Ein mögliches Dreiergipfeltreffen, vielleicht ein Machtwechsel bei den Midterms und eine Waffenruhe, bei der Kiew und Moskau zusammenarbeiten: ZDFheute live zur Zukunft der Ukraine.

Der Vorschlag für den Dreiergipfel kommt laut Medienberichten von Putin. Trump zeigt sich offen, Xi hat ein Treffen bislang nicht bestätigt. Es könnte im November in China stattfinden. Die Ukraine wäre nach bisherigem Stand nicht beteiligt.

In der von Russland besetzten südukrainischen Stadt Oleschky gilt eine lokale Waffenruhe. US-First-Lady Melania Trump hatte die Waffenruhe vermittelt.

Die republikanische Partei ihres Mannes könnte am Dienstag bei den Midterms die Macht im Kongress an die Demokraten verlieren. Die haben angekündigt, bei einem Wahlsieg Ukraine-Hilfen wieder stärker auf die Agenda zu setzen. Wie das Donald Trumps kremlfreundlichen Kurs beeinflussen könnte, ist noch unklar.

Entscheiden Großmächte über die Ukraine? Darüber spricht Sara Bildau bei ZDFheute live mit dem Militärökonomen Marcus M. Keupp, ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh in Kiew und ZDF-Reporter für Russland Sebastian Ehm im Studio. Seid dabei und stellt eure Fragen.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 19:30 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.