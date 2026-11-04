Karten und Grafiken:Midterms in den USA: Die Ergebnisse der Wahlen live
von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries und M. Zajonz
Der Stimmungstest für Donald Trump und die Republikaner: Werden sie ihre Mehrheiten im Kongress verlieren? Die Ergebnisse der Midterms live in Grafiken.
Die USA wählen bei den Midterms den Kongress neu. Können sich Demokraten oder Republikaner durchsetzen? Verfolgen Sie die Ergebnisse der Wahlnacht mithilfe unserer Grafiken live.
Midterms in den USA: Ergebnisse aus Repräsentantenhaus und Senat
Was wird gewählt? Der Kongress in den USA besteht aus zwei Kammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Die Ergebnisse aus beiden Kammern können Sie in folgender Grafik sehen. Sobald die Associated Press (AP) die ersten Sitze für entschieden erklärt, erscheinen die ersten Zahlen.
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Zum einen wird das Repräsentantenhaus neu gewählt - das passiert alle zwei Jahre. Wer dort die Mehrheit hat, bestimmt die politische Agenda und den einflussreichen Vorsitzenden. Aktuell sind das die Republikaner. Das Repräsentantenhaus besteht aus 435 Abgeordneten, die ihren jeweiligen Wahlkreis vertreten. Je mehr Einwohner ein Bundesstaat hat, desto mehr Abgeordnete werden von dort aus in die Kammer geschickt.
Gewählt ist in der Regel die Person mit den meisten Stimmen in einem Wahlkreis. In manchen Staaten gibt es aber Sonderregeln. Zum Beispiel kann es in Georgia und Louisiana zu Stichwahlen kommen, sollte keine Person mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten.
So laufen die Wahlen zum Senat 2026 - Karten zu den Ergebnissen
Auch für die zweite Kammer des Kongresses finden Wahlen statt: Alle zwei Jahre wird rund ein Drittel des Senats für eine sechsjährige Amtszeit neu gewählt - dieses Jahr kommen noch zwei Nachwahlen zusätzlich hinzu. Aktuell haben ebenfalls die Republikaner die Mehrheit im Senat.
In unserer Karte können Sie sehen, welche Sitze zur Wahl stehen und wer sie gewonnen hat. Insgesamt wird in 35 Staaten je ein neuer Senatssitz vergeben.
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Alle 50 Bundesstaaten schicken je zwei Abgeordnete in den Senat. Damit haben Staaten mit niedriger Bevölkerung ein genauso hohes Gewicht wie die größten: Wyoming mit seinen 588.000 Einwohnern schickt genauso viele Senatoren wie der 39-Millionen-Staat Kalifornien.
Die Kammer hat ebenfalls großen Einfluss: Sie bestätigt zum Beispiel Mitglieder der Regierung oder des Supreme Courts, des obersten Gerichts. Steht es bei Abstimmungen 50:50, entscheidet die Stimme des Vorsitzenden - das ist standardmäßig der Vizepräsident, also aktuell der Republikaner JD Vance.
Senatoren gelten als potenziell mächtiger als die Abgeordneten des Repräsentantenhauses: Obwohl beide Kammern an Gesetzgebungsverfahren beteiligt sind, sind Senatoren länger im Amt und können sogar unter Umständen als Einzelperson die Verabschiedung von Gesetzen blockieren.
Redaktion: Kathrin Wolff
Design: Jens Albrecht, Josephine Gudakow
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