Asteroiden sind eine Bedrohung für die Erde. Sie abzulenken, ist kein Science-Fiction, sondern schon erfolgreich erprobt. Genauere Erkenntnisse soll die Esa-Sonde "Hera" liefern.

Asteroiden sind eine Bedrohung für die Erde. Sie abzulenken, ist kein Science-Fiction, sondern schon erfolgreich erprobt. Genauere Erkenntnisse soll die Esa-Sonde "Hera" liefern. 25.11.2026

Vor gut vier Jahren ließ die Nasa absichtlich die Sonde "Dart" auf den Asteroiden Dimorphos prallen. Er ist der kleinere Teil eines Doppelasteroiden – sein größerer Bruder, Didymos, wurde nicht getroffen. Der Einschlag auf Dimorphos in rund elf Millionen Kilometern Entfernung sollte testen, ob sich ein Asteroid von seinem Kurs abbringen lässt.

Im Oktober 2024 folgte die europäische Weltraumagentur Esa mit ihrer Mission "Hera". Inzwischen ist die Sonde an ihrem Ziel angekommen. Dimorphos ist mittlerweile rund 200 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. "Hera" untersucht nun, welchen Effekt der Einschlag von "Dart" hatte. Wichtige Fragen und Antworten im Überblick:

Lässt sich ein gefährlicher Mega-Brocken ablenken, der auf Kollisionskurs mit der Erde ist? Vor vier Jahren testete die Nasa den Ernstfall an einem weit entfernten Asteroiden. 25.11.2026 | 0:37 min

Was lässt sich aus der "Dart"-Mission bereits ableiten?

Der gezielte Einschlag von "Dart" auf den rund 150 Meter großen Asteroiden Dimorphos hat gezeigt, dass sich die Flugbahn eines Asteroiden verändern lässt.

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Wie sich ein gefährlicher Asteroid im Ernstfall von einem Kollisionskurs mit der Erde ablenken lässt, soll Hera untersuchen. Entscheidend hierfür sei die Bestimmung der Masse des Asteroiden, erklärt der Leiter des Esa-Programms für Weltraumsicherheit, Holger Krag. Die im Esa-Kontrollzentrum in Darmstadt gesteuerte Hera-Sonde wird daneben auch die genaue Beschaffenheit von Dimorphos untersuchen.

All das, was wir jetzt sehen und messen, dient zur Vorbereitung eines tatsächlichen Ernstfalls eines Tages. „ Holger Krag, Esa

Was zeigen die neuen Bilder, die "Hera" liefert?

Die Sonde "Hera" hat verschiedene Kameras an Bord und liefert nun erste Bilder, die den Wissenschaftlern allerdings noch einige Rätsel aufgeben.

Der Einschlagkrater auf Dimorphos ist viel größer, als wir dachten. „ Michael Küppers, Hera-Missionswissenschaftler bei der Esa

Doppelasteroid Dimorphos und Didymos - links vor dem Einschlag von "Dart", rechts danach Quelle: ESA

Außerdem sei nicht klar, warum so viele "Boulders" - also Gesteinsbrocken - in der Nähe von Dimorphos zu erkennen sind. "Das haben wir so nicht erwartet", so Küppers.

Darüber hinaus deuten Aufnahmen darauf hin, dass sich der kleine Asteroidenmond seit dem Einschlag von "Dart" taumelnd um den rund 730 Meter großen Asteroiden Didymos bewegt. "Hera" wird mehrere Monate vor Ort bleiben und noch viele gezielte Untersuchungen durchführen.

Wie real ist die Gefahr eines Asteroiden-Einschlags auf der Erde?

Die gute Nachricht lautet: Die richtig großen erdnahen Asteroiden von etwa einem oder zehn Kilometern Größe, von denen sehr wahrscheinlich einer die Dinosaurier ausgelöscht hat, seien nicht das Problem, erläutert Krag. "Die kennen wir heute so gut wie alle und hier sehen wir auch für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte keine Gefahr."

Was aber bereits eher kleine Brocken auf der Erde anrichten können, hat zum Beispiel ein Einschlag im Jahr 2013 im russischen Tscheljabinsk gezeigt. Durch die Druckwelle wurden rund 1.500 Menschen verletzt.

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Gerade Asteroiden mit einem Durchmesser von etwa 20 bis 30 Metern seien problematisch. "Die kennen wir so gut wie nicht. Hier muss der Aufwand reingehen", sagt Krag, damit man Gebiete evakuieren könne.

Bei mittelgroßen Asteroiden ab etwa 100 Metern reiche eine Evakuierung nicht aus. "Hier hilft nur Abwehren", meint er. Genau das hat die Nasa mit ihrer Sonde "Dart" mit Erfolg geprobt.

Szenario: Asteroid auf Kollisionskurs - was passiert bei der Esa?

Europa leistet einen wichtigen Beitrag zur Beobachtung und Katalogisierung der kosmischen Gesteinsbrocken. Im Kontrollzentrum der Esa in Darmstadt sitzt ein Team, das die Asteroiden im Auge hat. Entscheidend sei die verbleibende Zeit, falls ein Asteroid Kurs auf die Erde nimmt, erklärt Krag.

Haben wir wenig Zeit und der Asteroid ist klein, dann würde man die entsprechende Gegend vorher evakuieren. „ Holger Krag, Esa

"Haben wir mehr Zeit und der Asteroid ist größer, dann würde man dementsprechend eine Abwehrmaßnahme einleiten", so Krag. Die wäre wohl nicht rein europäisch, sondern global organisiert.

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Welche Methode zum Einsatz käme, hinge ebenfalls von der verbleibenden Vorwarnzeit ab, sagt Krag: "Je kürzer die Zeit ist, die man noch zur Verfügung hat, umso energetischer muss die Methode sein."

Man müsste wirklich Sprengsätze anwenden, wenn man nur noch ganz wenig Zeit hat. „ Holger Krag, Experte für Weltraumsicherheit von der Esa

Doch er betont auch: "So weit wollen wir es gar nicht kommen lassen. Es reicht etwas ganz Sanftes, wenn man viel Zeit hat."

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Können wir uns dank Esa und Nasa jetzt sicherer fühlen?

Durch die Missionen "Dart" und "Hera" wollen Nasa und Esa die Grundlagen dafür schaffen, uns in Zukunft vor Asteroiden zu schützen.

Wir sind heute zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit in der Lage, uns gegen Asteroiden zu verteidigen. Das ist ein Luxus, den hatten die Dinosaurier nicht. „ Rolf Densing, Esa-Direktor für Missionsbetrieb

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Inken Klinge berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Hessen.