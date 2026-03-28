Bank of America schließt Millionen-Vergleich im Epstein-Skandal

Vergleich nach Sammelklage:Bank of America zahlt Millionen an Epstein-Opfer
Kläger warfen der US-Großbank vor, verdächtige Finanztransaktionen im Zusammenhang mit Epstein ignoriert zu haben. Die Bank legt eine Sammelklage nun mit einem Vergleich bei.
Die US-Großbank Bank of America hat sich zur Zahlung von 72,5 Millionen Dollar an Opfer des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein bereiterklärt. Dies ging aus Gerichtsdokumenten hervor.
In einer Sammelklage hatten Epstein-Opfer der Bank vorgeworfen, "Warnsignale ignoriert" zu haben und somit Finanztransaktionen im Zusammenhang mit Verbrechen des Sexualstraftäters ermöglicht zu haben.
Bank weist Vorwürfe zurück
Ein Sprecher der Bank of America wies jegliches Fehlverhalten zurück und betonte, die Bank habe keine Verbrechen im Zusammenhang mit sexuellem Menschenhandel begünstigt. Der Vergleich ermögliche es jedoch, "die Angelegenheit hinter uns zu lassen und hilft den Klägern, damit abzuschließen".
Die Einigung muss nun von einem Richter in New York bestätigt werden.
Weitere Großbanken schlossen ähnliche Vergleiche
In ähnlichen Fällen hatten bereits andere Großbanken mit Epstein-Opfern Vergleiche geschlossen, darunter JPMorgan Chase und die Deutsche Bank über 75 Millionen Dollar (knapp 70 Millionen Euro).
Der weltweit vernetzte US-Investor Epstein soll mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen missbraucht und teils an Prominente weitergereicht haben. Er war 2008 wegen Anstiftung einer Minderjährigen zur Prostitution verurteilt worden. 2019 wurde er wegen Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Minderjährigen erneut festgenommen. Im August 2019 wurde er erhängt in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden.
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