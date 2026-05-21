US-Großbank:JPMorgan Chase drängt auf deutschem Markt - und lockt Sparer
Mit einem digitalen Angebot und Lockzinsen von vier Prozent wirbt JPMorgan um Sparer in Deutschland. Welche Pläne die Großbank für den Ausbau ihrer Digitalbank Chase hat.
Auf dem umkämpften Zinsmarkt in Deutschland bekommen Deutschlands Banken weitere Konkurrenz: Die US-Großbank JPMorgan Chase wirbt ab sofort mit ihrer digitalen Privatkundenbank Chase hierzulande um Kundschaft. Erst im Juni 2025 war die spanische Großbank BBVA in Deutschland gestartet und hatte mit einem Zins-Lockangebot für Aufsehen gesorgt.
Der deutsche Markt gilt als attraktives Pflaster: Ende 2025 summierte sich das Geldvermögen der privaten Haushalte hierzulande nach Zahlen der Bundesbank auf den Rekordwert von rund 9.504 Milliarden Euro, mehr als ein Drittel davon (37,2 Prozent) sind Bargeld und Einlagen wie Tagesgeld.
JPMorgan Chase wirbt mit vier Prozent Zinsen fürs Tagesgeld
Chase-Deutschlandchef Daniel Llano Manibardo, der zuvor für die Direktbank ING tätig war, sagt:
Ziel sei, Kundinnen und Kunden dauerhaft ein attraktives Angebot zu bieten - auch nach der Angebotsphase, in der Chase für vier Monate vier Prozent Zinsen fürs Tagesgeld bietet.
Tagesgeldzinsen: Bestandskunden vs. Neukunden
Zur Einordnung: Nach Analyse des Vergleichsportals Verivox zahlen bundesweit aktive Geldhäuser Bestandskunden derzeit im Schnitt 1,32 Prozent Zinsen für Tagesgeld. Für Neukunden gibt es befristet bis zu 3,5 Prozent Zinsen.
"Tagesgeldangebote mit befristeten Neukundenkonditionen sind vor allem für Sparer interessant, die dazu bereit sind, ihr Geld erneut zu einer anderen Bank umzuschichten, wenn die hohen Zinsen nach einigen Monaten auslaufen", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Wer das nicht möchte, sollte beim Zinsvergleich eher auf möglichst attraktive Konditionen für Bestandskunden achten."
Ausbau des Angebots bis Ende 2028
Schrittweise will Chase ihr App-basiertes Angebot für Privatkunden in Deutschland ausbauen und "zu einer führenden digitalen Hausbank" für Verbraucherinnen und Verbraucher werden.
Bis Ende 2028 sollen auch Girokonten, Investment- und Kreditprodukte verfügbar sein. So soll Deutschland für das Institut in Europa der zweite wichtige Markt nach Großbritannien werden, wo Chase den Angaben zufolge seit 2021 bis dato mehr als drei Millionen Kundinnen und Kunden gewonnen hat.
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