wettkampfsport zurück.

Sulyok muss die Verfassungsänderung unterschreiben - für den Fall der Weigerung droht Magyar ihm mit einem Amtsenthebungsverfahren.

Eine vom ungarischen Präsidenten Magyar vorgelegte Verfassungsänderung könnte zur Absetzung von Präsident Tamás Sulyok führen.

14.07.2026 | 1:39 min

Polgar hat kaum Verbindungen zu Parteien und genießt in Ungarn große Bekanntheit.

Sulyok abgesetzt

Das ungarische Parlament hatte in der vergangenen Woche eine Verfassungsänderung zur Absetzung von Präsident Tamas Sulyok verabschiedet. Sulyok ist ein Vertrauter des früheren Regierungschefs Viktor Orban.

Der neu gewählte Ministerpräsident Peter Magyar spricht im Parlament

Das ungarische Parlament hat den proeuropäischen Péter Magyar als neuen Ministerpräsidenten gewählt. Damit ist die Regierung Orbán nach 16 Jahren offiziell abgelöst.

09.05.2026 | 1:41 min

Sulyok kritisierte die Verfassungsänderung am Samstag zwar, sagte jedoch, er habe keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Sein letzter Tag als Staatsoberhaupt war am Sonntag. Parlamentspräsidentin Agnes Forsthoffer übernimmt das Amt vorübergehend, bis das Parlament innerhalb von 30 Tagen einen neuen Präsidenten wählt.

Sieg bei Parlamentswahl im April

Magyars Tisza-Partei hatte bei der Parlamentswahl im April eine Zweidrittelmehrheit errungen und damit den seit 2010 regierenden Rechtsnationalisten Orban von der Macht verdrängt. Mit dieser Mehrheit kann Magyar Verfassungsänderungen durchsetzen.

9.05.2026, Belgien, Brüssel: Péter Magyar, Ministerpräsident von Ungarn, nimmt an einem Presse-Statement nach einem Treffen mit Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, in Brüssel teil.

Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar war zum Antrittsbesuch bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die EU hat nun lange eingefrorene Gelder für Ungarn wieder freigegeben.

29.05.2026 | 1:43 min

Magyar wirft Sulyok verschiedene Vergehen im Zusammenhang mit der Amtsführung Orbans vor. Der Ministerpräsident bezeichnete Sulyok und andere hohe Staatsvertreter als "Marionetten" seines Vorgängers. 

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Quelle: AFP
Über das Thema berichtete ZDFheute am 20.07.2026 in dem Beitrag "Ungarn: Schachgroßmeisterin soll Präsidentin werden" um 11:12 Uhr.
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UngarnViktor Orban

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