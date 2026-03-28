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Wirtschaft

Bank of America schließt Millionen-Vergleich im Epstein-Skandal

Vergleich nach Sammelklage:Bank of America zahlt Millionen an Epstein-Opfer

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Kläger warfen der US-Großbank vor, verdächtige Finanztransaktionen im Zusammenhang mit Epstein ignoriert zu haben. Die Bank legt eine Sammelklage nun mit einem Vergleich bei.

Ein Bank of America Geldautomat in Winchester, Mass.

Auch andere Großbanken, wie zum Beispiel die Deutsche Bank, einigten sich bereits mit Epstein-Opfern.

Quelle: AP

Die US-Großbank Bank of America hat sich zur Zahlung von 72,5 Millionen Dollar an Opfer des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein bereiterklärt. Dies ging aus Gerichtsdokumenten hervor.

In einer Sammelklage hatten Epstein-Opfer der Bank vorgeworfen, "Warnsignale ignoriert" zu haben und somit Finanztransaktionen im Zusammenhang mit Verbrechen des Sexualstraftäters ermöglicht zu haben.

Bildmontage mit Fotos aus der Epstein-Akte: Kopien von anonymisierten Pässen junger osteuropäischer Mädchen und Jeffrey Epstein im Businessanzug mit Blick in die Kamera, der von einer dahinterstehenden ebenfalls anonymisierten Frau umarmt wird

Der US-Multimilliardär Jeffrey Epstein hat über Jahre gezielt Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht. Model-Agent Jean-Luc Brunel soll für ihn auch Frauen aus Osteuropa angeworben haben.

25.03.2026 | 19:05 min

Bank weist Vorwürfe zurück

Ein Sprecher der Bank of America wies jegliches Fehlverhalten zurück und betonte, die Bank habe keine Verbrechen im Zusammenhang mit sexuellem Menschenhandel begünstigt. Der Vergleich ermögliche es jedoch, "die Angelegenheit hinter uns zu lassen und hilft den Klägern, damit abzuschließen".

Christian Sewing, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Bank, spricht in der Zentrale der Deutschen Bank während der Jahrespressekonferenz

Bei der Deutschen Bank war Epstein Kunde. Die veröffentlichten Unterlagen zeigen nun: Die Bank hielt an ihm als Kunde fest - auch noch, als es interne Warnungen gab.

11.02.2026 | 2:36 min

Die Einigung muss nun von einem Richter in New York bestätigt werden.

Weitere Großbanken schlossen ähnliche Vergleiche

In ähnlichen Fällen hatten bereits andere Großbanken mit Epstein-Opfern Vergleiche geschlossen, darunter JPMorgan Chase und die Deutsche Bank über 75 Millionen Dollar (knapp 70 Millionen Euro).

Daniel Laufer - ZDFheute Live Standbild

Jahrelang hat die Deutsche Bank über 40 Konten von Epstein geführt, auch nach dessen erster Verurteilung im Jahre 2008. Journalist Daniel Laufer zu der investigativen Aufarbeitung.

11.02.2026 | 13:00 min

Der weltweit vernetzte US-Investor Epstein soll mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen missbraucht und teils an Prominente weitergereicht haben. Er war 2008 wegen Anstiftung einer Minderjährigen zur Prostitution verurteilt worden. 2019 wurde er wegen Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Minderjährigen erneut festgenommen. Im August 2019 wurde er erhängt in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden.

Quelle: AFP, Reuters
Über den Epstein-Skandal berichtete das ZDF in verschiedenen Sendungen, zuletzt bei frontal am 25.03.2026 ab 18 Uhr.
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Jeffrey EpsteinUSA

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