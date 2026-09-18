"Nicht mehr normal":Benzin-Frust bei Deutschlands Autofahrern
Der Preis für Benzin und Diesel eilt von einem Rekord zum nächsten. Viele Autofahrer sind skeptisch, dass das Entlastungspaket der Regierung daran etwas ändert.
Der Frust an Deutschlands Tankstellen ist groß - und er wächst mit jedem Cent, den der Sprit teurer wird. "Nicht mehr normal", sagt ein Autofahrer an einer Tankstelle in Nordrhein-Westfalen zu ZDFheute.
Die Bundesregierung will mit einem Paket gegensteuern. Autofahrer Louis Wolters zeigte sich vor Bekanntwerden der Pläne eher skeptisch, dass die Preise durch Maßnahmen der Bundesregierung langfristig sinken könnten.
Iran-Krieg treibt Preise für Benzin und Diesel
Die Ursache der hohen Preise, nämlich den Iran-Krieg, könne kein Entlastungspaket lösen, sagt Wolters. "Wäre gut, wenn die Straße von Hormus mal wieder ein bisschen freier wird, dass ein paar mehr Öltanker durchkommen."
Neben Verbrauchern treffen die Rekordpreise für Benzin und Diesel auch Unternehmen. Handwerker Uwe Stenzel muss häufiger tanken und sagt: "2,55 Euro, die muss man erst mal haben." Für eine Tankfüllung kämen über 100 Euro zusammen.
Wenn der Sprit durch staatliche Maßnahmen ein paar Cent günstiger werde, sei das zwar gut. "Aber richtig bringen tu es nix." Stattdessen müsse man "aufhören, Krieg zu spielen", meint Stenzel.
Autofahrer zu Spritpreis: Erst muss Druck kommen, damit Merz reagiert
"Keiner in Deutschland ist glücklich über das, was gerade ist", sagt Autofahrer René Wegmann, als er an der Zapfsäule steht. Neulich sei er in Tschechien gewesen, da habe Sprit deutlich weniger gekostet. "Warum schafft das Deutschland nicht?"
Er habe das Gefühl, dass erst der Druck durch die anstehenden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin sowie möglichen AfD-Erfolge kommen musste, damit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reagiert, sagt Wegmann.
Die Krise im Nahen Osten treibt die Kraftstoffpreise in Deutschland von Rekord zu Rekord. Der Dieselpreis kletterte am Donnerstag auf einen weiteren Höchstwert. Ein Liter kostete nach einer Auswertung des ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,471 Euro, knapp zwei Cent mehr als am Vortag. Super E10 verbilligte sich nach mehreren Preisrekorden in Folge dagegen minimal auf 2,308 Euro.
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