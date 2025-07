Steuereinnahmen im ersten Halbjahr gestiegen

Die Stimmung in der Wirtschaft hatte sich zuletzt ein wenig aufgehellt. Das Finanzministerium sprach im Bericht von gemischten konjunkturellen Signalen. So sei die Industrieproduktion im Mai gestiegen, in den energieintensiven Industriezweigen sei die Produktion dagegen gesunken.

Spürbare Zuwächse bei der Lohnsteuer

Spürbare Zuwächse gab es in den ersten sechs Monaten etwa bei der Lohnsteuer (plus 6,2 Prozent), der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsbeträge (plus 47,6 Prozent) sowie bei der Erbschaftsteuer (plus 86,8 Prozent). Letztgenannte sei von "besonders ergiebigen Einzelfällen geprägt", sagte Boysen-Hogrefe.