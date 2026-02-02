Festnahmen wegen illegaler Rüstungsgeschäfte mit Russland

Razzien und Festnahmen: Fünf Verdächtige sollen trotz Embargos tausende Lieferungen für die russische Industrie organisiert haben – auch für mehrere Rüstungskonzerne.

Weil sie trotz eines Embargos konspirativ Güter für die russische Industrie beschafft und exportiert haben sollen, sind in Schleswig-Holstein fünf Menschen festgenommen worden.

Sie sollen mithilfe einer Firma in Lübeck rund 16.000 Lieferungen nach Russland veranlasst haben, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Montag mitteilte. Zu den Endabnehmern der ausgeführten Güter gehörten demnach mindestens 24 gelistete Rüstungsunternehmen in Russland.

Gesamtvolumen von mehr als 30 Millionen Euro

Der Wert der Geschäfte soll mindestens 30 Millionen Euro betragen. Hauptbeschuldigter ist Nikita S., Geschäftsführer der Lübecker Firma. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 2022 soll er über ein konspiratives Netzwerk Güter für die russische Industrie beschafft haben. Zur Umgehung der EU-Sanktionen nutzten die Verdächtigen Scheinfirmen und falsche Abnehmer.

Neben dem Deutschrussen Nikita S. wurden zwei deutsche Staatsbürger und ein Mann mit deutscher und ukrainischer Staatsbürgerschaft festgenommen. Vorläufig festgenommen wurde ein weiterer Deutschrusse.

Zudem gab es Razzien in weiteren Städten, unter anderem in Frankfurt am Main, Nürnberg und Ostholstein. Sie richteten sich den Angaben nach gegen fünf weitere Beschuldigte, die sich laut Bundesanwaltschaft jedoch auf freiem Fuß befinden.