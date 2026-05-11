Update am Abend: Tankregel, Knebelverträge und Wirtschafts-News

Guten Abend,

der Blick auf die Preise an der Zapfsäule macht Pendlern und Pendlerinnen derzeit alles andere als gute Laune. Geändert hat daran auch die 12-Uhr-Regel nichts, gegen die sich nun auch der ADAC ausspricht. Währenddessen beschäftigt die Bundeswehr der Kauf neuer Kampfjets von den USA - mit Verträgen, die es in sich haben. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Die OECD hellt die getrübte deutsche Wirtschaftsstimmung mit ihrer Prognose etwas auf.

ADAC fordert Ende der 12-Uhr-Regel

Das ist passiert: Der ADAC fordert ein Ende der 12-Uhr-Regel an Tankstellen. Sie habe die Preise nicht gesenkt - lediglich die Preisdifferenz sei größer geworden.

Der ADAC fordert ein Ende der 12-Uhr-Regel an Tankstellen. Sie habe die Preise nicht gesenkt - lediglich die Preisdifferenz sei größer geworden. Das ist der Hintergrund: Die neue Regelung wurde im April eingeführt. Seitdem dürfen Tankstellen die Preise nur noch einmal am Tag erhöhen. Senken ist jedoch jederzeit erlaubt.

Die neue Regelung wurde im April eingeführt. Seitdem dürfen Tankstellen die Preise nur noch einmal am Tag erhöhen. Senken ist jedoch jederzeit erlaubt. Darum ist das wichtig: Die Regel sollte vor allem für eine bessere Planbarkeit bei den Preisen sorgen. Doch: "Wer mittags nach 12 Uhr tanken muss, hat erhebliche Zusatzkosten, die sich in keiner Weise rechtfertigen lassen", heißt es vom ADAC. Auch mehrere Forschungsinstitute haben festgestellt, dass die 12-Uhr-Regel indirekt zu höheren Durchschnittspreisen geführt habe.

Der ADAC fordert die Abschaffung der 12-Uhr-Regel an Tankstellen. Sie habe das Tanken nicht billiger gemacht, sondern Verbraucher belastet. Nicht nur der ADAC übt Kritik. 23.09.2026 | 0:21 min

Knebelverträge für die Bundeswehr

Das ist passiert: Deutschland braucht dringend neue Kampfjets, unter anderem F-35, die von den USA gekauft werden. Doch in den Verträgen finden sich Klauseln, die den USA weitreichende Rechte sichern.

Deutschland braucht dringend neue Kampfjets, unter anderem F-35, die von den USA gekauft werden. Doch in den Verträgen finden sich Klauseln, die den USA weitreichende Rechte sichern. Das ist der Hintergrund: Der erste neue F-35-Kampfjet wurde vergangene Woche an Verteidigungsminister Boris Pistorius übergeben. Rund 10 Milliarden Euro kostet Deutschland die Anschaffung der ersten 35 Tarnkappenjets. Bis 2029 sollen sie geliefert sein.

Der erste neue F-35-Kampfjet wurde vergangene Woche an Verteidigungsminister Boris Pistorius übergeben. Rund 10 Milliarden Euro kostet Deutschland die Anschaffung der ersten 35 Tarnkappenjets. Bis 2029 sollen sie geliefert sein. Darum ist das wichtig: Die Verträge für die Kampfjets hat die Bundesregierung nicht mit dem Hersteller Lockheed Martin geschlossen, sondern direkt mit der US-Regierung. ZDF frontal und die "Zeit" konnten die Verträge auswerten: Darin stehen Regelungen, die den USA auch in Zukunft weitreichende Rechte auf die deutschen Flugzeuge einräumen. Unter anderem sehen diese vor, dass Deutschland für alle eventuellen Preissteigerungen aufkommen muss. Deutschland muss Verzögerungen hinnehmen und darf bei Vertragsstreitigkeiten nicht vor Gericht ziehen. Gewährleistungen werden pauschal ausgeschlossen. Mehr dazu lesen Sie hier:

frontal vom 22.09.2026 ab 21 Uhr. 23.09.2026 | 8:36 min

OECD hebt Wachstumsprognose an

Das ist passiert: Trotz des Iran-Kriegs werden die Aussichten für die deutsche Wirtschaft ein wenig besser. Davon geht zumindest die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aus - warnt aber gleichzeitig vor Risiken.

Trotz des Iran-Kriegs werden die Aussichten für die deutsche Wirtschaft ein wenig besser. Davon geht zumindest die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aus - warnt aber gleichzeitig vor Risiken. Das ist der Hintergrund: Die OECD erwartet in diesem Jahr 1,1 Prozent Wachstum für Deutschland. Damit wurde die Prognose angehoben. Bei der letzten Schätzung im Juni lag sie noch 0,4 Prozentpunkte weiter unten.

