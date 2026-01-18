Trump eskaliert Streit um Grönland – Neue Strafzölle gegen Europa

Donald Trump verschärft den Streit um Grönland und setzt Europa mit neuen Strafzöllen unter Druck. ZDFheute live analysiert, welche Folgen der Streit für Europa haben könnte.

Trump eskaliert den Streit um Grönland und versucht Europa mit Strafzöllen unter Druck zu setzen. Betroffen sind die Länder die Soldaten nach Grönland geschickt haben unter anderem Deutschland, Dänemark, Frankreich und Großbritannien. Ab dem 1. Februar sollen zehn Prozent zusätzliche Zölle auf alle Importe in die USA gelten, ab Juni dann 25 Prozent – wirksam bis es einen Deal für die US-Übernahme Grönlands gebe, sagt Trump.

Der US-Präsident spricht von Sicherheitsinteressen der USA in der Arktis und wirft europäischen Staaten vor, ein „gefährliches Spiel“ zu treiben. Die neuen Strafzölle sollen als weiteres politisches Druckmittel dienen. Die EU reagiert alarmiert und berät in einer Sondersitzung über mögliche Gegenmaßnahmen. Mehrere europäische Regierungschefs weisen Trumps Forderungen entschieden zurück und sehen dadurch auch den Zusammenhalt der Nato gefährdet.

Wie ernst meint es Trump mit den Strafzöllen? Wie groß ist Europas Handlungsspielraum – und was steht für Grönland auf dem Spiel? Darüber spricht Jessica Zahedi bei ZDFheute live mit Ulf Röller in Davos, Winnie Heescher in Grönland und Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver Ashbrook.