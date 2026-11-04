Trumps Republikaner verlieren laut Medienprognosen die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat. Was bedeuten die Wahlergebnisse für den US-Präsidenten? Die Analyse bei ZDFheute live.

In Texas gewinnen die Demokraten überraschend die Senats- und die Gouverneurswahl. Damit gelingt ihnen dort seit Jahrzehnten wieder ein landesweiter Wahlsieg. Michigan zählt ebenfalls zu den besonders umkämpften Bundesstaaten.

Trump kündigt an, das Wahlergebnis zu akzeptieren. Zugleich behauptet er, seine Partei hätte haushoch gewonnen, wenn er selbst auf dem Wahlzettel gestanden hätte.

Was bedeutet die Wahlergebnisse für Trump? Wie viel kann er politisch noch durchsetzen? Darüber spricht Philip Wortmann bei ZDFheute live mit ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen in Washington und Politikwissenschaftler Julian Müller-Kaler. Außerdem berichten Armin Coerper aus Michigan und David Sauer aus Texas.