Die OECD erwartet in diesem Jahr 1,1 Prozent Wachstum für Deutschland. Damit wurde die Prognose angehoben. Bei der letzten Schätzung im Juni lag sie noch 0,4 Prozentpunkte weiter unten. Darum ist das wichtig: Die deutsche Wirtschaft strauchelt. Im ersten Halbjahr 2026 sind nun aber die Exporte überraschend stark gestiegen - was unter anderem an der steigenden Nachfrage nach elektronischen Produkten und Ausrüstungen im Zuge des KI-Booms liege, sagt OECD-Experte Robert Grundke der Nachrichtenagentur Reuters. Auch die steigenden öffentlichen Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur hätten zur konjunkturellen Erholung beigetragen. Risiken bleiben allerdings: Der Iran-Krieg sowie Zölle und Ausfuhrbegrenzungen seien zusätzliche Unwegbarkeiten. Dazu kommt die Sorge vor neuen Störungen wie wetterbedingte Risiken oder die Möglichkeit, dass Investitionen in KI nicht wie erwartet ausfallen.

Zuletzt hatten Expertinnen und Experten ihre Prognosen für die deutsche Wirtschaft wieder positiver formuliert:

heute vom 18.09.2026 um 17 Uhr. 18.09.2026 | 1:51 min

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Foto des Tages

Quelle: dpa / Dominik Bartl

Eine riesige Staubwolke hängt über Deutschlands höchstem Berg: An der Zugspitze haben sich mehrere Felsen gelöst. Unmittelbare Gefahr für die Wege besteht zwar nicht - doch ganz vorbei ist der Abgang des Gesteins wohl nicht.

Da löst sich immer wieder was. [...] Anscheinend bröselt es jetzt auch wieder nach. „ Franz Dörfler, stellvertretender Bereitschaftsleiter der Bergwacht Grainau

Ratgeber: Wie Cochlea-Implantate Hören wieder möglich machen

Volle Kanne vom 23.09.2026 ab 9 Uhr. 23.09.2026 | 5:11 min

Cochlea-Implantate können ein ganzes Sinnesorgan ersetzen. Sie kommen für Menschen infrage, die an Innenohrschäden leiden und deren Hörvermögen stark eingeschränkt oder verloren ist. Ursachen dafür können unter anderem altersbedingter Hörverlust, Lärmschäden, Hörstürze, Unfälle, genetische Erkrankungen oder Infektionen sein.

Sport

Am Donnerstag startet die deutsche Fußball-Nationalelf mit dem Auswärtsspiel in den Niederlanden in Amsterdam in die Nations League. Für den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp wird es die erste Bewährungsprobe. Auch Gegner Niederlande hat einen neuen Nationaltrainer: Der Spanier Xavi Hernández, einst Weltklasse-Fußballer beim FC Barcelona, soll Oranje zu neuen Höhenflügen führen. Autor Maik Rosner stellt den neuen Bondscoach vor.

Bei der Volleyball-Europameisterschaft sind die deutschen Männer gegen Polen im Viertelfinale ausgeschieden. Spieler und Team-Verantwortliche sind trotzdem zufrieden und blicken optimistisch auf die nächsten Aufgaben. Unser Autor Ullrich Kroemer erklärt, warum das Turnier als Erfolg verbucht werden kann.

mittagsmagazin vom 23.09.2026 ab 12 Uhr. 23.09.2026 | 1:00 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Vielleicht haben Sie schon einmal einen Zauberwürfel gelöst - aber wahrscheinlich nicht in 4,27 Sekunden. Diesen Rekord hält nun eine Sechsjährige: Lian Yunzhi aus China ist mit einer Durchschnittszeit von 4,27 Sekunden die schnellste weibliche Person, die einen 3x3x3-Zauberwürfel gelöst hat:

ZDFheute vom 23.09.2026 um 11:27 Uhr. 23.09.2026 | 0:27 min

Streaming-Tipps für den Abend

"Inside CDU" blickt hinter die Kulissen der Partei. In zwei Staffeln begleitet die Doku-Reihe Politikerinnen und Politiker zwischen Frust im Land, Wahlkampf und internen Zerreißproben. Staffel zwei ist jetzt verfügbar. (vier Folgen, je rund 45 Minuten)

Für die Partei beginnt ein Kampf an mehreren Fronten: gegen den Frust im Land, gegen politische Rivalen und gegen interne Zerreißproben. 22.09.2026 | 35:29 min

Rezept des Tages: Fleischbällchen mit Mais-Bohnen-Salat

Mario Kotaska kombiniert würzige Fleischbällchen mit einer aromatischen Tomatensauce aus Orange und Oregano. Dazu serviert er einen fruchtigen Mais-Bohnen-Salat. 23.09.2026 | 5:53 min

Würzige Fleischbällchen mit einer aromatischen Tomatensauce aus Orange und Oregano treffen einen fruchtigen Mais-Bohnen-Salat. Schon Hunger bekommen? Falls Sie noch auf der Suche nach dem passenden Rezept fürs Abendessen sind, finden Sie dieses hier zum Download.

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