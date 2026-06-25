Glyphosat-Streit: Bayer erzielt Erfolg vor US-Gericht

Seit Jahren schwelt ein Streit um gesundheitliche Folgen des Pflanzenschutzmittels Glyphosat. Nun hat der Bayer-Konzern vor dem Obersten US-Gericht einen Erfolg erzielt.

Der Bayer-Konzern hat einen Erfolg im Glyphosat-Streit erzielt. Quelle: epa

Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer hat im milliardenschweren US-Rechtsstreit um mutmaßliche Krebsrisiken seines Unkrautvernichters Glyphosat einen entscheidenden Sieg vor dem Obersten Gerichtshof der USA errungen. Der Supreme Court entschied am Donnerstag, dass die Zulassungsvorgaben der US-Bundesbehörden Vorrang vor dem Recht einzelner Bundesstaaten haben.

Damit entzogen die Richter Tausenden Klagen wegen angeblich unzureichender Krebs-Warnhinweise die Grundlage. Bayer hatte stets argumentiert, dass die US-Umweltschutzbehörde EPA den Wirkstoff als nicht krebserregend einstuft und entsprechende Warnhinweise daher nicht zulässig seien.

Bayer einigte sich im Februar in den USA auf einen Milliarden-Vergleich zu "Roundup" mit Glyphosat. Es gilt als "wahrscheinlich krebserregend". Valerie Haller mit einer Einschätzung. 17.02.2026 | 1:02 min

Bayer begrüßt Gerichtsentscheidung

An der Börse hob die Bayer-Aktie ab und legte um 17 Prozent zu. Das Urteil werde dazu beitragen, die Rechtsstreitigkeiten nach nahezu einem Jahrzehnt signifikant einzudämmen, teilte der Leverkusener Dax-Konzern mit.

Der Konzern erklärte, dadurch dürften "aktuelle Klagen abgewiesen und mögliche künftige Klagen verhindert werden – soweit sie auf angeblich fehlenden Warnhinweisen beruhen".

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Quelle: Reuters, AFP