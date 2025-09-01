Mercosur: EU ringt um neuen Kurs - Handspolitik im Wandel

Handelspolitik im Wandel:Mercosur: EU ringt um neuen Kurs
Das EU-Mercosur-Abkommen bringt große Chancen, stößt aber auch auf heftigen Widerstand. Neue Handelspartner sollen der EU helfen.
Die europäische Wirtschaft steckt in einem Dilemma: Die USA sind ein wichtiger Handelspartner, doch Zölle und Unsicherheiten erschweren die Geschäfte. Darum sucht die EU dringend einen Ausweg.
Hoffnung liegt in einem Freihandelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay. Es gilt als eines der zentralen Projekte. Es würde über 700 Millionen Menschen verbinden und damit zur größten Freihandelszone der EU.
Chancen für Exporte und Rohstoffe
Für Deutschland und Europa bedeutet das: weniger Zölle und offene Märkte. Die drei Säulen der deutschen Wirtschaft - Maschinenbauer, Autohersteller und Chemiefirmen - könnten profitieren. Denn die südamerikanischen Mercosur-Länder sind wichtige Wachstumsmärkte für Europäer aus diesen Branchen.
Zugleich liefern sie auch kritische Rohstoffe sowie Seltene Erden, die für Energiewende und Digitalisierung gebraucht werden. Nach Berechnungen der EU-Kommission könnten Unternehmen dadurch jährlich rund vier Milliarden Euro einsparen. Das bringt Planungssicherheit und verlässliche Lieferketten.
Widerstand und Kritik in Europa
Doch bevor das Abkommen gilt, müssen die nationalen Parlamente noch zustimmen. Und genau daran könnte es scheitern. Kritik kommt unter anderem aus Frankreich, das mit Rücksicht auf die Landwirtschaft sogenannte "Spiegelklauseln" fordert, also gleiche Umwelt- und Produktionsstandards. Präsident Emmanuel Macron zeigte sich beim deutsch-französischen Ministerrat am Freitag in Toulon zwar entgegenkommend, doch die Zustimmung des Parlaments bleibt fraglich.
Auch Umweltschützer und Bauernverbände fürchten Wettbewerbsverzerrung durch billigere Agrarprodukte aus Südamerika, die unter weniger strengen Auflagen produziert werden. "Die Bauern der EU werden damit massiver Wettbewerbsverzerrung durch Billiganbieter ausgesetzt", warnt der österreichische Europaabgeordnete Roman Haider (FPÖ).
Er kritisiert die Absicht, das Abkommen ohne die Zustimmung der nationalen Parlamente durchboxen zu wollen. Haider spricht von einem "miesen Hinterzimmerdeal" und einer "völlig verfehlten Industriepolitik". Zugunsten der europäischen Autoindustrie würde die EU den Bauern schaden und die demokratische Kontrolle schwächen, argumentiert er.
US-Zollpolitik erhöht den Druck
Die Handelspolitik der USA verstärkt den Druck in Europa. Eine DIHK-Umfrage ergab im Sommer 2025: Fast drei Viertel der deutschen Firmen leiden unter der US-Zollpolitik, viele suchen neue Märkte. Manfred Weber, Vorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) fordert:
Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betont die Notwendigkeit neuer Handelsallianzen. In einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sprach sie sich jüngst für eine "bewusste Entscheidung - Stabilität und Berechenbarkeit statt Eskalation und Konfrontation" aus. Sie schrieb weiter:
EU auf Partnersuche - Verhandlungen laufen
Das modernisierte Abkommen zwischen der EU und Mexiko steht kurz vor dem Abschluss. Es soll zahlreiche Zölle abbauen und Regeln zu Arbeitnehmerrechten, Klima- und Umweltschutz stärken.
Parallel laufen Verhandlungen mit Indien, Malaysia und den Philippinen. Mit Indonesien wurde kürzlich eine politische Grundsatzeinigung getroffen. Diese Abkommen sind Teil der europäischen Strategie, Handelsbeziehungen breiter aufzustellen und unabhängiger von einzelnen Märkten wie den USA oder China zu werden.
Ob das Mercosur-Abkommen tatsächlich zeitnah verabschiedet werden kann, ist fraglich. Es hängt zunächst von Frankreich und den weiteren skeptischen Mitgliedsstaaten ab. Die Strategie in Brüssel: neue Partner für mehr Unabhängigkeit. Sie sollen Unternehmen stabile Rahmenbedingungen bieten und Europas Rolle im globalen Wettbewerb sichern.
