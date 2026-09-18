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Wirtschaft

Spritpreis: Benzin-Frust bei Deutschlands Autofahrern

"Nicht mehr normal":Benzin-Frust bei Deutschlands Autofahrern

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Der Preis für Benzin und Diesel eilt von einem Rekord zum nächsten. Viele Autofahrer sind skeptisch, dass das Entlastungspaket der Regierung daran etwas ändert.

ie aktuellen Kraftstoffpreise werden an der Anzeigetafel einer Tankstelle angezeigt. Diesel ist in Deutschland so teuer wie nie zuvor.

Wie Autofahrer auf die hohen Spritpreise reagieren.

18.09.2026 | 1:38 min

Der Frust an Deutschlands Tankstellen ist groß - und er wächst mit jedem Cent, den der Sprit teurer wird. "Nicht mehr normal", sagt ein Autofahrer an einer Tankstelle in Nordrhein-Westfalen zu ZDFheute.

Die Bundesregierung will mit einem Paket gegensteuern. Autofahrer Louis Wolters zeigte sich vor Bekanntwerden der Pläne eher skeptisch, dass die Preise durch Maßnahmen der Bundesregierung langfristig sinken könnten.

Ich glaube, das wird was für den kurzen Moment sein.

Louis Wolters

Iran-Krieg treibt Preise für Benzin und Diesel

Die Ursache der hohen Preise, nämlich den Iran-Krieg, könne kein Entlastungspaket lösen, sagt Wolters. "Wäre gut, wenn die Straße von Hormus mal wieder ein bisschen freier wird, dass ein paar mehr Öltanker durchkommen."

Wie können die Bürger angesichts der Rekordpreise an Tankstellen entlastet werden? ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann berichtet.

Die Bundesregierung berät heute über Entlastungen angesichts der steigenden Spritpreise. ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann ist vor Ort.

18.09.2026 | 1:22 min

Neben Verbrauchern treffen die Rekordpreise für Benzin und Diesel auch Unternehmen. Handwerker Uwe Stenzel muss häufiger tanken und sagt: "2,55 Euro, die muss man erst mal haben." Für eine Tankfüllung kämen über 100 Euro zusammen.

Das tut jedem weh. Handwerkern wie mir am allermeisten.

Uwe Stenzel

Wenn der Sprit durch staatliche Maßnahmen ein paar Cent günstiger werde, sei das zwar gut. "Aber richtig bringen tu es nix." Stattdessen müsse man "aufhören, Krieg zu spielen", meint Stenzel.

Autofahrer zu Spritpreis: Erst muss Druck kommen, damit Merz reagiert

"Keiner in Deutschland ist glücklich über das, was gerade ist", sagt Autofahrer René Wegmann, als er an der Zapfsäule steht. Neulich sei er in Tschechien gewesen, da habe Sprit deutlich weniger gekostet. "Warum schafft das Deutschland nicht?"

Er habe das Gefühl, dass erst der Druck durch die anstehenden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin sowie möglichen AfD-Erfolge kommen musste, damit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reagiert, sagt Wegmann.

Für Diesel und Benzin müssen Verbraucher momentan deutlich mehr zahlen.

Die hohen Spritpreise hängen vor allem mit dem Iran-Krieg zusammen. Dabei ist es nur eine kleine Menge an Erdöl, die Deutschland aus dieser Region bezieht.

15.09.2026 | 1:03 min

Die Krise im Nahen Osten treibt die Kraftstoffpreise in Deutschland von Rekord zu Rekord. Der Dieselpreis kletterte am Donnerstag auf einen weiteren Höchstwert. Ein Liter kostete nach einer Auswertung des ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,471 Euro, knapp zwei Cent mehr als am Vortag. Super E10 verbilligte sich nach mehreren Preisrekorden in Folge dagegen minimal auf 2,308 Euro.

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Quelle: ZDF
Über das Thema berichteten unter anderem die heute-Nachrichten am 18.09.2026 ab 17:00 Uhr.
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