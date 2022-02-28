Liveblog
Tag 5 des Krieges
von Mario Shabaviz und Detlef Spörer
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Glücklich, wer es in einen Zug schafft, der gen Westen fährt. Viele Männer bleiben zurück, um ihr Land zu verteidigen.
Russland greift Ukraine an
Aktuelle Nachrichten zur Ukraine
Interview
Oberst Reisner zur Lage in der Ukraine :Moskau verschärft den Ton - Was das für den Krieg bedeutet
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Analyse
Lizenz für Raketenbau in Ukraine :Patriot-Produktion: Was ist Trumps Versprechen wert?
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Interview
Andrij Melnyk im ZDF :Ukraine-Botschafter: Brauchen Patriot-Raketen schon heute
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Interview
Verteidigungsminister im heute journal :Wie steht es um das Nato-Bündnis, Herr Pistorius?
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Gespräch mit Selenskyj bei Nato-Gipfel :Trump: USA werden Ukraine Bau von Patriot-Raketen erlauben
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