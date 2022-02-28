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ZDF spezial

Krieg in der Ukraine: Tag 5

Tag 5 des Krieges

von Mario Shabaviz und Detlef Spörer

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Kämpfer der Territorialverteidigung stehen an einem Kontrollpunkt in Kiew

Glücklich, wer es in einen Zug schafft, der gen Westen fährt. Viele Männer bleiben zurück, um ihr Land zu verteidigen.

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