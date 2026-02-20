Es ist der erste CDU-Parteitag für Friedrich Merz als Kanzler - und gleich wartet eine Bewährungsprobe auf ihn: die Wiederwahl als CDU‑Vorsitzender. Wie zufrieden ist die Partei mit ihrem Chef?

Es ist der erste Auftritt von Friedrich Merz als Bundeskanzler auf einem CDU-Parteitag. Und schon heute wartet eine entscheidende Bewährungsprobe auf ihn: die Wiederwahl als CDU-Vorsitzender. 2024 holte er fast 90% Zustimmung. Doch wie zufrieden ist die Partei heute mit ihrem Chef? Es wird ein Stimmungstest für den Bundeskanzler.

Wirtschaft, Rente oder ein mögliches Social-Media-Verbot - der Parteitag greift zahlreiche Themen auf, über die innerhalb der CDU durchaus unterschiedliche Ansichten bestehen. Zudem sorgt ein besonderer Gast für Aufmerksamkeit: Altkanzlerin Angela Merkel wird als Ehrengast erwartet.

Wie steht es um den Rückhalt von Friedrich Merz und welche Themen werden angesprochen? Darüber spricht Christina von Ungern-Sternberg bei ZDFheute live mit ZDF-Korrespondentin Ines Trams live vom CDU-Parteitag, der CDU-Politikerin Wiebke Winter und dem Politikwissenschaftler Uwe Jun.

Wann beginnt ZDFheute live?

ZDFheute live startet um 11:15 Uhr und wird danach auch hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit und stellen Sie Ihre Fragen in die Kommentarspalte oder schicken Sie eine E-Mail an zdfheute-live@zdf.de.