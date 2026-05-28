Deutschlands teure Steuerprivilegien:Diese drei Steuervergünstigungen kosten den Staat viel Geld
von Susanne Pohlmann
Deutschland diskutiert über Sparzwänge. Gleichzeitig verzichtet der Staat jedes Jahr auf Milliarden durch steuerliche Privilegien. Drei Beispiele, wo der Staat Geld verschenkt.
1. Dienstwagenprivileg
Das Dienstwagenprivileg erlaubt es, Firmenwagen pauschal mit einem Prozent des Listenpreises pro Monat zu versteuern - unabhängig von der tatsächlichen Nutzung. Pauschalen gibt es auch für E-Dienstwagen und viele Plug-in-Hybride. Diese sind auf 0,25 beziehungsweise 0,5 Prozent des Listenpreises abgesenkt.
Die Kritik
Die Regelung setzt Anreize, große, teure, oft klimaschädliche Neuwagen zu kaufen.
Das könnte man ändern
Höhere Besteuerung großer Verbrenner oder Besteuerung nach tatsächlicher Nutzung könnte die staatlichen Einnahmen erhöhen und ökologische Ziele unterstützen.
So viel Geld entgeht dem Staat
Rund zweieinhalb Milliarden Euro jährlich, berechnete Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung im April 2025.
2. Dieselprivileg
Diesel wird im Vergleich zu Benzin steuerlich begünstigt. Die Energiesteuer beträgt etwa 18 Cent weniger pro Liter, obwohl der CO2-Ausstoß pro Liter höher ist.
Die Kritik
Ursprünglich wurde Diesel günstiger gemacht, um Wirtschaft und Güterverkehr zu entlasten. Doch das war bereits 1939, als das Mineralölsteuergesetz erstmals in Kraft trat. Heute profitieren vor allem private Autofahrer und große Flotten.
Das könnte man ändern
Eine Angleichung an die Benzinsteuer könnte die Einnahmen steigern und Emissionen senken.
So viel könnte der Staat einnehmen
Jährlich etwa neun Milliarden Euro, so eine Berechnung der Deutschen Umwelthilfe.
3. Fehlende Kerosinsteuer
Kerosin ist für internationale Flüge steuerfrei. Grundlage ist das Chicagoer Abkommen von 1944, das die Besteuerung von Treibstoff für internationale Flüge verbot, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man den noch kleinen Luftverkehr schnell aufbauen und global harmonisieren. Heute wird die Steuerfreiheit auch durch bilaterale Abkommen und EU-Recht geregelt.
Die Kritik
Fliegen wird indirekt steuerlich privilegiert und bleibt dadurch vergleichsweise günstig - zum Nachteil anderer Verkehrsmittel.
Das könnte man ändern
Nationale Abgaben oder europäische Mindeststeuern werden diskutiert, sind jedoch politisch schwierig umzusetzen. Gerade jetzt sind durch den Iran-Krieg und den drohenden Ölmangel Luftfahrtunternehmen besonders unter Druck.
So viel könnte der Staat einnehmen
Laut Umweltbundesamt verzichtet Deutschland hier - je nach Berechnungsmethode - auf Einnahmen von rund fünf bis über acht Milliarden Euro jährlich.
Milliardenpotenzial mit politischer Sprengkraft
Für Sozialwissenschaftler Andreas Knie ist klar, welche Privilegien als erstes abgeschafft werden sollten: die Ein-Prozent-Regel bei privat genutzten Geschäftswagen und die Dieselvergünstigung.
Insgesamt könnten Reformen bei den Steuerprivilegien dem Staat Experten zufolge zweistellige Milliardenbeträge einbringen. Doch jede Änderung betrifft starke Lobbygruppen - von der Autoindustrie bis zur Luftfahrtbranche. Die Frage bleibt: Wie lassen sich finanzielle Nöte, wirtschaftliche Interessen und soziale Fairness vereinen - und mit welchen Privilegierten traut die Regierung sich anzulegen?
Susanne Pohlmann ist Redakteurin im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
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