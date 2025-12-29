China hat eine großangelegte Militärübung um Taiwan begonnen. Dabei geht es nicht nur um die Insel, sondern auch um die USA und Japan. ZDFheute live erklärt den aktuellen Konflikt.

China führt erneut Militärübungen vor Taiwan durch. Was ist aktuell los im Konflikt zwischen China und Taiwan?

Nach Angaben des chinesischen Militärs umfasst das Manöver "Mission Gerechtigkeit 2025" Übungen von Luft- und Seestreitkräften, darunter Patrouillen, Blockadeszenarien und die Kontrolle wichtiger Seewege. Anders als zuvor geht es China diesmal offenbar nicht nur um seine Ansprüche auf Taiwan, sondern um eine "ernste Warnung" an Partner wie USA und Japan.

Die kommunistische Führung Chinas unter Präsident Xi Jinping betrachtet das demokratische Taiwan als Teil der Volksrepublik. Taiwan sieht sich hingegen schon lange als unabhängig.

Die USA unterstützen Taiwan, auch mit umfangreiche Waffenlieferungen. Zugleich haben sich die Beziehungen zwischen China und Japan verschärft: Tokio warnte, eine Eskalation um Taiwan könne auch Japans Sicherheit bedrohen.

Wird China Taiwan angreifen? Was passiert bei den aktuellen Militärübungen? Was bedeutet der Konflikt für die Stabilität in der Region? Dazu spricht Barbara Parente bei ZDFheute live mit dem Direktor des Mercator Institute for China Studies, Mikko Huotari. Außerdem berichtet ZDF-Korrespondentin Elisabeth Schmidt aus Peking.