Schnelles Internet als Standortfaktor:Glasfaser: Was den digitalen Ausbau bremst
von Sven-Hendrik Hahn
Viele Unternehmen und Haushalte in Deutschland nutzen noch DSL und Kabel. Doch neue Anwendungen fordern schnellere Leitungen. Was den Glasfaserausbau trotzdem bremst.
In vielen Orten in Deutschland wird gebuddelt und gebaut: Der Glasfaserausbau in Deutschland schreitet voran. Nichtsdestotrotz sind andere Länder in Europa deutlich weiter.
Spanien, Portugal oder Frankreich haben Glasfaser-Quoten jenseits der 90 Prozent. Deutschland liegt laut Daten des europäischen Glasfaserverbands FTTH Council Europe mit knapp unter 60 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt.
Warum Deutschland beim Glasfaserausbau zurückliegt
Für Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, liegt der Grund, warum Deutschland beim Glasfaserausbau zurückliegt, in der Vergangenheit. "Wir haben früher eine Kupferverkabelung gehabt. Dann haben wir das verbessert." Das reiche vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern auch, sagt Müller.
Ein Indiz: Obwohl vielfach die Leitungen bis zum Haus liegen, wird kein Nutzungsvertrag abgeschlossen. Diese Take-up-Rate für Glasfaser liegt nur bei 27 Prozent. Viele Unternehmen und Haushalte kommen offenbar noch mit bestehenden Kabel- oder schnellen DSL-Anschlüssen zurecht.
Für die Glasfaserausbau-Unternehmen sei außerdem die finanzielle Belastung in den letzten Jahren definitiv gewachsen, meint der Chef der Bundesnetzagentur. Das bestätigt Sven Knapp, Geschäftsleiter des Bundesverbands Breitbandkommunikation (BREKO): Allein der Tiefbau sei in den vergangenen fünf Jahren um rund 40 Prozent teurer geworden.
Schnelles Internet ist Wirtschaftsfaktor
Vor allem für Unternehmen ist schnelles Internet aber ein wichtiger Faktor. "Glasfaser ist neben der Energieversorgung und der Verkehrsanbindung ein Standortfaktor für die Ansiedlung und den Halt von Unternehmen", stellt der Bundesverband Breitbandkommunikation fest.
Laut BREKO-Geschäftsleiter Sven Knapp würden 78 Prozent der Unternehmen, die keinen schnellen Internetanschluss haben, darüber nachdenken, "diesen Standort zu wechseln, um mithalten zu können mit Wettbewerbern aus dem Ausland". Dabei beruft sich Knapp auf eine YouGov-Umfrage vom Januar 2026.
Digitale Infrastruktur für Unternehmen wichtiger als Standort
Wie wichtig die digitale Infrastruktur ist, zeigt sich bei der IT-Beratung b-pisec. Die Mitarbeiter arbeiten deutschlandweit verteilt, Meetings laufen per Videokonferenz. Geschäftsführer Björn Bausch sieht Glasfaser als "absolut essentielle" Grundlage: "Wenn das ausfällt, haben wir ein Problem, weil wir nicht mehr miteinander zusammenarbeiten können, weil wir auf unsere Daten nicht zugreifen können, die in der Cloud liegen", betont er.
Datenmenge steigt weiter
Vor allem Anwendungen rund um Cloud-Dienste, Künstliche Intelligenz oder IT-Sicherheit treiben die Datenmengen nach oben.
Nach Bitkom-Angaben verfügen 76 Prozent der Unternehmen über einen schnellen Gigabit-Anschluss, etwa die Hälfte könnte Glasfaser nutzen.
Ein Datum für den Umstieg auf Glasfaser gibt es nicht. Für die Anbieter ein Dilemma, zumal klar ist: In Zukunft kann das Probleme geben, wenn die Datenmengen weiter steigen und die Kupferleitungen an ihre Grenzen kommen.
Kein fixes Datum für finalen Umstieg auf Glasfaser
Lange galt das politische Ziel, Deutschland bis 2030 flächendeckend mit Glasfaser zu versorgen - um dann DSL abschalten zu können. Doch Branchenvertreter rechnen längst damit, dass das erst Mitte des kommenden Jahrzehnts nach und nach passieren dürfte. Ein fixes Datum für den Umstieg auf Glasfaser gibt es nicht. Für die Anbieter ein Dilemma. Zumal klar ist: In Zukunft kann das Probleme geben, wenn die Datenmengen weiter steigen und die bestehenden Leitungen an ihre Grenzen kommen.
Klar ist: Je stärker Unternehmen auf Cloud-Anwendungen, digitale Zusammenarbeit und KI setzen, desto wichtiger werden stabile, moderne Leitungen. Die Frage lautet nicht mehr, ob Deutschland Glasfaser braucht, sondern ob der Ausbau schnell genug gelingt.
Sven-Hendrik Hahn ist Redakteur der ZDF-Wirtschaftssendung WISO.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema digitale Infrastruktur
WLAN-Router vor Cyberangriffen absichern:So schützen Sie Ihren Router vor Hackernvon Arta Ramadanimit Video1:07
Digitalisierung bei "illner":Mit KI zum neuen Wirtschaftswunder?von Torben Schrödermit Video63:23
Masterplan für die deutsche Wirtschaft:Braucht Deutschland eine Agenda 2040?von Frank Bethmannmit Video59:49
- Interview
Minister Karsten Wildberger:Digitale Abhängigkeit: "Risiko haben wir immer"mit Video10:35