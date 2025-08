Bierabsatz in Deutschland unter vier Milliarden Liter gesunken

Die Menschen in Deutschland trinken immer weniger Bier. Der Brauer-Bund sieht auch Probleme in den USA. (Archivbild)

Der Bierabsatz in Deutschland ist im ersten Halbjahr stark zurückgegangen. Erstmals seit mehr als 30 Jahren lag die Menge in einem Halbjahr unter vier Milliarden Liter. Der Absatz sank um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 3,9 Milliarden Liter, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.