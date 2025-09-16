Unerwartete Ausgaben: Viele können sie nicht stemmen

Statistisches Bundesamt:Viele können unerwartete Ausgaben nicht stemmen
Wegen steigender Preise wird es für viele immer schwerer, anfallende Rechnungen zu bezahlen. Knapp ein Drittel in Deutschland ist betroffen, teilt das Statistische Bundesamt mit.
Unerwartet anfallende Ausgaben wie die Reparatur oder der Austausch des Autos stellen viele Haushalte in Deutschland vor Probleme: Knapp ein Drittel der Bevölkerung lebte 2024 in Haushalten, die aufgrund ihrer finanziellen Lage nicht fähig waren, solch unerwartete Ausgaben aus eigenen Mitteln zu stemmen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.
Als unerwartet anfallende Ausgabe galt dabei eine Summe von mindestens 1.250 Euro.
Viele können auch Energierechnung nicht zahlen
Auch die Strom- oder Gasrechnung können viele Haushalte demnach nicht oder nicht pünktlich zahlen - im vergangenen Jahr lebten nach eigenen Angaben 4,2 Millionen Menschen in einem Haushalt, der bei Rechnungen von Versorgungsbetrieben im Zahlungsverzug war. Das entsprach einem Anteil von fünf Prozent. In Mieterhaushalten lag der Anteil bei 6,4 Prozent, wie das Statistikamt weiter mitteilte.
Die Preise für Haushaltsenergie waren im Jahr 2022 nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stark angestiegen. Sie sind seitdem zwar wieder gefallen - liegen aber weiterhin auf hohem Niveau, wie das Statistikamt erläuterte. Auch 2023 hatten demnach 5,4 Prozent der Bevölkerung Zahlungsrückstände bei Rechnungen von Versorgungsbetrieben.
