Ex-Finanzminister: Christian Lindner vor Wechsel in Wirtschaft

Im Mai hatte sich Ex-Finanzminister Lindner von seinem Posten als FDP-Chef zurückgezogen. Jetzt scheint er eine neue Aufgabe zu suchen: Bei einem Personaldienstleister.

Christian Lindner in Berlin (Archivfoto) Quelle: dpa

Der frühere Chef der FDP, Christian Lindner, steht vor einem Wechsel in die Wirtschaft. Dem Bundeskabinett liegen dazu am Mittwoch Genehmigungen zur Entscheidung vor, die mit Blick auf die Karenzzeit nötig sind, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin erfahren hat.

Neue Tätigkeiten ab November möglich

Ab November, wenn Lindner ein Jahr als Bundesminister der Finanzen ausgeschieden sein wird, wären ihm dann neue Tätigkeiten gestattet.

Nach dem Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag betonte Lindner: "Die Neuwahlen waren für unser Land wichtig, selbst wenn wir als Freie Demokraten einen hohen Preis gezahlt haben". 24.02.2025 | 5:28 min

Konkret will der 46-Jährige unter anderem als unabhängiges Mitglied in das Shareholder-Board des digitalen Personaldienstleisters Stepstone Group einziehen, einer gemeinsamen Beteiligung des Private-Equity-Fonds KKR und der Axel Springer SE.

Lindner-Antrag für Job bei Personaldienstleister

Aus Lindners Umfeld wurde bestätigt, dass er Genehmigungen für dieses und weitere Mandate beantragt hat. Stepstone betreibt international zahlreiche Jobportale und bietet Lösungen für Online-Recruting an. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen gut eine Milliarde Euro Umsatz.

Nach mehreren Krisentreffen der Ampel-Koalition hatte der damalige Kanzler Scholz seinen Finanzminister Lindner entlassen und die Vertrauensfrage gestellt. 06.11.2024 | 30:44 min

Seit April hatte Lindner bereits als Referent zu Geopolitik und Weltwirtschaft an Konferenzen im In- und Ausland teilgenommen. Er war mit dem Ende der Ampel-Koalition aus der Bundesregierung ausgeschieden. Nachdem die FDP in der folgenden Bundestagswahl am Wiedereinzug ins Parlament gescheitert war, hatte Lindner seinen Rückzug aus der Politik erklärt.