Jedes dritte neu zugelassene Auto war im August ein Elektroauto. Als Grund für den Boom sehen Experten die E-Auto-Prämie. Verbraucher können die Förderung noch immer beantragen.

Der Anteil der Elektroautos steigt weiter: Laut Kraftfahrt-Bundesamt waren im August 32,4 Prozent der Neuzulassungen in Deutschland reine Elektroautos. 03.09.2026 | 0:45 min

E-Autos sind in Deutschland auf dem Vormarsch: Fast jedes dritte neu zugelassene Auto hierzulande ist im August ein reiner Elektro-Pkw gewesen. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, legten die Neuzulassungen von E-Autos im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 68.930 Fahrzeuge zu - ein Plus von 75,1 Prozent. Damit machten E-Autos 32,4 Prozent aller Neuzulassungen aus.

E-Auto-Prämie als treibende Kraft

Als Grund für den starken Anstieg sehen Experten eine offenbar beliebte staatliche Förderung: Laut dem Beratungsunternehmen EY hängt der "Absatzboom bei Elektroautos" mit der sogenannten E-Auto-Prämie zusammen.

Die Elektro-Prämie hat einen kräftigen Nachfrageschub im Elektrosegment ausgelöst. „ Constantin Gall, Beratungsunternehmen EY

Seit Mitte Mai können Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland die E-Auto-Prämie beantragen, und zwar rückwirkend für seit 1. Januar zugelassene Autos. Bezuschusst wird der Kauf oder das Leasing neuer Elektro- oder Plugin-Hybridfahrzeuge, wobei sich die Höhe der Förderung nach Automodell, Haushaltsgröße und Einkommen richtet.

Quelle: ZDF

EY-Experte Gall warnte jedoch, dass die hohe Nachfrage nach Elektroautos nur so lange anhalten werde, "wie die Förderung gewährt wird" - danach sei mit einem "massiven Rückgang der Zulassungszahlen" zu rechnen.

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Schub bei Elektroautos führt insgesamt zu mehr Neuzulassungen

Von dem Anstieg bei E-Autos profitierte der gesamte Neuwagenmarkt: Laut KBA wurden im August insgesamt 212.563 Pkw neu zugelassen - ein Plus von 2,6 Prozent. Der größte Anteil entfiel dabei auf Hybridautos, die mit 84.603 Fahrzeugen 39,8 Prozent aller Neuzulassungen ausmachten (plus 2,5 Prozent). Rund 30 Prozent der Hybridautos waren Plugin-Hybride.

Benzin- und Dieselautos wurden dagegen deutlich weniger angeschafft: 35.536 Neuzulassungen waren dem KBA zufolge Benziner, was einem Anteil von 16,7 Prozent entspricht. Im Vergleich zum August 2025 sind das 37,9 Prozent weniger. Diesel-Autos wurden mit minus 17,3 Prozent ebenfalls seltener neu zugelassen, ihr Anteil betrug 10,6 Prozent.

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Ausländische Autobauer profitieren

Vom jüngsten Aufwärtstrend auf dem deutschen Neuwagenmarkt profitieren laut EY besonders ausländische Autobauer. Chinesische Konzerne steigerten ihren Marktanteil im August demnach deutlich von 4,4 auf 8,0 Prozent. "Weil der Heimatmarkt rückläufig ist und der Wettbewerb immer härter wird, drängen chinesische Hersteller mit Macht nach Europa - und Deutschland bietet mit der aktuellen Elektroprämie den Chinesen das perfekte Umfeld für ihre Marktoffensive", erklärte Gall.

Laut Verband der Automobilindustrie (VDA) wurden diesen August im Vergleich zum Vorjahr vier Prozent weniger Autos in Deutschland produziert. Deutlich im Plus sind demnach allerdings die inländischen Auftragseingänge bei den deutschen Herstellern für rein batterieelektrische Fahrzeuge. Sie legten laut VDA im August um 62 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu.

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Quelle: AFP