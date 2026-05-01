  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft

Deutsche Wirtschaft in der Krise: Welche Strategie benötigt wird

Masterplan für die deutsche Wirtschaft:Braucht Deutschland eine Agenda 2040?

ZDF-Moderator Frank Bethmann berichtet von der Arktis als neuen Wirtschaftsraum.

von Frank Bethmann

|

Deutschland braucht einen strukturellen Neustart. Einen, der nicht nur eine Legislaturperiode als Horizont nimmt, sondern mindestens das Jahr 2040. So etwas wie eine Agenda 2040.

Baustellenschild vor dem Reichstagsgebäude in Berlin

Bei Maybrit Illner haben Politiker und Experten, darüber diskutiert, welchen größeren Plan es für Deutschland gibt.

30.04.2026 | 59:49 min

Drei aufeinanderfolgende Jahre mit stagnierender Wirtschaftsleistung, ein milliardenschwerer Investitionsstau und dazu eine Infrastruktur, die international zunehmend abfällt. Deutschland ist ein hochentwickeltes Land mit exzellenter Forschung und einer ausgeprägten Ingenieurskultur.

Aber es droht den Anschluss zu verlieren: an die Dynamik der USA, an Chinas Geschwindigkeit, an die Reformbereitschaft kleiner europäischer Volkswirtschaften wie Dänemark oder Schweden. Das Problem hat die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer bereits am 21. Januar 2025 deutlich formuliert:

Wir brauchen keine Reparaturwerkstatt für den Status quo. Wir brauchen eine Blaupause für ein Deutschland, das 2040 noch mitspielt.

Prof. Monika Schnitzer, Vorsitzende Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

Schnitzers Forderung ist knapp anderthalb Jahre später nach wie vor aktuell, vor allem vor dem Hintergrund weiterer Herausforderungen wie US-Zöllen und dem Krieg in Iran. Es reicht nicht mehr, an kleinen Stellschrauben zu drehen. Eine Reformagenda muss Grundsätzliches in Angriff nehmen.

BIP, Inflation, Arbeitslosigkeit
:Leichtes Wachstum trotz Iran-Krieg: So geht's der Wirtschaft

Geringes Wachstum, steigende Preise, wenig Arbeitsmarktbewegung: Wie geht es der deutschen Wirtschaft angesichts weltweiter Krisen und Kriege? Die wichtigsten Daten im Überblick.
von Robert Meyer, Moritz Zajonz
mit Video0:28
Symbolbild: Containerdepot
Grafiken

Deutschland muss flexibler reagieren

So stehen mit Automobil- und Chemieindustrie sowie dem Maschinenbau die klassischen Säulen des deutschen Exportmodells unter Druck, weil sich globale Geschäftsmodelle schneller verändern als hiesige Anpassungsreflexe. Amazon war längst im Markt, bevor der deutsche Einzelhandel digitale Gegenmodelle entwickeln konnte. Gleiches galt für ChatGPT. Der KI-Anbieter hatte bereits 100 Millionen Nutzer, bevor die EU den AI Act verabschiedete.

Das Geschäftsmodell war etabliert, bevor der Rechtsrahmen existierte. Nur zwei Beispiele, die zeigen: Deutschland muss vor allem schneller werden.

Deutschland muss sich auf neue Stärken konzentrieren

Der Sachverständigenrat und führende Wirtschaftsforschungsinstitute sind sich in einem einig: Die Zukunft liegt vor allem in Bereichen wie der industriellen KI und Automatisierung, der Wasserstofftechnologie und Energieinfrastruktur, Verteidigung, Biotechnologie sowie in nachhaltiger Mobilität.

Wirtschaft: "In einer strukturellen Krise"

"Mit jedem Tag gibt es größere Herausforderungen" meint Prof. Jörg Rocholl, Präsident der European School of Management and Technology.

