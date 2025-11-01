  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft
Unternehmen

Campari: Steuern geprellt? Finanzpolizei sperrt Aktien

Finanzpolizei in Italien:Steuern geprellt? Campari-Aktien beschlagnahmt

|

Gab der Mehrheitsaktionär des Campari-Konzerns eine "betrügerische Steuererklärung" ab? Italiens Finanzpolizei ermittelt und sperrte Aktien im Wert von 1,3 Milliarden Euro.

Flaschen des bitteren alkoholischen Likörs Campari, der als Aperitif gilt und aus der Infusion von Kräutern und Früchten in Alkohol und Wasser hergestellt wird.

Hat der Campari-Mehrheitsaktionär Lagfin im großen Stil Steuern hinterzogen?

Quelle: Imago

Italiens Finanzpolizei hat Aktien des weltweit tätigen Spirituosenkonzerns Campari im Wert von annähernd 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt. Hintergrund sind Vorwürfe, dass bei Geschäften im Ausland in großem Stil Steuern hinterzogen worden seien, wie die Ermittlungsbehörden mitteilten. Die Aktien gehören dem Mehrheitsaktionär des Mailänder Traditionskonzerns, der Holding Lagfin mit Sitz in Luxemburg.

Gewinne aus Italien sollen dort nicht versteuert worden sein

Die Ermittlungen kamen durch eine Steuerprüfung bei der italienischen Niederlassung der Holding ins Rollen. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion sogenannte Exit-Tax-Gewinne nicht gemeldet wurden - das sind steuerpflichtige Veräußerungsgewinne, die bei der Verlagerung von Vermögenswerten ins Ausland entstehen. Dabei soll es um eine Summe von mehr als fünf Milliarden Euro gehen, die nicht besteuert worden sei.

"Justiz am Limit - Der Kampf gegen Wirtschaftskriminelle": Eine Hand hält einen Aktenstapel im Gerichtssaal des Bundesarbeitsgerichts.

Personalmangel, Geldmangel, überlastete Gerichte: Deutschlands Strafjustiz ist am Limit. Vor allem Wirtschaftskriminelle profitieren häufig davon.

20.01.2021 | 44:59 min

Die Ermittler legen der Holding deshalb eine "betrügerische Steuererklärung" zur Last. Dem italienischen Fiskus sei nach Berechnungen der Finanzpolizei ein Betrag von mehr als 1,29 Milliarden Euro entgangen - die Summe, die nun durch die Sperre von Davide-Campari-Stammaktien sichergestellt wurde.

Eine der bekanntesten italienischen Marken

Die Beschlagnahmung erfolgte am Freitagabend nach Börsenschluss. Lagfin hält 51,8 Prozent der Campari-Aktien. An der Börse ist der Konzern aktuell mehr als sieben Milliarden Euro wert.

Campari gehört zu den bekanntesten Marken in Italien. Außer dem gleichnamigen Bitterlikör vertreibt der Konzern Getränke wie Aperol, Crodino oder Cynar. Die Geschichte des Unternehmens - mit vollem Namen Davide Campari-Milano - reicht bis 1860 zurück. Benannt ist es nach dem Sohn des Gründers.

Quelle: dpa
Themen
ItalienBörse und Aktien

Mehr Meldungen aus Italien

  1. Pressekonferenz nach der Sitzung des Ministerrats in Rom
    Analyse

    Giorgia Meloni seit drei Jahren im Amt:Warum Italiens Regierung diesmal länger hält als üblich

    Barbara Lueg, Rom
    mit Video
  2. Pins der Jugendorganisation Gioventù Nazionale der Partei Fratelli d'Italia (Archivbild)

    Empörung über Jugendverband:Faschistische Gesänge vor Sitz von Meloni-Partei in Parma

    mit Video
  3. Eine Polizeiabsperrung an einem Bereich der Umfassungsmauer des Pantheons in Rom, Italien

    Sehenswürdigkeit in Rom:Tourist bei Sturz von Pantheon tödlich verunglückt

    mit Video
  4. Archivbild: Journalisten verfolgen die Abfahrt eines Carabinieri-Autos vor einem Gebäude der italienischen Polizei.

    Seit fünf Jahren auf der Flucht:Italien: Gesuchter Mafia-Boss festgenommen

    mit Video