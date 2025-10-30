Drittes Quartal: Deutsche Wirtschaft kommt nicht voran

Deutschlands Wirtschaft bewegt sich nicht vom Fleck: Das Bruttoinlandsprodukt - Gradmesser der Wirtschaftskraft - ist im dritten Quartal nach vorläufigen Daten nicht gewachsen.

Laut vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes bleibt das BIP im dritten Quartal unverändert. (Symbolbild) Quelle: dpa

Die deutsche Wirtschaft ist auch im dritten Quartal nicht gewachsen: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) blieb nach vorläufigen Erkenntnissen im Vergleich zum zweiten Quartal unverändert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

Demnach entwickelten sich die Investitionen in Ausrüstungen von Juli bis September zwar positiv, die Exporte nahmen dagegen ab.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche warnt: Deutschland sei derzeit nicht wettbewerbsfähig. ZDF-Wirtschaftsexpertin Valerie Haller mit einer Einschätzung. 28.10.2025 | 1:11 min

Positive Seite der Stagnation: Keine Rezession

Im Frühjahr war das BIP noch um revidiert 0,2 (bisher: -0,3) Prozent gesunken, nach plus 0,3 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres. Damit bleibt Europas größter Volkswirtschaft zumindest eine Rezession erspart, von der bei zwei negativen Quartalen in Folge gesprochen wird.

Der Export gilt als wichtiger Faktor der deutschen Wirtschaft. Auf der Tagung wird nach Strategien gesucht, die den erfolgreichen Verkauf von deutschen Produkten sichern sollen. 28.10.2025 | 1:32 min

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) spricht sich angesichts der Konjunkturschwäche für gezielte Strukturreformen aus.

Jetzt müssen wir die Sozialsysteme reformieren, Bürokratie spürbar zurückbauen, Lieferketten widerstandsfähiger machen, das Arbeitsangebot ausweiten und für tragfähige öffentliche Haushalte sorgen. „ Katherina Reiche (CDU), Bundeswirtschaftsministerin

Daran werde die Bundesregierung konsequent weiterarbeiten. "Die erneute Stagnation des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal 2025 zeigt: Die strukturelle Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft hält an", so Reiche.

Die Risiken blieben hoch - insbesondere durch "anhaltende handelspolitische Unsicherheiten und der drohenden Lieferengpässe bei Halbleitern und Seltenen Erden." Auch strukturelle Defizite machten sich weiter bemerkbar.

Erstmals hat eine Bundesregierung die Gesamtkosten der Energiewende unter die Lupe genommen. Wirtschaftsministerin Reiche will andere Schwerpunkte setzen. Bremst sie Erneuerbare aus? 21.09.2025 | 3:39 min

Verglichen mit anderen großen Volkswirtschaften der Euro-Zone schneidet Deutschland schwach ab. Frankreich schaffte im dritten Quartal ein Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent, Spanien sogar von 0,6 Prozent. Italien meldete dagegen ebenfalls eine Stagnation.