Easyjet: US-Investor Apollo übernimmt britischen Billigflieger

Der US-Investor Apollo hat den Bieterwettstreit um die Airline Easyjet gewonnen. Das Unternehmen darf die Billigfluggesellschaft aber nicht alleine besitzen.

Der US-Investor Apollo übernimmt Easyjet für 6,7 Milliarden Euro und zielt auf begehrte Flughafen Slots. Wegen europäischer Regeln darf Apollo die Airline jedoch nicht allein besitzen. 06.08.2026 | 0:25 min

Der britische Billigflieger Easyjet geht an den US-Finanzinvestor Apollo. Dieser sicherte sich nach einigem Hin und Her die Unterstützung des Managements und der Gründerfamilie Haji-Ioann für seine Offerte über 7,15 britische Pfund je Easyjet-Aktie beziehungsweise 5,7 Milliarden Pfund (6,7 Mrd Euro). Easyjet-Gründer Stelios Haji-Ioannou erklärte:

Nach sorgfältiger Prüfung des Vorschlags von Apollo haben meine Familie und ich beschlossen, die vom Easyjet-Vorstand empfohlene Übernahme zu unterstützen. „ Stelios Haji-Ioannou, Easyjet-Gründer

Ein Gebot in dieser Höhe hatte Apollo bereits vor vier Wochen angedeutet. US-Bieter dürfen Easyjet nicht allein besitzen.

US-Investor Castlelake gibt Bieterwettstreit auf

Offen war noch, ob der US-Finanzinvestor Castlelake, der seit Mai um den Billigflieger gebuhlt hatte, noch mal nachlegt. Dies tat er aber nicht, sondern zog sich am Donnerstag endgültig zurück.

Vor der Ankündigung von Apollo, Easyjet für knapp sechs Milliarden Pfund kaufen zu wollen, hatte Castlelake über mehrere Wochen mit Easyjet über eine mögliche Übernahme verhandelt und dabei den Angebotspreis nach oben geschraubt. Zuletzt stellte der US-Finanzinvestor eine Offerte von 6,90 Pfund in Aussicht.

Die Billigflieger Ryanair und Easyjet haben den Tourismus in Europa revolutioniert, verantworten aber auch prekäre Arbeitsplätze und deutlich mehr Flüge in Zeiten des Klimawandels. 19.11.2025 | 2:10 min

Apollo darf Easyjet nicht alleine besitzen

Britische und europäische Vorschriften verlangen, dass eine Fluggesellschaft mehrheitlich im Besitz europäischer Aktionäre bleibt und von diesen auch tatsächlich kontrolliert wird.

Apollo hatte angegeben, es werde die notwendigen Schritte unternehmen.

Easyjet-Aktie steigt nach Einigung mit Apollo

An der Börse ging es für die Easyjet-Aktie am Donnerstagnachmittag zunächst um bis zu zehn Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen über den Rückzug von Castlelake berichtet hatte. Als dann wenige Minuten später die Mitteilung über die Einigung mit Apollo über den Ticker lief, ging es mit dem Kurs kräftig nach oben.

Am späten Nachmittag gewann die Easyjet-Aktie vier Prozent auf 675 Pence. Damit liegt der Kurs knapp sechs Prozent unter der Apollo-Offerte. Der Kurs des Papiers hat sich im Zuge des Übernahmekampfs etwas mehr als verdoppelt, nachdem die Aktie Mitte Mai noch auf ein Mehrjahrestief gefallen war.

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Quelle: dpa, AFP, Reuters