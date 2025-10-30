Drittes Quartal:Deutsche Wirtschaft kommt nicht voran
Deutschlands Wirtschaft bewegt sich nicht vom Fleck: Das Bruttoinlandsprodukt - Gradmesser der Wirtschaftskraft - ist im dritten Quartal nach vorläufigen Daten nicht gewachsen.
Die deutsche Wirtschaft ist auch im dritten Quartal nicht gewachsen: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) blieb nach vorläufigen Erkenntnissen im Vergleich zum zweiten Quartal unverändert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.
Demnach entwickelten sich die Investitionen in Ausrüstungen von Juli bis September zwar positiv, die Exporte nahmen dagegen ab.
Positive Seite der Stagnation: Keine Rezession
Im Frühjahr war das BIP noch um revidiert 0,2 (bisher: -0,3) Prozent gesunken, nach plus 0,3 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres. Damit bleibt Europas größter Volkswirtschaft zumindest eine Rezession erspart, von der bei zwei negativen Quartalen in Folge gesprochen wird.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) spricht sich angesichts der Konjunkturschwäche für gezielte Strukturreformen aus.
Daran werde die Bundesregierung konsequent weiterarbeiten. "Die erneute Stagnation des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal 2025 zeigt: Die strukturelle Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft hält an", so Reiche.
Die Risiken blieben hoch - insbesondere durch "anhaltende handelspolitische Unsicherheiten und der drohenden Lieferengpässe bei Halbleitern und Seltenen Erden." Auch strukturelle Defizite machten sich weiter bemerkbar.
Verglichen mit anderen großen Volkswirtschaften der Euro-Zone schneidet Deutschland schwach ab. Frankreich schaffte im dritten Quartal ein Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent, Spanien sogar von 0,6 Prozent. Italien meldete dagegen ebenfalls eine Stagnation.
