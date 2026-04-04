Spargel: Billigere Angebote machen Deutschland Konkurrenz

Kalte Nächte und Spätfröste erschweren ostdeutschen Spargelbauern den Saisonstart. Zum Osterfest stammt das begehrte Gemüse zum größten Teil nicht aus der Region

Spargel gehört für viele zum Frühling dazu. Quelle: dpa

Auf einem Wochenmarkt in Berlin-Köpenick verkaufen die Händler Ware normalerweise Spargel aus der Gegend. Doch momentan kommt er aus anderen Anbaugebieten Deutschlands in Bayern und Niedersachsen und aus dem benachbarten Polen. Die Preise erreichen 22 Euro das Kilo.

Hohe Preise um diese Zeit sind nicht ungewöhnlich. "Aber über 20 Euro, das ist schon etwas üppig", sagt Marktbesucherin Ines Saager: "Ich denke, eine große Familie kann sich das gar nicht leisten."

Händler rechnen erst ab Mitte April mit größeren Mengen aus Beelitz und den anderen Anbaugebieten Brandenburgs – dann dürften auch die Preise etwas sinken.

Die Spargelzeit beginnt. Das Video zeigt, wie viel Spargel die Menschen in Deutschland verbrauchen - und was ihr Lieblingsgemüse ist. 04.04.2026 | 0:20 min

Große Nachfrage nach deutschem Spargel

Spargel gehört für viele zum Frühling dazu. Doch das "königliche" Gemüse war schon immer schwer anzubauen: viel Handarbeit, spezielle Böden und lange Standzeiten der Felder. Zudem war er kaum haltbar und musste frisch verzehrt werden. Deshalb konnten sich das "weiße Gold" nur der Adel und wohlhabende Bürger leisten.

Aber heimischer Spargel hat es immer schwerer. Die Produktionsbedingungen sind nicht einfacher geworden:

Spätfröste und Trockenperioden infolge des Klimawandels machen den Anbau aufwändiger und teurer. Wie für andere Agrarbetriebe kommen gestiegene Kosten für Dünger und Diesel hinzu. Viele Betriebe klagen zudem über Personalmangel, was die Ernte zusätzlich verteuert. Einen besonders großen Anteil haben die Lohnkosten für Erntehelfer, die sich mit dem gestiegenen Mindestlohn zu Jahresbeginn 2026 von 12,82 auf 13,90 Euro pro Stunde weiter erhöht haben.

Aus dem hessischen Weiterstadt berichtet ZDF-Reporter Markus Wolsiffer zum Saisonstart der Spargelernte von dem 100 Jahre alten, traditionsreichen Spargelhof der Familie Meinhardt. 19.03.2026 | 4:22 min

Brandenburg: Vor allem kleine Betriebe gaben Spargelanbau auf

In Brandenburg, einer der bekanntesten Spargelregionen Deutschlands, schrumpft die Anbaufläche: Im letzten Jahr nahm sie um weitere 160 Hektar auf rund 3.400 Hektar ab.

Auch deutschlandweit geht der Trend in dieselbe Richtung: Vom Höhepunkt im Jahr 2018 sank die Fläche von 28.500 auf ca. 22.500 Hektar im vergangenen Jahr. Deutschland bleibt aber Europas bedeutendster Produzent. Und innerhalb Deutschlands bleibt der Spargel flächenmäßig das bedeutendste Gemüse.

Das sonnige Wetter sorgt zu Ostern für ausreichend Spargel. Erste Lieferungen werden laut Anbauverband Mitte März erwartet. Bruch- und Suppenspargel sei für unter 10 Euro je Kilo zu haben. 06.03.2026 | 0:24 min

Polens Anbaufläche hat sich vervierfacht

Im Nachbarland Polen ging die Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung: Immer mehr Betriebe, vor allem in den Regionen rund um Gubin und Wielotów, bauen Spargel an. Von 2015 bis 2020 hat sich die Anbaufläche mehr als vervierfacht. Die Gründe: Exportnachfrage und vergleichsweise niedrige Produktionskosten.

Doch auch in Polen steigen die Lohnkosten, fehlen Arbeitskräfte, nimmt die Konkurrenz aus Spanien und Griechenland zu. Die Folge: Auch in Polen stagniert seit einigen Jahren die Größe der Anbaufläche.

Discounter verkaufen Spargel für weniger als 10 Euro pro Kilo

So ist auch in diesem Jahr Importware aus Spanien, Griechenland und sogar Mexiko im Handel: Discounter bieten Spargel aus dem Ausland teilweise für weniger als 10 Euro pro Kilogramm an.

Kunden wie Petra Abendschön legen weiter Wert auf Regionalität und sind bereit, dafür zu zahlen.

Der Anbau macht so viel Arbeit. Ich glaube schon, dass der Preis gerechtfertigt ist. „ Petra Abendschön, Marktbesucherin

"Und mit der Zeit wird der Spargel billiger. Und ich muss ihn jetzt ja noch nicht kaufen", sagt sie. Letztlich kauft sie für sich und ihren Mann doch etwas niedersächsischen Spargel, aber eine kleinere Menge - für jeden vier Stangen. So lässt sich die Spargelsaison trotz der hohen Preise bereits vorsichtig einläuten.