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Midterms: Die Ergebnisse der Wahl in den USA aktuell und live

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Karten und Grafiken:Midterms in den USA: Die Ergebnisse der Wahlen live

von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries und M. Zajonz

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Der Stimmungstest für Donald Trump und die Republikaner: Werden sie ihre Mehrheiten im Kongress verlieren? Die Ergebnisse der Midterms live in Grafiken.

APTOPIX Election 2026 America Votes New York

Bei den Zwischenwahlen zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Laut Umfragen könnte es eine Niederlage für die Republikaner geben. Trump zeigt sich dennoch zuversichtlich.

03.11.2026 | 2:28 min

Die USA wählen bei den Midterms den Kongress neu. Können sich Demokraten oder Republikaner durchsetzen? Verfolgen Sie die Ergebnisse der Wahlnacht mithilfe unserer Grafiken live.

Midterms in den USA: Ergebnisse aus Repräsentantenhaus und Senat

Was wird gewählt? Der Kongress in den USA besteht aus zwei Kammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Die Ergebnisse aus beiden Kammern können Sie in folgender Grafik sehen. Sobald die Associated Press (AP) die ersten Sitze für entschieden erklärt, erscheinen die ersten Zahlen.

US-Wahlen: Midterms 2026

ZDFheute Infografik

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Zum einen wird das Repräsentantenhaus neu gewählt - das passiert alle zwei Jahre. Wer dort die Mehrheit hat, bestimmt die politische Agenda und den einflussreichen Vorsitzenden. Aktuell sind das die Republikaner. Das Repräsentantenhaus besteht aus 435 Abgeordneten, die ihren jeweiligen Wahlkreis vertreten. Je mehr Einwohner ein Bundesstaat hat, desto mehr Abgeordnete werden von dort aus in die Kammer geschickt.

Gewählt ist in der Regel die Person mit den meisten Stimmen in einem Wahlkreis. In manchen Staaten gibt es aber Sonderregeln. Zum Beispiel kann es in Georgia und Louisiana zu Stichwahlen kommen, sollte keine Person mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten.

USA-Flagge und stilisierte Wahlkandidaten

In den USA gilt auch bei den Kongresswahlen das Mehrheitswahlrecht. Es begünstigt große Parteien gegenüber kleineren Parteien. Ein grafischer Überblick.

08.10.2026 | 0:54 min

So laufen die Wahlen zum Senat 2026 - Karten zu den Ergebnissen

Auch für die zweite Kammer des Kongresses finden Wahlen statt: Alle zwei Jahre wird rund ein Drittel des Senats für eine sechsjährige Amtszeit neu gewählt - dieses Jahr kommen noch zwei Nachwahlen zusätzlich hinzu. Aktuell haben ebenfalls die Republikaner die Mehrheit im Senat.

In unserer Karte können Sie sehen, welche Sitze zur Wahl stehen und wer sie gewonnen hat. Insgesamt wird in 35 Staaten je ein neuer Senatssitz vergeben.

US-Wahl 2026: Midterms Senat

ZDFheute Infografik

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Alle 50 Bundesstaaten schicken je zwei Abgeordnete in den Senat. Damit haben Staaten mit niedriger Bevölkerung ein genauso hohes Gewicht wie die größten: Wyoming mit seinen 588.000 Einwohnern schickt genauso viele Senatoren wie der 39-Millionen-Staat Kalifornien.

Die Kammer hat ebenfalls großen Einfluss: Sie bestätigt zum Beispiel Mitglieder der Regierung oder des Supreme Courts, des obersten Gerichts. Steht es bei Abstimmungen 50:50, entscheidet die Stimme des Vorsitzenden - das ist standardmäßig der Vizepräsident, also aktuell der Republikaner JD Vance.

Foto Kongressgebäude in Washington mit stilisierter Grafik Parlamentssitze

Bei den Zwischenwahlen bestimmen Wähler alle Sitze im Repräsentantenhaus und rund ein Drittel der Senatssitze neu. Ein grafischer Überblick.

02.10.2026 | 0:59 min

Senatoren gelten als potenziell mächtiger als die Abgeordneten des Repräsentantenhauses: Obwohl beide Kammern an Gesetzgebungsverfahren beteiligt sind, sind Senatoren länger im Amt und können sogar unter Umständen als Einzelperson die Verabschiedung von Gesetzen blockieren.

Die Angst vor dem Tag nach den Midterms
:Wahlleiter fürchten Trumps Griff nach Stimmen

Eine Frage treibt viele Menschen um in den USA: Wird US-Präsident Donald Trump missliebige Ergebnisse bei den Wahlen am kommenden Dienstag für ungültig erklären?
Elmar Theveßen, Washington D.C.
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Ein Wahlhelfer richtet für die Midterms 2026 Wahlkabinen in einem Wahllokal ein.

Redaktion: Kathrin Wolff
Design: Jens Albrecht, Josephine Gudakow

Über die Midterms 2026 berichtet das ZDF in verschiedenen Sendungen, etwa im heute journal am 03.11.2026 ab 21:45 Uhr.

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