Bundesbank-Chef Nagel: Mini-Wirtschaftswachstum 2025 möglich

Die deutsche Wirtschaft könnte nach Einschätzung von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel 2025 knapp am dritten Jahr ohne Wachstum vorbeischrammen. Ein "leichter Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Leistung" könnte im Jahresdurchschnitt möglich sein, sagte Nagel am Montag beim "Frankfurt Euro Finance Summit".

Die OECD erwartet für Deutschland für dieses Jahr ein Wachstum von 0,4 Prozent und für das kommende Jahr sogar ein Plus von 1,2 Prozent. Florian Neuhann berichtet von der Börse.

In ihrer Anfang Juni veröffentlichten Konjunkturprognose hatte die Bundesbank für dieses Jahr eine Stagnation vorhergesagt. Bei dieser Prognose konnte Nagel zufolge allerdings nicht mehr berücksichtigt werden, dass das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal mit plus 0,4 Prozent doppelt so stark ausfiel wie zunächst errechnet.