27.04.2026 | 4:52 min

Hinzu kommen Querschnittsfelder wie Quantencomputing, in dem Deutschland mit Projekten am Fraunhofer-Institut bereits vorne mit dabei ist. Das Problem: Deutschland ist gut in der Grundlagenforschung, schafft es aber nicht, dass junge Unternehmen mit ihrer Geschäftsidee auch hierzulande groß werden. Der Ökonom Clemens Fuest bringt es auf den Punkt:

Innovative Gründerinnen und Gründer bringen wichtige Wachstumsimpulse, leider behindern aber die Rahmenbedingungen in Deutschland noch die Umsetzung zu vieler guter Ideen.

Prof. Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung

Deutschland muss europäischen Kapitalmarkt mitdenken

Die Ursachen dafür sind hinlänglich bekannt: Ein Startup, das in München eine Batterietechnologie zur Marktreife bringt, trifft auf einen Finanzierungsmarkt, der in nationalen Grenzen denkt. Die Wachstumsmöglichkeiten, die aus einem vielversprechenden Laborergebnis ein globales Unternehmen machen, werden häufig von amerikanischen und asiatischen Investoren bereitgestellt, weil europäisches Kapital fehlt oder zu zögerlich ist.

Offenbach

Laut ifo Institut werden mehr Arbeitsplätze ab- als aufgebaut. Offenbach meldete im Jahr 2024 den größten Beschäftigungszuwachs bundesweit und gilt zunehmend als attraktiver Wirtschaftsstandort.

29.04.2026 | 1:56 min

Eine echte Kapitalmarktunion, die Brüssel inzwischen Spar- und Investitionsunion nennt, könnte das ändern: Sie würde einen tiefen, liquiden, grenzüberschreitenden Markt schaffen, in dem europäisches Sparkapital in europäische Wachstumsunternehmen fließt.

Solange dieser Markt fehlt, ist es strukturell egal, ob die nächste Schlüsseltechnologie in Dresden oder Dortmund erfunden wird: Die Wertschöpfung wandert dorthin, wo das Kapital ist.

Letztlich ist die Schaffung eines großen Kapitalmarktes zwar eine Gemeinschaftsaufgabe, aber eine, die im ureigensten Interesse Deutschlands liegt und deswegen unbedingt in der Idee einer Agenda 2040 verankert werden müsste.

Frank Bethmann ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.

In der Mitte des Bildes sieht man eine alte VW Ente, der Hintergrund stellt eine Konjunkturkurve dar. Oben rechts und unten links in der Ecke sind 100 Euro-Scheine zu erkennen.

Wirtschaftsexperte Florian Neuhann erklärt, warum die Wirtschaftskrise mehr als eine konjunkturelle Schwächephase ist, welche Probleme dahinterstecken und ob es Hoffnung gibt.

09.01.2026 | 8:50 min
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Land in Not, Merz in Nöten - Reform-Chaos statt Wirtschaftswunder?" am 30.04.2026 ab 22:15 Uhr.

Mehr zum Thema Wirtschaft

  1. Ein Mann steht vor einem Gebäude der Agentur für Arbeit. (Symbolbild)

    Kaum Frühjahrsbelebung im April:Weiter über drei Millionen Arbeitslose

    mit Video2:01
  2. Niedersachsen, Wolfsburg: Ein Volkswagen parkt vor dem Markenhochhaus von Volkswagen am Gelände vom VW Stammwerk.

    Im ersten Quartal :Volkswagen: Gewinn bricht um 28 Prozent ein

    mit Video0:27
  3. Geld, Symbolbild

    Bis zu 1.000 Euro extra vom Chef:Wie sinnvoll ist der Krisenbonus?

    von Klaus Weber
    mit Video2:37
  4. Menschen gehen in starkem Gegenlicht mit ihren Einkäufen durch die Innenstadt und werfen Schatten auf den Asphalt.

    Konsumklima-Index:Iran-Krieg drückt Kauflaune - Verbraucherstimmung sinkt

    mit Video0:30