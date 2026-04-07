US-Investor bietet 56 Milliarden Euro für Universal Music

US-Investor Bill Ackman will den Musikkonzern Universal Music übernehmen. Dafür legte er einen Milliarden-Deal auf den Tisch.

Bevorstehender Mega-Deal: Der US-Investor Ackman will mit seiner Firma Pershing Square Capital den weltgrößten Musikkonzern, Universal Music, übernehmen. Dafür bietet er rund 56 Milliarden Euro. 07.04.2026 | 0:26 min

Der US-Investor Bill Ackman will mit seiner Investmentfirma Pershing Square Capital für rund 56 Milliarden Euro den weltgrößten Musikkonzern Universal Music Group (UMG) übernehmen. Pershing bietet insgesamt 30,40 Euro je UMG-Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von rund 78 Prozent auf den letzten Schlusskurs.

Viele Weltstars unter Vertrag

Die Universal Music Group hat eine breite Palette von Künstlern unter Vertrag mit Stars wie Taylor Swift, Lady Gaga oder Billie Eilish sowie deutsche Künstler wie Clueso oder Rammstein. Neben Universal Music gehören Warner Music und Sony Music zu den drei verbliebenen großen Musikkonzernen, die als Majorlabels bezeichnet werden.

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Die Aktionäre von UMG sollen dem Angebot zufolge 9,4 Milliarden Euro in bar erhalten, was 5,05 Euro je Aktie entspricht sowie 0,77 Aktien einer neuen Gesellschaft für jede gehaltene UMG-Aktie, wie Pershing Square mitteilte. Die Pläne von Pershing Square sehen vor, Universal Music mit dem in den USA ansässigen Akquisitionsvehikel SPARC Holdings zu verschmelzen.

Bisher kein Statement von Universal Music

Die Aktie von UMG legte zuletzt um fast zehn Prozent zu, die Titel des Großaktionärs Vivendi um 8,6 Prozent. Vertreter von Universal Music und von deren Großaktionär Vivendi SE lehnten eine Stellungnahme laut der Nachrichtenagentur Bloomberg ab.

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Der aktivistische Investor Ackman hatte die Investmentgesellschaft Pershing Square Capital Management, L.P. im Jahr 2004 gegründet und führt diese. Pershing Square ist an zahlreichen großen US-Unternehmen beteiligt, darunter Uber, Amazon und der Google-Mutter Alphabet. 2021 hatte Pershing Square einen Anteil von zehn Prozent an der Universal Music Group gekauft. Ackman ist dafür bekannt, sich in die Geschäfte der Unternehmen einzumischen, an denen er beteiligt ist.

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Deal bis zum Jahresende?

Er erklärte am Dienstag, dass er UMG gemessen am derzeitigen Aktienwert für unterbewertet halte. Die Konzernleitung habe "hervorragende Arbeit geleistet, indem sie ein Portfolio von Künstlern von Weltklasse aufgebaut und erweitert und gleichzeitig hervorragende finanzielle Ergebnisse erzielt hat", erklärt er.

Der Aktienkurs von UMG stagnierte jedoch aufgrund einer Reihe von Problemen, die nichts mit der Geschäftsentwicklung im Musikbereich zu tun haben. „ Bill Ackman , US-Investor

Pershing Square hofft demnach, das Geschäft bis zum Jahresende abzuschließen. Anschließend soll das Unternehmen in New York an die Börse gehen. Derzeit ist UMG an der Amsterdamer Börse gelistet.

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