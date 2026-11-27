Ungereimtheiten in der Baugenehmigung?:"Schwere Straftat": Belgien stoppt Google-Rechenzentrum
Dämpfer für Google in Belgien: Behörden stoppen den Bau eines Rechenzentrums, offenbar wegen Ungereimtheiten in der Baugenehmigung. Die Rede ist vom "illegalen Bau eines Gebäudes".
Behörden in Belgien haben den US-Techgiganten Google angewiesen, den Bau eines Rechenzentrums im Süden des Landes zu stoppen. Ein Sprecher der Regionalbehörden des Landesteils Wallonie erklärte am Freitag:
Demnach liegt keine ordentliche Baugenehmigung für das Projekt vor.
Greenpeace wies Behörden auf Fall hin
Das Rechenzentrum soll in einem Gewerbepark auf einem ehemaligen Bergbaugelände in der Region Charleroi entstehen. Die Behörden seien von der Umweltorganisation Greenpeace auf den Fall aufmerksam gemacht worden, sagte der Behördensprecher.
Greenpeace hatte am Mittwoch die Einleitung eines Eilverfahrens bekanntgegeben, nachdem anhand von Drohnenaufnahmen festgestellt worden war, dass die Bauarbeiten im November trotz fehlender Genehmigung erheblich vorangeschritten waren.
Liefen Arbeiten ohne korrekte Baugenehmigung weiter?
Google hatte im Jahr 2024 eine Genehmigung für den Bau des Rechenzentrums erhalten. In diesem Jahr beantragte der Konzern dann allerdings eine größere Baufläche und eine Genehmigung für die Nutzung des Wassers aus dem nahegelegenen Fluss Sambre für die Kühlung des Rechenzentrums. Im ursprünglichen Antrag war Luftkühlung vorgesehen gewesen.
Greenpeace warf Google vor, die Arbeiten trotz eines Widerrufs der Baugenehmigung im August fortzusetzen. "Die Klimakrise wird sich in unserer Region nur weiter verschärfen. Vor diesem Hintergrund darf der Bau energiehungriger Kolosse nicht unbeachtet bleiben", erklärte die Organisation.
Google-Rechenzentren auch in Finnland gestoppt
Google reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP nach einer Stellungnahme. Es ist nicht der einzige Rechtsstreit, in den Google derzeit in Europa verwickelt ist.
Im Oktober ordneten finnische Behörden an, die Arbeiten an zwei Google-Rechenzentrumsstandorten im Land zu stoppen, bis die vorgeschriebenen Umweltverträglichkeitsprüfungen abgeschlossen sind.
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